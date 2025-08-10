DRAMA U ITALIJI! Požari na Vezuvu, eruptirala Etna, dim se vidi iz Pompeje (VIDEO)

VATROGASCI se bore protiv požara na obroncima Vezuva, nakon što su sve planinske staze do tog vulkana u blizini Napulja zatvorene za turiste.

Vatrogasci su na teren u borbu protiv požara koji gori od petka poslali 12 ekipa, uključujući šest kanadera. Pozvana je i pomoć iz drugih delova Italije, prenosi "Jutarnji list".

- Iz bezbednosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljega - saopštio je u subotu park.

Mt Vesuvius Fire



Recent footage from Italy shows the large out of control fire currently burning on Mt Vesuvius.



Vesuvius, an active volcano located near Naples, is known for its massive eruption in 79 CE that destroyed the city of Pompeii.#Vesuvius pic.twitter.com/L0zzB3RKbJ — Chyno News (@ChynoNews) August 9, 2025

Prošle je godine krater vulkana posetilo oko 620.000 ljudi.

Dim požara u nedelju se video i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeje, koja je ostala otvorena za turiste.

Eruptirala Etna

Istovremeno, na Siciliji se aktivirao i vulkan Etna, što samo po sebi i nije toliko neobično.

Do erupcije je došlo na visini iznad 3.000 metara.

