USKORO SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG?! Oglasio se Tramp sa udarnim vestima: "Veliki i veoma uspešan dan"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je susret sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Aljasci kao „veliki i veoma uspešan dan“.
On je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naglasio da su razgovori sa ruskim liderom protekli veoma dobro, kao i kasniji noćni telefonski razgovor sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima, uključujući i generalnog sekretara NATO-a.
- Svi su se saglasili da je najbolji način da se okonča ovaj užasan rat između Rusije i Ukrajine direktan mirovni sporazum, koji bi zaista okončao rat, a ne samo privremeni sporazum o prekidu vatre koji se često pokaže nestabilnim - poručio je Tramp.
Sastanak sa Putinom i Zelenskim
Američki predsednik je najavio da će se ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski u ponedeljak popodne sastati sa njim u Ovalnom kabinetu u Vašingtonu.
- Ako sve protekne kako treba, nakon toga ćemo zakazati sastanak sa predsednikom Putinom - istakao je Tramp.
Tramp je naglasio da se ovim procesom otvara put ka spasavanju bezbrojnih života.
- Potencijalno, milioni života biće spaseni. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - zaključio je američki predsednik.
