SEUL ODGOVORIO SESTRI KIM DŽONG UNA: "Uspostavljanje mira bez konflikta je čvrst princip naše administracije"

KANCELARIJA novog predsednika Južne Koreje Li Dže Mjunga u ponedeljak oglasila se povodom izjave sestre severnokorejskog lidera, Kim Jo Džong, naglasivši da "pomno prati stav Severne Koreje" i kao i da je ovo "prva međukorejska izjava visokog severnokorejskog zvaničnika od kako je novi predsednik stupio na dužnost".

Yonhap

Kim Jo Džong, zamenica direktora u vladujućoj Radničkoj partiji Severne Koreje i sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una objavila saopštenje da su "odnosi DNRK (Severne Koreje) i RK (Južne Koreje) odavno izašli vremenske zone pojma homogenosti“.

Odgovarajući na tu izjavu, kancelarija predsednika Južne Koreje Li Dže Mjunga navela je da pažljivo prati stav Severne Koreje i priznala da i dalje postoji duboko nepoverenje.

U saopštenju se takođe navodi da su "godine neprijateljstva i konfrontacije izgradile visok zid nepoverenja između Juga i Severa", prenosi Korea JoongAng Daily.

Kancelarija je ponovila da je "uspostavljanje mira bez konflikta čvrst princip administracije Li Dže Miunga“.

- Vlada će nastaviti da sprovodi dosledne mere u cilju ostvarenja Korejskog poluostrva bez neprijateljstva i rata - dodaje se u saopštenju.

Kim se takođe osvrnula na nedavne poteze Juga, uključujući obustavu emitovanja propagandnih poruka preko razglasa duž granice, nazvavši ih neefikasnim i samonanesenom štetom.

- Obustavu antisevernokorejske psihološke propagande, koju su vlasti RK predstavile kao prvi signal za obnovu poverenja između juga i severa, predstavlja nesreću koju su sami sebi priredili - rekla je ona.

- To je njihov problem, bez obzira na to kako ga reše, i ništa više od povratka unazad onoga što uopšte nisu ni smeli da urade. Drugim rečima, to nije delo vredno pohvale - dodala je ona.