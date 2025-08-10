VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Evo koliko je bilo Maja, mnogo više nego što se mislilo

BROJNOST pripadnika civilizacije Maja bila je skoro 50 procenata veća nego što se mislilo ranije - umesto 11 miliona, njih je bilo približno 16 miliona!

Ovo epohalno otkriće baca novo svetlo na ovu epohu istorije i daje uvide o tome kako su oni živeli, na kolikoj teritoriji i kako raspoređeni.

Majanska civilizacija jedna je od najdominantnijih civilizacija svog vremena i jedna od onih koje su misteriozno nestale - neki smatraju usled klimatskih promena, drugi zbog iscrpljivanja resursa, treći pak veruju da su ih uništili politički nemiri i invazije drugih naroda. Njihova brojnost do sada se, prema proračunima, procenjivala na oko 11 miliona ljudi, iako najnovije istraživanje pokazuje da je ta brojka bila mnogo veća.

NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE OTKRILE STVARNU BROJNOST CIVILIZACIJE MAJA

-Očekivali smo skromno uvećanje procena brojnosti na osnovu najnovije analize uz pomoć laserskih implusa, ali smo se iznenadili kada smo videli uvećanje od 45 procenata, naveo je Francisko Estrada-Beli, profesor Srednjeameričkog istraživačkog instituta u okviru Univerziteta Tulejn u Luizijani. Najnoviji podaci sugerišu da pripadnika civilizacije Maja nije bilo "samo" 11 miliona, već blizu 16, prenosi naučni magazin Lajv Sajens.

Do ovih brojki istraživači su došli uz pomoć najnovije lidar tehnologije, odnosno posebnih dronova koji "pucaju" laserskim impulsima ka zemlji kreirajući 3D modele okruženja. Ruine građevina na tim modelima, odnosno kartama i jesu ono što je bacilo novo svetlo na brojnost civilizacije Maja, jer su slikovito prikazale kolika je bila površina koju su oni naseljavali i gustina naseljenosti mesta.

-Ubeđeni smo da nam ovo otkriće, načinjeno uz pomoć lidar tehnologija, zapravo daje najprecizniju sliku drevnih naseobina Maja, naveo je Estrada-Beli, ne skrivajući zadovoljstvo.

On je istakao i da su gotovo sve građevine (a danas njihove ruine) pronađene uz pomoć laserskih impulsa bile raspoređene u radijusu od oko 3 milje (odnosno oko 5 kilometara) od glavnog gradskog trga Majanaca. Ovo svedoči o tome da su žitelji prigradskih i seoskih naselja, koji, po pravilu, nisu činili najviši stalež društva, imali pristup svim gradskim događajima tog vremena i religijskim manifestacijama.

