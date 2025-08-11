ZELENSKI NALOŽIO Povećanje finansiranja jedinica; Evo koliko će dobiti svaki borbeni bataljon
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski naložio je povećanje finansiranja borbenih jedinica, navodeći da će svaka brigada dobiti sedam miliona grivni (oko 145 hiljada evra) za svaki bataljon koji učestvuje u borbenim operacijama.
-Naložio sam da se značajno poveća finansiranje borbenih jedinica i to tako da to bude pravedno, da brigade zaista dobiju više mogućnosti. Ažurirana pravila: sedam miliona grivni po brigadi za svaki bataljon koji učestvuje u borbenim operacijama, odnosno, ovo je povećanje od desetina miliona grivni, napisao je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform.
Zelenski je rekao da postoji jasna odluka u vezi sa pikap kamionima, terenskim vozilima i drugom sličnom opremom, koja se sada može kupiti direktnim finansiranjem za borbene brigade.
-Ovo će funkcionisati na isti način kao i sredstva za brigade za kupovinu dronova. Pružamo mogućnost kupovine ne samo novih pikapa, već i onih koji su već bili u upotrebi. Upravo to je rečeno u svakoj brigadi. Tokom nedelje, vladini zvaničnici će formalizovati odluku u dokumentima, tako da će se ova prilika pojaviti u avgustu, napisao je on.
Predsednik Ukrajine je napomenuo da se treća odluka odnosila na pojednostavljenje i digitalizaciju otpisa imovine.
Konkretno, vlada će izmeniti relevantna dokumenta kako bi komandantima korpusa i komandantima brigada pružila više mogućnosti.
Rokovi otpisa će, takođe, biti smanjeni.
-Još jedno osetljivo pitanje je postupak dodele odlikovanja. Nažalost, često se dešava da vreme između dodele odlikovanja i njegovog stvarnog uručivanja vojniku iznosi nekoliko meseci, šest meseci ili čak i više. Naložio sam da se procedure što više skrate, da se uklone nepotrebna odobrenja i birokratija, a dokumenti za dodelu odlikovanja će biti modernizovani. Sve mora da bude moderno, naveo je on.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
KALAS BI DA DIKTIRA PRAVILA IGRE: Dogovor Rusije i SAD mora da uključi EU i Kijev
10. 08. 2025. u 18:15
ZELENSKI NEĆE BITI NA SASTANKU TRAMPA I PUTINA: Džej Di Vens otkrio zašto
10. 08. 2025. u 17:17
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)