VEOMA VAŽAN SUSRET ZA NAS: Vučić o Samitu Putina i Trampa na Aljasci

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gosutuje u Dnevniku RTS gde govorio je i o sastanku Putina i Trampa.

Foto: RTS Printskrin

- Veoma je važan za nas, ne samo za ekonomiju, nego i za politiku. Nadam se da će nekakav dogovor postići. Kakav god dogovor da postignu bilo bi veliko olakšanje za sve. Svaka vrsta nepostojanja dogovora između njih pravilo bi problem svima u svetu. Našoj zemlji posebno zbog specifične situacije u kojoj se nalazi - kaže Vučić.