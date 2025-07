OPASNA IGRA MOĆI NA BLISKOM ISTOKU: Da li to Turska preti Izraelu direktnom vojnom intervencijom u Siriji?

SENKA rata nadvila se nad Bliskim istokom dok Turska pojačava svoje upozorenja Izraelu, preteći direktnom vojnom intervencijom u Siriji.

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan uputio je oštru poruku, optužujući Izrael da pokušava da uništi Siriju i destabilizuje region, istovremeno stavljajući kurdske snage YPG u centar pažnje. Fidan je upozorio da bi svaki pokušaj kurdske autonomije doveo do „strateške katastrofe“.

OPASNA IGRA MOĆI

Govoreći novinarima u Ankari, Fidan je naglasio da Turska neće dozvoliti fragmentaciju Sirije, otvoreno optužujući Izrael da podstiče haos zarad sopstvenih interesa. „Izrael ne želi stabilne države na svojim granicama. On teži uništenju Sirije kako bi je zadržao slabom“, izjavio je Fidan, aludirajući na to da su nedavni izraelski napadi na jug Sirije deo šireg plana destabilizacije. Prema njegovim rečima, Turska je spremna na vojnu intervenciju kako bi sprečila bilo kakve poteze koji bi mogli dovesti do cepanja susedne zemlje.

Tokom zajedničke konferencije za novinare sa ministarkom spoljnih poslova Salvadora Aleksandrom Hil, Fidan je naglasio da je Ankara otvorena za dijalog sa svim stranama u Siriji, pod uslovom da pitanje podele zemlje ne bude na stolu. „Raspravljajte o čemu god želite, postavite kakve god zahteve imate. Turska je spremna da pomogne. Ali ako se pređu granice, nećemo dozvoliti da budemo dovedeni u opasnost“, poručio je Fidan.

SENKA IZRAELSKIH NAPADA

Tenzije su kulminirale 13. jula 2025. kada su u južnoj Siriji, u provinciji Suvejda, izbili sukobi između arapskih beduinskih plemena i naoružanih Druza. Nakon toga usledile su izraelske vazdušne operacije koje su pogodile vojne ciljeve u Damasku i drugim delovima zemlje, uz obrazloženje da se radi o „zaštiti druzijskih zajednica“. Ankara, međutim, ove napade vidi kao pokušaj Izraela da iskoristi haos u Siriji kako bi ojačao sopstveni uticaj i dodatno oslablio zemlju.

Nakon pada režima Bašara al Asada u decembru 2024, nova sirijska vlada pokušala je da stabilizuje situaciju objavljujući četiri sporazuma o prekidu vatre u Suvejdi, od kojih je poslednji postignut tek u subotu. Ipak, ova krhka ravnoteža sada je ugrožena sve izraženijim geopolitičkim tenzijama, dok Turska optužuje Izrael da dodatno podstiče nemire.

Posebnu pažnju ministar Fidan usmerio je na kurdske snage YPG, koje Turska smatra produženom rukom PKK i terorističkom organizacijom. On je upozorio da „naoružane grupe ne smeju haos da posmatraju kao priliku za ostvarenje autonomije ili nezavisnosti“ i dodao da bi takvi potezi izazvali „veliku stratešku katastrofu“. Turska, koja je već više puta vojno intervenisala u Siriji kako bi suzbila kurdske ambicije, sada poručuje da neće tolerisati nikakve nove pokušaje autonomije, ocenjujući ih kao direktnu pretnju nacionalnoj bezbednosti.

Turski stav dodatno komplikuje činjenica da Ankara podržava islamističke grupe poput Hajat Tahrir al Šama (HTŠ), koji su učestvovali u svrgavanju Asada, kao i Sirijsku nacionalnu armiju (SNA), miliciju koja je igrala ključnu ulogu u osvajanju Alepa. Ova podrška se ne pominje u zvaničnim saopštenjima Ankare, što ukazuje na dvostruku strategiju u kojoj se mešaju diplomatija i vojna intervencija.

Fidanovo upozorenje tako nije samo diplomatski gest, već ozbiljna eskalacija koja region približava otvorenom sukobu. Izrael, koji nastoji da ograniči iranski uticaj i zadrži veze sa kurdskim grupama kao protivtežu u Siriji, vidi tursku umešanost kao direktnu pretnju svojim interesima, posebno na severnoj granici kod Golanske visoravni. S druge strane, Turska koristi vakuum vlasti posle Asadovog pada koji je organizovala, kako bi učvrstila sopstveni uticaj i ograničila kurdske težnje.

Sukob interesa dve regionalne sile — Turske i Izraela — sada preti da Siriju pretvori u novu, opasnu tačku konfrontacije. Izraelski napadi i turske pretnje vojnom intervencijom stvaraju eksplozivnu situaciju u kojoj su lokalne zajednice, poput Druza i Kurda, zarobljene između suprotstavljenih interesa. Bliski istok ponovo stoji na ivici velike krize, a posledice bi mogle da nadmaše sirijske granice i dodatno destabilizuju region.

