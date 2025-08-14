BORBA SA VATROM NA VIŠE FRONTOVA: Dramatična situacija u Grčkoj - na ovim mestima je nakritičnije
VATROGASNE snage Grčke i dalje se bore sa više aktivnih frontova u regionima Ahaje, na ostrvu Hios, u Prevezi, na Zakintosu, kao i u Iliji.
Vlasti su pokrenule istrage zbog sumnje na podmetanje požara, dok je na snazi upozorenje za veoma visok rizik od novih izbijanja vatre u više delova zemlje, piše "Katimerini".
Na ostrvu Hios, požar koji gori već tri dana i dalje je aktivan u nepristupačnim delovima severozapada i severoistoka.
Više od 150 električnih stubova je izgorelo, a bez struje su ostala brojna naselja, uključujući Volisos, Potamiju, Agios Gala, Keramos i Kambiju.
Obnova elektroenergetske mreže mogla bi da traje više od nedelju dana.
U gašenju učestvuju sve lokalne vatrogasne jedinice, dobrovoljci i pojačanja iz Mitilene i Atine, kao i dva aviona i šest helikoptera.
U Ahaji, požar je i dalje aktivan sa više žarišta.
Na terenu deluje pet aviona i šest helikoptera, a preliminarne istrage ukazuju na moguće izazivanje varnicama sa dalekovoda, usled jakog vetra i niskih grana.
U Filipijadi i dalje se beleže manja izbijanja, iako nema aktivnog fronta.
U regionima Ksirohori i Ilija, novi požari koji su izbili, stavljeni su pod kontrolu, a na terenu je 45 vatrogasaca, dve pešadijske grupe, 15 vozila i dva aviona.
Požari na Zakintosu su trenutno pod kontrolom, ali vatrogasne snage ostaju u pripravnosti zbog mogućeg ponovnog izbijanja vatre.
Svedoci su vlastima dostavili dokaze koji ukazuju na osumnjičenog piromana, poznatog policiji iz ranijih incidenata u istom području.
Na Zakintosu, osumnjičeni je 59-godišnjak koji je prošle godine hapšen zbog izazivanja požara.
Policija i vatrogasne jedinice istražuju uzroke više požara za koje se sumnja da su podmetnuti.
U Vonici, tri požara izbila su u razmaku od nekoliko minuta, istraga je u toku.
Na Hiosu i u Patrasu, analiziraju se svedočenja i snimci koji ukazuju na moguće namerno izazivanje požara.
Generalni sekretarijat civilne zaštite izdao je upozorenje na veoma visok rizik od požara za regije - Atika, Evija, Beotija, Argolida, Ftiotida, Korint, Tasos, Rodope, Evros, Ksanti, Lemnos i Samotraki.
(Tanjug)
