ZELENSKI NALOŽIO Povećanje finansiranja jedinica; Evo koliko će dobiti svaki borbeni bataljon

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski naložio je povećanje finansiranja borbenih jedinica, navodeći da će svaka brigada dobiti sedam miliona grivni (oko 145 hiljada evra) za svaki bataljon koji učestvuje u borbenim operacijama.

Foto Profimedia

-Naložio sam da se značajno poveća finansiranje borbenih jedinica i to tako da to bude pravedno, da brigade zaista dobiju više mogućnosti. Ažurirana pravila: sedam miliona grivni po brigadi za svaki bataljon koji učestvuje u borbenim operacijama, odnosno, ovo je povećanje od desetina miliona grivni, napisao je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Zelenski je rekao da postoji jasna odluka u vezi sa pikap kamionima, terenskim vozilima i drugom sličnom opremom, koja se sada može kupiti direktnim finansiranjem za borbene brigade.

-Ovo će funkcionisati na isti način kao i sredstva za brigade za kupovinu dronova. Pružamo mogućnost kupovine ne samo novih pikapa, već i onih koji su već bili u upotrebi. Upravo to je rečeno u svakoj brigadi. Tokom nedelje, vladini zvaničnici će formalizovati odluku u dokumentima, tako da će se ova prilika pojaviti u avgustu, napisao je on.

Predsednik Ukrajine je napomenuo da se treća odluka odnosila na pojednostavljenje i digitalizaciju otpisa imovine.

Konkretno, vlada će izmeniti relevantna dokumenta kako bi komandantima korpusa i komandantima brigada pružila više mogućnosti.

Rokovi otpisa će, takođe, biti smanjeni.

-Još jedno osetljivo pitanje je postupak dodele odlikovanja. Nažalost, često se dešava da vreme između dodele odlikovanja i njegovog stvarnog uručivanja vojniku iznosi nekoliko meseci, šest meseci ili čak i više. Naložio sam da se procedure što više skrate, da se uklone nepotrebna odobrenja i birokratija, a dokumenti za dodelu odlikovanja će biti modernizovani. Sve mora da bude moderno, naveo je on.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori