RUSKI I AMERIČKI PONOS NA NEBU: Hoće li se susresti Su-57 i F-22 na nebu iznad Aljaske?

RUSKI lovac pete generacije Su-57 i američki F-22 "raptor" mogu se prvi put naći u istom vazdušnom prostoru u vezi sa održavanjem rusko-američkog samita na Aljasci, piše američki magazin "Njuzvik".

Foto printskrin Jutjub/rosoboronexport

Prema navodima izdanja, takav susret bi bio moguć ukoliko Su-57 budu pratili predsednika Rusije Vladimira Putina na putu ka Aljasci, gde će se sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Istovremeno, mediji su već saopštili da je nekoliko aviona F-22 već stacionirano na vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson, gde će se održati razgovori dvojice lidera.

-Ako se oba aviona sretnu u nebu nad Aljaskom, može se biti siguran da će obe strane nastojati da saznaju što više jedna o drugoj... Koliko mi je poznato, Su-57 i F-22 nikada do sada nisu leteli u istom vazdušnom prostoru, izjavio je za list strateški analitičar holandskog istraživačkog centra TNO Frederik Mertens.

sputnikportal.rs

