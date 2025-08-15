KAKAV DOČEK ZA PUTINA: Tramp ruskog predsednika dočekao na crvenom tepihu (VIDEO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Sržava Donald Tramp i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin doputovali su danas na Aljasku gde bi trebalo da održe sastanak o sukobu u Ukrajini, ali i ekonomskim odnosima dve zemlje.

Foto: AP Photo

Prvi je iz aviona izašao Tramp koji je na crvenom tepihu dočekao Putina, a zatim, su nakon kratkog i naizgled srdačnog razgovora stali na platformu kako bi pozirali prisutnim medijima.

🚨 BREAKING: President Trump just had a WARM WELCOME and handshake with President Putin - who looks absolutely ecstatic to be in the United States.



They are both walking on the red carpet.



We are so privileged 47 is representing us. pic.twitter.com/s4Cd4bjNxT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 15, 2025

Tokom poziranja Tramp je nekoliko puta tapšao rukama.

Zatim su se uputili ka vozilima koji ih prevoze do baze Elmendorf-Ričardson gde se održava sastanak.



(Tanjug)

BONUS VIDEO: