TRAMP PREDAO PUTINU PISMO OD MELANIJE: "Lično mu ga je uručio..."

TOKOM samita sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci, predsednik SAD Donald Tramp mu je uručio pismo od svoje supruge Melanije, javlja Rojters, pozivajući se na dva zvaničnika Bele kuće.

Foto: Profimedia

„Predsednik Tramp je lično uručio pismo Putinu tokom njihovih razgovora na Aljasci“, navodi se u izveštaju agencije.

Prema pisanju Rojtersa, pismo pokreće pitanje teškog položaja dece u Ukrajini, pominjući navodne otmice dece kao rezultat oružanog ukrajinskog sukoba. Melanija Tramp nije učestvovala u putovanju, ali je odlučila da se obrati ruskom predsedniku u pismu.

Ranije su na Aljasci održani razgovori između predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Ankoridžu.

Razgovori lidera u užem formatu održani su u formatu „tri sa tri“ i trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane na sastanku su učestvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik predsednika SAD Stiven Vitkof.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1