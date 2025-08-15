KAKAV DOČEK ZA PUTINA: Tramp ruskog predsednika dočekao na crvenom tepihu (VIDEO)
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Sržava Donald Tramp i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin doputovali su danas na Aljasku gde bi trebalo da održe sastanak o sukobu u Ukrajini, ali i ekonomskim odnosima dve zemlje.
Prvi je iz aviona izašao Tramp koji je na crvenom tepihu dočekao Putina, a zatim, su nakon kratkog i naizgled srdačnog razgovora stali na platformu kako bi pozirali prisutnim medijima.
Tokom poziranja Tramp je nekoliko puta tapšao rukama.
Zatim su se uputili ka vozilima koji ih prevoze do baze Elmendorf-Ričardson gde se održava sastanak.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
