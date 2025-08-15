SAMIT JE POČEO: Razgovor u četri oka u Trampovom kadilaku (VIDEO)
PREDSEDNICI Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastali su se danas na Aljasci.
Sastanak je počeo razgovorom u Trampovom automobilu na putu ka mestu održavanja bilateralnog sastanka. Glavne teme pregovora - pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona.
„Razgovori Putina i Trampa mogli bi da traju najmanje 6-7 sati“, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Kako je najavljeno, prvo će Putin i Tramp razgovarati u četiri oka, zatim će se sastanak nastaviti u okviru radnog doručka na kojem će učestvovati i delegacije Rusije i SAD.
U sastavu ruske delegacije su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
Posle sastanaka je predviđena zajednička konferencija za novinare, a ruska delegacija planira da odmah potom napusti Aljasku. Inače, kako bi uopšte bio omogućen sastanak na teritoriji SAD, Vašington je suspendovao niz anti-ruskih sankcija.
Putin i Tramp su zajedno ušli u automobil američkog lidera nakon sastanka na aerodromu na Aljasci.
Putin i Tramp su počeli da komuniciraju na putu do mesta održavanja bilateralnog sastanka dok su još bili u automobilu, javlja dopisnik Sputnjika.
