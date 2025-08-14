PREVRNUO SE KAMION NA AUTO-PUTU U FRANCUSKOJ: Prosule se hiljade greb-greb kartica

Svet

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 08. 2025. u 21:36

HILjADE greb-kartica rasule su se po putu kada je kamion koji je prevozio srećke francuske lutrije udario u stub mosta na autoputu A13 u francuskom rregionu Normandija, javljaju danas lokalni mediji.

Foto: Goran Čvorović

Saobraćaj je bio delimično poremećen i usporen zbog velikog broja prosutih srećki koje su završile na putu, a na lice mesta brzo su stigle saobraćajne patrole policije koje su počele da ih prikupljaju.

Prema dostupnim informacijama, u pitanju su bile tek odštampane srećke koje još nisu bile registrovane, te samim tim nisu imale novčanu vrednost, prenosi BFM TV.

Vozač kamiona nije zadobio povrede, ali je iz predostrožnosti prevezen u bolnicu, a prvi nalazi su pokazali da u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola niti psihoaktivnih supstanci.

Prošle godine, francuska Lutrija, koja je nedavno promenila ime u FDJ United, zabeležila je rast zahvaljujući sportskim opkladama tokom fudbalskog Evropskog prvenstva i dobrom nastupu francuskih klubova, dok je lutrija profitirala od velikih džekpotova u EuroMillions i novog igre EuroDreams, prema podacima Nacionalne vlasti za igre na sreću (ANJ).

(Tanjug)

