SVETINJA IZ MORA: Ikona Bogorodice pronađena nakon oluje na obali Anape
AKTIVISTI koji prosejavaju pesak na Bugaskoj kosi Crnog mora u potrazi za sitnim česticama mazuta pronašli su neobičnu stvar ─ staru ikonu.
Pretpostavljaju da ju je na obalu izbacio olujni talas. Prve procene ukazuju na to da je ikona iz 19. veka. Ikona će biti predata restauratorima, koji će raditi na njenom obnavljanju i otkrivanju njenih tajni, piše list „Ruska gazeta“.
Kako se navodi u članku, nalazači su o ovom otkriću obavestili putem društvenih mreža. Nakon novog izlivanja mazuta, odlučili su da provere teren malo dalje od uobičajenih mesta. Na udaljenosti od pet do šest kilometara od Veselovke pronašli su ikonu.
Naravno, ova svetinja zahteva ozbiljnu restauraciju. Ipak, oslikani detalji su vidljivi. Na ikoni je prikazana Bogorodica s malim Isusom. Sa zadnje strane nalaze se nekakvi natpisi, navodi se u članku.
Otkriće je izazvalo veliko interesovanje javnosti u Krasnodarskom kraju. Mnogi su ga protumačili kao dobar znak, ističe list.
(sputnikportal.rs)
