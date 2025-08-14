Svet

BORBA SA VATROM NA VIŠE FRONTOVA: Dramatična situacija u Grčkoj - na ovim mestima je nakritičnije

В. Н.

14. 08. 2025. u 12:49

VATROGASNE snage Grčke i dalje se bore sa više aktivnih frontova u regionima Ahaje, na ostrvu Hios, u Prevezi, na Zakintosu, kao i u Iliji.

БОРБА СА ВАТРОМ НА ВИШЕ ФРОНТОВА: Драматична ситуација у Грчкој - на овим местима је накритичније

Foto: AP/ Thanassis Stavrakis

Vlasti su pokrenule istrage zbog sumnje na podmetanje požara, dok je na snazi upozorenje za veoma visok rizik od novih izbijanja vatre u više delova zemlje, piše "Katimerini".

Na ostrvu Hios, požar koji gori već tri dana i dalje je aktivan u nepristupačnim delovima severozapada i severoistoka. 

Više od 150 električnih stubova je izgorelo, a bez struje su ostala brojna naselja, uključujući Volisos, Potamiju, Agios Gala, Keramos i Kambiju. 

Obnova elektroenergetske mreže mogla bi da traje više od nedelju dana.

U gašenju učestvuju sve lokalne vatrogasne jedinice, dobrovoljci i pojačanja iz Mitilene i Atine, kao i dva aviona i šest helikoptera. 

U Ahaji, požar je i dalje aktivan sa više žarišta. 

Na terenu deluje pet aviona i šest helikoptera, a preliminarne istrage ukazuju na moguće izazivanje varnicama sa dalekovoda, usled jakog vetra i niskih grana.

U Filipijadi i dalje se beleže manja izbijanja, iako nema aktivnog fronta. 

U regionima Ksirohori i Ilija, novi požari koji su izbili, stavljeni su pod kontrolu, a na terenu je 45 vatrogasaca, dve pešadijske grupe, 15 vozila i dva aviona.

Požari na Zakintosu su trenutno pod kontrolom, ali vatrogasne snage ostaju u pripravnosti zbog mogućeg ponovnog izbijanja vatre. 

Svedoci su vlastima dostavili dokaze koji ukazuju na osumnjičenog piromana, poznatog policiji iz ranijih incidenata u istom području.

Na Zakintosu, osumnjičeni je 59-godišnjak koji je prošle godine hapšen zbog izazivanja požara.

Policija i vatrogasne jedinice istražuju uzroke više požara za koje se sumnja da su podmetnuti.

U Vonici, tri požara izbila su u razmaku od nekoliko minuta, istraga je u toku.

Na Hiosu i u Patrasu, analiziraju se svedočenja i snimci koji ukazuju na moguće namerno izazivanje požara.

Generalni sekretarijat civilne zaštite izdao je upozorenje na veoma visok rizik od požara za regije - Atika, Evija, Beotija, Argolida, Ftiotida, Korint, Tasos, Rodope, Evros, Ksanti, Lemnos i Samotraki.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DŽIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce
Svet

0 1

DŽIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce

NOVA islamistička prelazna vlada Sirije želi povratak ruskih vojnih policijskih patrola u južnim oblastima zemlje, sa ciljem da obuzda rastuće izraelske vojne operacije u tom regionu, prenosi list Kommersant pozivajući se na učesnika sastanka održanog početkom avgusta u Moskvi između sirijskog ministra spoljnih poslova Asaada al-Šaibanija i predstavnika sirijske dijaspore.

14. 08. 2025. u 22:22

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje