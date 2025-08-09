KAMENJE VELIČINE KREVETA KOTRLJALO SE NIZ REKU: Poplave u kineskoj provinciji Gansu odnele najmanje 13 života, 30 osoba nestalo
NAJMANjE 13 osoba je poginulo, dok se 30 vodi kao nestalo usled bujičnih poplava koje su pogodile okrug Južong u severozapadnoj kineskoj provinciji Gansu, saopštile su danas lokalne službe za vanredne situacije.
Obilne padavine koje su izazvale poplave počele su u četvrtak uveče, zahvativši Južong, koji se nalazi pod upravom glavnog grada provincije, Landžou, kao i druge delove grada, a do petka u podne zabeleženo je 220,2 milimetra padavina, prenosi kineska novinska agencija Sinhua.
Kako je saopštilo pokrajinsko ministarstvo saobraćaja, svi putevi koji vode ka pogođenim selima su očišćeni do subote u 18 časova, a struja je ponovo uspostavljena u 80 odsto pogođenih oblasti.
-Nikada u životu nisam videla ovako jaku kišu. Kamenje veličine kreveta kotrljalo se niz reku. Nisam mogla da zaspim celu noć, prestravljena sam, ispričala je za Sinhua 84-godišnja Hao Sjiujing iz hotela za evakuisane.
Kineske vlasti su u subotu uveče, po lokalnom vremenu, izdale upozorenja na nove bujične poplave i geološke katastrofe, jer se očekuju nove padavine širom provincije.
U 18 časova izdat je narandžasti alarm, drugi najviši nivo u kineskom sistemu upozorenja, za područja poput Ganan Tibetanske autonomne prefekture, gradova Dingši i Longnan.
Sat kasnije izdato je i upozorenje na potencijalne odrone, klizišta i muljne tokove u Južongu, kao i u nekoliko drugih okruga, s važenjem do nedelje uveče.
