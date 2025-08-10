DRAMA U ITALIJI! Požari na Vezuvu, eruptirala Etna, dim se vidi iz Pompeje (VIDEO)
VATROGASCI se bore protiv požara na obroncima Vezuva, nakon što su sve planinske staze do tog vulkana u blizini Napulja zatvorene za turiste.
Vatrogasci su na teren u borbu protiv požara koji gori od petka poslali 12 ekipa, uključujući šest kanadera. Pozvana je i pomoć iz drugih delova Italije, prenosi "Jutarnji list".
- Iz bezbednosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljega - saopštio je u subotu park.
Prošle je godine krater vulkana posetilo oko 620.000 ljudi.
Dim požara u nedelju se video i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeje, koja je ostala otvorena za turiste.
Eruptirala Etna
Istovremeno, na Siciliji se aktivirao i vulkan Etna, što samo po sebi i nije toliko neobično.
Do erupcije je došlo na visini iznad 3.000 metara.
(Blic.rs/Jutarnji list)
