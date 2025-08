BIVŠI AMERIČKI OBAVEŠTAJAC: Rusija želi pobedu, ništa neće promeniti stvarnost na bojnom polju

PORUKE Vladimira Putina su jasne i ruski predsednik od prošlog leta jasno stavlja do znanja koji su uslovi za okončanje sukoba, a obećanja Zapada da će Ukrajini dati dodatno naoružanje su prazna i ništa neće promeniti stvarnost na bojnom polju, izjavio je za Sputnjik bivši američki obaveštajac Skot Riter.

Riter je, komentarišući najnovije izjave ruskog predsednika o Ukrajini, ukazao da će oni koji traže ishode koji nisu u skladu sa stvarnošću verovatno biti razočarani ruskim odgovorom.

-Rusi nastavljaju da dominiraju duž cele linije kontakta. Nedavno zauzimanje Časovog Jara, ruska ofanziva na Pokrovsk, paralelno se odvija sa ruskim napredovanjem na drugim mestima, u Zaporožju i širom Donjecka, u Harkovskoj oblasti i Sumiju. Ukratko, ruska vojska prevladava svuda gde je u kontaktu sa Ukrajincima i nastaviće da prevladava, i ništa što je predvidivo ne može promeniti ovaj ishod, rekao je Riter.

Rusija, kako je napomenuo, dominira nebom iznad Ukrajine.

-Rusija može da izvodi napade koristeći dronove, rakete, avione na stratešku dubinu Ukrajine bez ikakvog ometanja od strane zapadnih sistema protivvazdušne odbrane. Obećanja Zapada, predsednika Trampa, NATO-a, zemalja Evropske unije da će Ukrajini dati dodatno naoružanje gotovo su prazna obećanja, jer čak i ako bi to naoružanje bilo dostupno, neće biti dostupno u vremenskom okviru koji bi mogao promeniti stvarnost na bojnom polju, kazao je Riter.

Po njegovom mišljenju, to je jedna od glavnih poruka koju je poslao ruski predsednik.

-Kada pregovarate, a on je bio otvoren za pregovore, rekao je da su svi zainteresovani za razgovore. Ali razgovori moraju biti zasnovani na stvarnosti. Ne radi se samo o bojnom polju. Radi se i o tome s kim Rusija razgovara. Ruski predsednik Vladimir Putin jasno je stavio do znanja da je on zakonita vlast u Rusiji. Njegova pozicija je definisana ustavom. On je ustavom ovlašćen da služi kao predsednik. Dakle, kada govori, govori kao legalna vlast Ruske Federacije, ukazao je Riter.

S druge strane, napomenuo je, Vladimir Zelenski nije ustavom ovlašćen da bilo šta radi.

-Rusija smatra da je njegova dalja vladavina kao predsednika nelegitimna i ako Rusija bude pregovarala o prekidu sukoba sa Ukrajinom, potrebno je imati sagovornika koji je pravno ovlašćen da govori u ime Ukrajine. Sa ruskog gledišta, Zelenski nije ta osoba, konstatovao je Riter.

„POSTOJI POTENCIJAL ZA MIR“

Bivši američki obaveštajac veruje da postoji potencijal za mir, ali ističe da će to zahtevati da zapadni partneri Ukrajine poštuju stvarnost situacije na terenu.

-Ruski zahtevi, za koje verujem da se vrte oko priznanja četiri teritorije koje pripojene Rusiji na osnovu referenduma u jesen 2022, Hersonske, Zaporoške, Donjecke i Luganske oblasti – da su one u potpunosti Rusija. Ovo je apsolutni imperativ, preduslov. Neće biti teritorijalnih ustupaka od strane Rusije. Ako Zapad nije u stanju da prizna ovu stvarnost, Rusija će je učiniti stvarnošću nastavkom vojnih aktivnosti na frontu dok fizički ne zauzmu teritoriju, mišljenja je Riter, dodajući da, međutim, to neće proći bez velikih gubitaka sa obe strane.

Riter je naveo da će, takođe, morati da bude uložen napor da se Zelenski zameni nekim ko je ustavno podoban.

To znači da će u Ukrajini morati da budu održani izbori na kojima će biti izabran ustavno podoban lidera koji ima ovlašćenje da pregovara o prekidu sukoba sa ruskim predsednikom, rekao je Riter.

Na pitanje u čijem je dvorištu trenutno lopta imajući u vidu Putinovu izjavu da ako je ranije NATO govorio o nanošenju strateškog poraza Rusiji, njihov jedini cilj sada je da zaustave napredovanje Rusije na bojnom polju po svaku cenu, Riter odgovara da ne misli da se igra neka igra.

-Mislim da Rusija pobeđuje. To je to. Nema lopte ni u čijem dvorištu. Rusija je postavila uslove za prekid sukoba i ukazala da, ukoliko ti uslovi ne budu ispunjeni, rat će se nastaviti. Ponavljam, nisam ovde da tumačim reči ruskog predsednika ili da govorim u njegovo ime, ali bih napomenuo kao analitičar da, iako Zapad više ne zagovara strateški poraz kao svoj primarni cilj, taj cilj nikada nije nestao. Strateški poraz Rusije i dalje je strateški cilj zapadnih partnera Ukrajine. Nisu modifikovali, promenili niti okončali ovaj politički pravac. To uključuje i Sjedinjene Američke Države, istakao je Riter.

Prema njegovim rečima, dok je Bajdenova administracija bila direktna u traženju strateškog poraza Rusije, Trampova administracija je bila manje iskrena, govoreći o mogućnosti boljih odnosa.

-Ali izgleda da koncept boljih odnosa podrazumeva odnose gde uslove diktiraju Sjedinjene Američke Države, a Rusija mora da se pokori volji SAD. To je samo drugačiji način da se kaže strateški poraz Rusije, kazao je Riter.

Riter se složio da su trenutno taktički ciljevi Zapada da zaustave rusko napredovanje u Ukrajini po svaku cenu. Ipak, smatra da to ne menja činjenicu da Zapad i dalje teži strateškom porazu Rusije, što je jedan od razloga zašto Zapad nije voljan da prihvati ruske uslove za prekid sukoba u Ukrajini.

-Jer nije pitanje da li Rusija pobeđuje u ovom sukobu, već kada Rusija pobedi u ovom ratu u skladu sa uslovima koje je postavila, to će fundamentalno promeniti stratešku ravnotežu snaga između Rusije – NATO-a, Rusije – Evropske unije, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Riter.

ŠTA ČEKA UKRAJINU

O tome šta čeka Ukrajinu u bliskoj budućnosti, Riter kaže:

-Rusija želi pobedu. Ovaj rat nije započela Rusija. Ovaj rat je nametnut Rusiji. Ovaj rat je deo sveukupne zapadne politike koja je težila da iskoristi Ukrajinu kao oružje protiv Rusije. I Rusija prepoznaje ovu stvarnost. Dakle, ovo oružje mora biti eliminisano. I dok god Ukrajina dozvoljava da bude korišćena kao oružje, da je Zapad vidi kao potencijalno oružje, budućnost Ukrajine se vrti oko toga da je Rusija uništava.

Riter je istakao da ne veruje da Rusija namerava da potpuno uništi Ukrajinu, ali da mora da se pozabavi osnovnim problemima koji se manifestuju u Ukrajini, a koji dovode do toga da se ona koristi kao oružje od strane Zapada.

-To znači da je trenutna vlada Ukrajine nespojiva sa ruskom vizijom mira, kazao je Riter i dodao da ona mora biti zamenjena vladom koja neće težiti Evropskoj uniji, NATO-u, Sjedinjenim Američkim Državama i koja će poštovati činjenicu da nije samo sused Rusije, već da mora imati iskreno prijateljstvo sa Rusijom.

Riter veruje i da je budućnost koju Rusija želi za Ukrajinu ta da Ukrajina ne bude samo neutralna zemlja, jer neutralne zemlje, kao što je sa Austrijom ili Finskom, uvek mogu ponovo pregovarati o svojoj neutralnosti na način koji je štetan za nacionalne bezbednosne interese Rusije. „Lično verujem da je u dugoročnom interesu Rusije da Ukrajina bude transformisana u zemlju sposobnu da stoji uz Belorusiju i Rusiju kao deo proširene savezne države. Ali to će zahtevati ogroman rad, ogromnu transformaciju u Ukrajini“.

Prema mišljenju Ritera, cilj Rusije je transformacija Ukrajine u državu koja može mirno da koegzistira sa Rusijom, a ne njeno uništenje.

-To zahteva ogroman rad. A da bi se došlo do te faze, mora se proći kroz vojnu fazu. I dok god Zapad nastavlja da ulaže milijarde dolara u vojnu pomoć Ukrajini, vojna faza će se produžavati. Ali završava se samo na jedan način, a to je potpunom pobedom Rusije, zaključio je Riter.

