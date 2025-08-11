Svet

VARNICE NE JENJAVAJU: Indija optužila Pakistan za ratno huškanje zbog navodnih nuklearnih pretnji

V.N.

11. 08. 2025. u 19:49

INDIJA je osudila danas Pakistan zbog "ratnog huškanja" i "neodgovornosti" nakon što su mediji preneli izjave načelnika pakistanske vojske Asima Munira o nuklearnim pretnjama u Južnoj Aziji tokom njegove posete SAD.

ВАРНИЦЕ НЕ ЈЕЊАВАЈУ: Индија оптужила Пакистан за ратно хушкање због наводних нуклеарних претњи

FOTO: Profimedia, Vikipedija

 -Mi smo nuklearna sila. Ako pomislimo da ćemo propasti, povući ćemo pola sveta sa sobom- objavili su indijski mediji navodnu Munirovu izjavu, pozivajući se na izvore, preneo je Rojters, navodeći da izvod iz njegovog govora koji su objavili pakistanski zvaničnici nije sadržao ovu izjavu.

Pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova istaklo je u saopštenju da je Pakistan odgovorna nuklearna sila sa složenim komandnim i kontrolnim sistemom pod punom civilnom kontrolom i da je uvek pokazivao disciplinu i uzdržanost u rešavanju pitanja ovakvog značaja.

Munir je navodno ove izjave izneo na svečanoj večeri na Floridi, na kojoj se okupilo više od 100 ljudi, a koju je organizovao biznismen pakistanskog porekla. Randhir Džaisval, portparol indijskog Ministarstva spoljnih poslova, ocenio je da je nuklearno ratno huškanje uobičajena praksa Pakistana i dodao da međunarodna zajednica može sama da izvodi zaključke o neodgovornosti ovakvih izjava.

U zvaničnoj verziji govora koju su podelili pakistanski bezbednosni zvaničnici, Munir je rekao da je indijska agresija dovela region na ivicu opasne eskalacije rata, gde bi bilateralni sukob nastao usled bilo kakve greške predstavljao ozbiljnu grešku.

Indija je ranije uputila diplomatsku protestnu notu Vašingtonu kada je američki predsednik Donald Tramp u junu priredio ručak za Munira u Beloj kući. Analitičari ocenjuju da su neslaganja između Indije i SAD oko primirja sa Pakistanom od 10. maja, kao i Trampovo ponovno zbližavanje sa Islamabdom, doprineli pogoršanju odnosa između Nju Delhija i Vašingtona u okviru Trampove administracije, navodi Rojters.

Indija i Pakistan, obe nuklearne sile, vodile su u maju najžešću borbu u poslednjim decenijama, nakon terorističkog napada u indijskom Kašmiru u aprilu u kome je poginulo 26 civila, objašnjava Rojters.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio nacista sa ožiljkom - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio "nacista sa ožiljkom" - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)

"HITLEROV komandos", "nacistički Skarfejs", "najopasniji čovek u Evropi"... nadimci su koji se vezuju za jednog čoveka - Ota Skorcenija. Ovaj nemački operativac nije imao istu sudbinu kao i većina njegovih kolega-ubica. Njegovi zločini i hladnokrvna snalažljivost za ovog surovog nacistu bili su samo odskočna daska za dalju karijeru.

11. 08. 2025. u 18:29 >> 18:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SIJARTO OPTIMISTIČAN: Svi pogledi uprti u Aljasku
Svet

0 0

SIJARTO OPTIMISTIČAN: Svi pogledi uprti u Aljasku

OVE nedelje svi pogledi su uprti u Aljasku, jer bi sastanak američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina mogao da bude odlučujući korak ka okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas mađarski ministar spoljne politike Peter Sijarto posle razgovora sa zamenikom ruskog premijera Denisom Manturovom.

11. 08. 2025. u 20:20

Politika
Tenis
Fudbal
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su delije noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)