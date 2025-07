LETO SAM „ZASLADILA“ NOVOM PESMOM: Marina Visković o počecima, novoj pesmi i izazovima (FOTO)

PESMA „Ponelo te“ je ima baš taj senzualni vajb i htela sam da spot bude jednostavan, ali efektan.

Vidim da sam to i uspela. Inače volim da plešem i đuskam, ali nikada nisam izvodila takvu vrstu plesa, pa je trebao neko da me opusti i nauči. Sjajno sam se zabavila i to je još jedno iskustvo više.

Govori ovako na početku razgovora za „Večernje novosti“ pop zvezda Marina Visković, koja je svojoj publici „zasladila“ leto novom numerom „Ponelo te“. Marina je za potrebe ekranizacije ove numere odlučila da angažuje profesionalnu striptizetu kod koje je nekoliko dana išla na časove. Njeni fanovi su bili oduševljeni, pa su joj na društvenim mrežama poručili da bolje izgleda i pleše od Dženifer Lopez koja u filmu „Preverantkinje sa Vol strita“ upravo izvodi sličan, senzualni ples.

- Devojka kod koje sam išla na časove nije želela da se o tome priča i piše, ali dobro. Važno je da smo zajedno uspele da izazovemo reakciju i da je ona bila odličan učitelj, a ja još bolji đak (smeh). Drago mi je da je publika lepo prihvatila pesmu i da je slušaju u ovim letnjim danima.

Ovom numerom najavila je album koji izlazi uskoro, te da li su sve pesme spremne.

- Osluškujem melodije, nije sve spremno. Baš dosta zanimljivih pesama ima, nisam sebi dala još uvek naziv albuma, ali idemo lagano. Još je tu da odlučimo hoćemo li deliti na dva dela ili pesma po pesma. Previše je svačega, moramo biti pametni jer želim da to dođe do ljudi, mojih fanova.

Deceniju i po je prošla od kada je izdala debitanski pesmu „Gde sam grešila“. Da li vam se išlo sve kako ste zamislili ili je tu bilo i malo „krivudavog“ puta, Marina govori.