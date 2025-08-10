NOVI POTRES KOD KAMČATKE: Zemljotres jačine 6,1 stepeni Rihterove skale kod severnih Kurilskih ostrva
ZEMLjOTRES jačine 6,1 stepeni Rihterove skale registrovan je večeras u blizini severnih Kurilskih ostrva, saopštila je ruska seizmološka stanica Južno-Sahalinsk.
Prema saopštenju, epicentar je bio 284 kilometra istočno od grada Severo-Kurilsk na ostrvu Paramušir, na dubini od 31 kilometra, prenose RIA Novosti.
Zemljotres se mogao se osetiti u Severo-Kurilsku, a nije izdato upozorenje na cunami, navodi agencija.
(Tanjug)
