VARNICE NE JENJAVAJU: Indija optužila Pakistan za ratno huškanje zbog navodnih nuklearnih pretnji

INDIJA je osudila danas Pakistan zbog "ratnog huškanja" i "neodgovornosti" nakon što su mediji preneli izjave načelnika pakistanske vojske Asima Munira o nuklearnim pretnjama u Južnoj Aziji tokom njegove posete SAD.

FOTO: Profimedia, Vikipedija

-Mi smo nuklearna sila. Ako pomislimo da ćemo propasti, povući ćemo pola sveta sa sobom- objavili su indijski mediji navodnu Munirovu izjavu, pozivajući se na izvore, preneo je Rojters, navodeći da izvod iz njegovog govora koji su objavili pakistanski zvaničnici nije sadržao ovu izjavu.

Pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova istaklo je u saopštenju da je Pakistan odgovorna nuklearna sila sa složenim komandnim i kontrolnim sistemom pod punom civilnom kontrolom i da je uvek pokazivao disciplinu i uzdržanost u rešavanju pitanja ovakvog značaja.

Munir je navodno ove izjave izneo na svečanoj večeri na Floridi, na kojoj se okupilo više od 100 ljudi, a koju je organizovao biznismen pakistanskog porekla. Randhir Džaisval, portparol indijskog Ministarstva spoljnih poslova, ocenio je da je nuklearno ratno huškanje uobičajena praksa Pakistana i dodao da međunarodna zajednica može sama da izvodi zaključke o neodgovornosti ovakvih izjava.

U zvaničnoj verziji govora koju su podelili pakistanski bezbednosni zvaničnici, Munir je rekao da je indijska agresija dovela region na ivicu opasne eskalacije rata, gde bi bilateralni sukob nastao usled bilo kakve greške predstavljao ozbiljnu grešku.

Indija je ranije uputila diplomatsku protestnu notu Vašingtonu kada je američki predsednik Donald Tramp u junu priredio ručak za Munira u Beloj kući. Analitičari ocenjuju da su neslaganja između Indije i SAD oko primirja sa Pakistanom od 10. maja, kao i Trampovo ponovno zbližavanje sa Islamabdom, doprineli pogoršanju odnosa između Nju Delhija i Vašingtona u okviru Trampove administracije, navodi Rojters.

Indija i Pakistan, obe nuklearne sile, vodile su u maju najžešću borbu u poslednjim decenijama, nakon terorističkog napada u indijskom Kašmiru u aprilu u kome je poginulo 26 civila, objašnjava Rojters.