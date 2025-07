INDIJSKI PROBLEM AMERIČKI ILI RUSKI LOVAC? Uprkos “hajpu” oko Su-57, IAF „ozbiljno razmatra“ dve eskadrile lovaca F-35 (VIDEO)

INDIJSKI problem sa stelt borbenim avionima postao je još složeniji. Domaći program stelt borbenih aviona, Napredni srednji borbeni avion (AMCA), još uvek je udaljen skoro deceniju. U međuvremenu, Kina je uvela u upotrebu dva aviona pete generacije i testira dva borbena aviona šeste generacije, proširujući jaz u sposobnostima sa Indijom.

Foto: EPA

Pošto je rat velikih razmera sa Kinom malo verovatan u bliskoj budućnosti, Nju Delhi je možda prevideo ovaj sve veći jaz u sposobnostima sa Pekingom. Međutim, to se promenilo u trenutku kada je Pakistan objavio da nabavlja najnoviji kineski stelt borbeni avion pete generacije, J-35A.

Prema početnim informacijama, koje su kasnije povučene, Pakistan je planirao da nabavi 40 stelt borbenih aviona J-35A od Kine i da ih uvede u PRA do 2026-27.

Indija i Pakistan su već vodili dve kratke vazdušne bitke u poslednjih šest godina, i mogućnost još takvih okršaja u budućnosti se ne može isključiti.

Stoga je postalo očigledno da Indija ne može čekati na AMCA narednih 10 godina. Nju Delhiju je potrebno rešenje za premošćavanje kako bi održao vazdušni paritet sa Pakistanom i Kinom, svoja dva glavna protivnika.

Štaviše, Indija mora brzo da deluje, jer se sporazumi o odbrani u Indiji često kreću puževim koracima, ponekad tapkajući godinama ili čak decenijama. Primer za to je indijski sporazum MRFA (Medium Role Fighter Aircraft). Prvi put zamišljen 2001. godine, sporazum još uvek nije potpisan ni u 2025. godini.

Štaviše, jedine dve održive opcije pete generacije za Indiju, F-35 i Su-57, bore se sa problemima u proizvodnji, a Nju Delhi bi mogao da se suoči sa značajnim kašnjenjima, čak i ako se avioni naruče danas.

Dok se Su-57 bori sa proizvodnjom zbog rata u Ukrajini i osakaćujućih zapadnih sankcija, F-35 se suočava sa ogromnim zaostajanjem porudžbina.

Između ova dva, nema lakog izbora. Međutim, ono što je sigurno jeste da bi Indija vrlo brzo mogla da finalizuje ugovor za lovac pete generacije.



INDIJA NARUČUJE 2-3 ESKADRILE STELT LOVACA

Indijsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) želi da nabavi dve do tri eskadrile lovaca pete generacije od stranih izvora kako bi poboljšalo svoje borbene sposobnosti dok domaći projekat naprednih srednjih borbenih aviona (AMCA) ne postane operativan, prema indijskoj novinskoj agenciji ANI.

Eskadrila lovaca se obično sastoji od 18 do 20 mlaznjaka. To znači da Indija može da naruči 40 do 60 lovaca pete generacije.

IAF je nedavno održao detaljnu prezentaciju vladi u kojoj je izložio svoje buduće zahteve za održavanje prednosti nad protivnicima, rekli su izvori iz odbrane za ANI.

Ovlašćeni odbor koji predvodi ministar odbrane R. K. Sing preporučio je uvođenje borbenih aviona pete generacije kako bi se poboljšala odvraćanje i spremnost snaga, posebno duž severne i zapadne granice.

Međutim, vlada još nije donela odluku o pitanju borbenih aviona pete generacije, ali su diskusije u tom pogledu u toku, izvestio je ANI.

Dok su bezbednosni analitičari intenzivno raspravljali o pitanju F-35 naspram Su-57, debata se nedavno znatno nagnula u korist Su-57 zbog nekoliko faktora.

Uoči očekivane posete ruskog predsednika Vladimira Putina Indiji u poslednjem kvartalu 2025. godine, mnogi analitičari su pretpostavili da će Indija finalizovati dogovor za Su-57 tokom ove posete.

Iako Su-57 pati od proizvodnih problema i ima znatno veći radarski presek (RCS) od F-35, mnoštvo ruskih ponuda kao što su kompletan transfer tehnologije (ToT), domaća proizvodnja u postojećim pogonima HAL-a za Su-30 MKI i saradnja u razvoju indijskog AMCA programa, zajedno sa konkurentnom cenom Su-57, učinilo ga je neodoljivom ponudom.

Međutim, bilo bi pogrešno tako brzo otpisati F-35.

Trenutno postoji nekoliko problema koji se odnose na F-35.

Od kada se predsednik Donald Tramp vratio u Belu kuću u januaru ove godine, odnosi između Indije i SAD su u silaznoj spirali.

Postoji stalno pitanje trgovinskih sankcija. Međutim, prava iritacija su Trampove promene politike prema Pakistanu. Tramp je ugostio načelnika pakistanske vojske, generala Asima Munira, u Beloj kući i čini se da je on voljan učesnik u propagandnim ratovima Islamabada protiv Indije.

Još jedan problem je što Indijsko ratno vazduhoplovstvo (IRV) trenutno nema američke borbene avione u svom arsenalu (ima ruske, francuske i zajedničke francusko-britanske borbene avione). IRV takođe uvodi domaće borbene avione LCA Tejas. Integracija još jednog borbenog aviona (iz SAD) predstavljaće mnoštvo logističkih problema za IRV.



Prvo, na diplomatskom frontu, Indija bi mogla da iskoristi sporazum o F-35 da popravi odnose sa Trampovom administracijom. Mnoge zemlje, od Japana do naftom bogatih bliskoistočnih kraljevstava, koristile su odbrambene sporazume sa SAD da bi se dodvorile Trampu.

Štaviše, ako Indija kupi Su-57, izlaže se opasnosti od zapadnih sankcija. EU je već počela da sankcioniše indijske kompanije i državljane zbog pomaganja izvoza ruske nafte, što naglašava sve čvršći stav Evrope o indijskoj trgovini sa Rusijom.

Za Nju Delhi, nastavak sporazuma o Su-57 u ovom trenutku mogao bi biti rizičan potez, pun opasnosti od daljeg otuđenja zapadnog bloka.

Na tehničkom frontu, F-35 ima mnogo prednosti.

Superiorne karakteristike skrivenosti: Ova tačka se ne može dovoljno naglasiti.

F-35 se široko smatra avionom sa nenadmašnim karakteristikama skrivenosti, koje su ključne za modernu vazdušnu borbu, gde je neotkriveni prodor u sporni vazdušni prostor presudna prekretnica.

Njegov radarski poprečni presek (RCS) je približno 0,0015 kvadratnih metara, što ga čini izuzetno teškim za otkrivanje. Nasuprot tome, RCS Su-57 se procenjuje na 0,1 do 0,5 kvadratnih metara, što je tek malo bolje od borbenog aviona generacije 4,5.

Govoreći o superiornoj prikrivenosti F-35, vojna novinarka Niša P. Šekar je napisala: „F-35 je kao nindža, gotovo nemoguće ga je otkriti na radaru. Njegov radarski poprečni presek je samo 0,0015 kvadratnih metara - sićušan kao golub koji leti nebom. Su-57, iako je neprimetan spreda, ima uočljive tragove sa strane i pozadi.“

Bivši pilot IAF-a i vojni analitičar, Vidžainder K. Takur, piše: „F-35 ima sveobuhvatnu stelt tehnologiju, što znači da radari na zemlji, bilo da su postavljeni ispred, iza ili sa strane, imaju poteškoća da ga otkriju na vreme za efikasno angažovanje od strane sistema protivvazdušne odbrane.

„Nasuprot tome, Su-57 ima jaku prednju stelt tehnologiju, ali znatno nižu sveobuhvatnu stelt tehnologiju u poređenju sa F-35. Kada leti direktno, kao što bi to učinio prilikom presretanja lovca koji ulazi, Su-57 može da se približi F-35 neotkriven i da ga napadne iz neposredne blizine.“

„Međutim, ako bi Su-57 prodro u sporni vazdušni prostor, ne bi bio otkriven na velikim udaljenostima, ali bi postao vidljiv na manjim daljinama, dajući neprijateljskim radarima i sistemima protivvazdušne odbrane dovoljno vremena da ga napadnu.“

Napredna fuzija senzora i mrežno-centrično ratovanje: Napredna avionika F-35, uključujući njegov sistem distribuirane blende od 360 stepeni i mogućnosti fuzije senzora, omogućava mu da deluje kao komandni centar na bojnom polju, integrišući podatke iz više izvora za vrhunsku svest o situaciji.

„F-35 Lightning II predstavlja najnapredniji stelt lovac pete generacije dostupan na globalnom tržištu. Dizajniran je sa stelt tehnologijom, fuzijom senzora i naprednom avionikom u svojoj osnovi, što mu daje značajnu prednost u modernom vazdušnom ratovanju.“ „Njegova sposobnost da deluje u spornom vazdušnom prostoru bez otkrivanja radarom je velika prednost protiv tehnološki naprednih protivnika poput Kine“, rekao je general indijske vojske M. M. Naravane (u penziji).

Testirano u borbi: Ponovo, ovo je ključna tačka. F-35 je opsežno testiran u borbi, a poslednji put u operaciji „Ponoćni čekić“, gde je predvodio američki udarni paket, krećući se ispred bombardera B-2 Spirit kako bi pretraživao neprijateljske lovce i sisteme raketa zemlja-vazduh (SAM).

S druge strane, Su-57 je video samo ograničeno borbeno učešće. Rusija tvrdi da je Su-57 korišćen za pokretanje napada na Ukrajinu i da je takođe testiran u Siriji.

Dizajniran za ofanzivne uloge: F-35 je dizajniran za ofanzivne uloge, dok je Su-57 više odbrambena platforma. F-35, zbog svoje neuporedive prikrivenosti, može da prodre u sporni vazdušni prostor i pokrene kaznene vazdušne napade.

Su-57, sa svojom ograničenom prikrivenošću, mogao bi da se muči u takvim operacijama. Na primer, u operaciji... Ponoćni čekić, F-35 su bili u stanju da prodru u iranski vazdušni prostor i da unište neprijateljske sisteme protivvazdušne odbrane. Su-57 možda nije baš koristan za takve operacije.

Međutim, zbog svoje frontalne prikrivenosti, ističe se u odbrambenim ulogama.

Prema Takuru: „Su-57, sa svojom ograničenom prikrivenošću, optimizovan je za protivvazdušnu odbranu i vazdušne napade kratkog dometa iz ruskog vazdušnog prostora, usmerene na zaustavljanje neprijateljskih kopnenih ofanziva duž njegovih granica.“

„S druge strane, SAD i njihovi zapadni saveznici dali su prioritet vazdušnim napadima dugog dometa kroz sporni vazdušni prostor u odnosu na protivvazdušnu odbranu.“ F-35 je dizajniran da prodre u sporni vazdušni prostor i uništi neprijateljske vazdušne sisteme.

-Jednostavno rečeno, F-35 je dizajniran da probije rusku višeslojnu mrežu protivvazdušne odbrane, dok je Su-57 dizajniran da presretne F-35 koji pokušavaju da prodru u ruski vazdušni prostor i blokiraju napredovanje neprijatelja duž ruske granice, rekao je Takur.

S obzirom na trenutne operativne zahteve Indije, koji daju prioritet prodoru u pakistanski vazdušni prostor radi pokretanja kaznenih vazdušnih udara na terorističke kampove, F-35 je relevantniji za indijsko ratno vazduhoplovstvo.

Štaviše, Kina ima napredne sisteme protivvazdušne odbrane, kao što je S-400. Ukoliko dođe do neprijateljstava između Indije i Kine, F-35 će moći da prodre u kineski vazdušni prostor i izvrši bombardovanje.

Ako Pakistan nastavi svoje terorističke aktivnosti i IRA bude potrebno da izvrši još jedan hitni udar, nema boljeg od F-35. Za invaziju kineskog J-20, ruski Su-57 bi bio savršen avion za osujećivanje PLAAF-a.

Stručnjak IRA-a, koji nije želeo da bude citiran, rekao je: F-35 bi mogli da promene pravila igre ne samo za indijsko ratno vazduhoplovstvo već i za Nju Delhi, koji se bori da popravi svoje odnose sa Donaldom Trampom. Indija, verujem, ozbiljno razmišlja o nabavci dve eskadrile lovaca F-35, slično kupovini 36 Rafala od Francuske.

(eurasiantimes.com/Sumit Ahlawat)

BONUS VIDEO - Potraga za delovima tela kod Lazarevca