NOVI POTRES KOD KAMČATKE: Zemljotres jačine 6,1 stepeni Rihterove skale kod severnih Kurilskih ostrva

ZEMLjOTRES jačine 6,1 stepeni Rihterove skale registrovan je večeras u blizini severnih Kurilskih ostrva, saopštila je ruska seizmološka stanica Južno-Sahalinsk.

Foto: Novosti

Prema saopštenju, epicentar je bio 284 kilometra istočno od grada Severo-Kurilsk na ostrvu Paramušir, na dubini od 31 kilometra, prenose RIA Novosti.

Zemljotres se mogao se osetiti u Severo-Kurilsku, a nije izdato upozorenje na cunami, navodi agencija.

(Tanjug)

