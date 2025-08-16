USKORO SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG?! Oglasio se Tramp sa udarnim vestima: "Veliki i veoma uspešan dan"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je susret sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Aljasci kao „veliki i veoma uspešan dan“.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

On je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naglasio da su razgovori sa ruskim liderom protekli veoma dobro, kao i kasniji noćni telefonski razgovor sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima, uključujući i generalnog sekretara NATO-a.

- Svi su se saglasili da je najbolji način da se okonča ovaj užasan rat između Rusije i Ukrajine direktan mirovni sporazum, koji bi zaista okončao rat, a ne samo privremeni sporazum o prekidu vatre koji se često pokaže nestabilnim - poručio je Tramp.

Sastanak sa Putinom i Zelenskim

Američki predsednik je najavio da će se ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski u ponedeljak popodne sastati sa njim u Ovalnom kabinetu u Vašingtonu.

- Ako sve protekne kako treba, nakon toga ćemo zakazati sastanak sa predsednikom Putinom - istakao je Tramp.

Tramp je naglasio da se ovim procesom otvara put ka spasavanju bezbrojnih života.

- Potencijalno, milioni života biće spaseni. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - zaključio je američki predsednik.