ZELENSKI NALOŽIO Povećanje finansiranja jedinica; Evo koliko će dobiti svaki borbeni bataljon

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 08. 2025. u 18:20

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski naložio je povećanje finansiranja borbenih jedinica, navodeći da će svaka brigada dobiti sedam miliona grivni (oko 145 hiljada evra) za svaki bataljon koji učestvuje u borbenim operacijama.

ЗЕЛЕНСКИ НАЛОЖИО Повећање финансирања јединица; Ево колико ће добити сваки борбени батаљон

Foto Profimedia

-Naložio sam da se značajno poveća finansiranje borbenih jedinica i to tako da to bude pravedno, da brigade zaista dobiju više mogućnosti. Ažurirana pravila: sedam miliona grivni po brigadi za svaki bataljon koji učestvuje u borbenim operacijama, odnosno, ovo je povećanje od desetina miliona grivni, napisao je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Zelenski je rekao da postoji jasna odluka u vezi sa pikap kamionima, terenskim vozilima i drugom sličnom opremom, koja se sada može kupiti direktnim finansiranjem za borbene brigade.

-Ovo će funkcionisati na isti način kao i sredstva za brigade za kupovinu dronova. Pružamo mogućnost kupovine ne samo novih pikapa, već i onih koji su već bili u upotrebi. Upravo to je rečeno u svakoj brigadi. Tokom nedelje, vladini zvaničnici će formalizovati odluku u dokumentima, tako da će se ova prilika pojaviti u avgustu, napisao je on.

Predsednik Ukrajine je napomenuo da se treća odluka odnosila na pojednostavljenje i digitalizaciju otpisa imovine.

Konkretno, vlada će izmeniti relevantna dokumenta kako bi komandantima korpusa i komandantima brigada pružila više mogućnosti.

Rokovi otpisa će, takođe, biti smanjeni.

-Još jedno osetljivo pitanje je postupak dodele odlikovanja. Nažalost, često se dešava da vreme između dodele odlikovanja i njegovog stvarnog uručivanja vojniku iznosi nekoliko meseci, šest meseci ili čak i više. Naložio sam da se procedure što više skrate, da se uklone nepotrebna odobrenja i birokratija, a dokumenti za dodelu odlikovanja će biti modernizovani. Sve mora da bude moderno, naveo je on.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

