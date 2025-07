"AKO SE TRAMP LJUTI, RUSIJA JE NA DOBROM PUTU" Šta se krije iza pretnje američkog predsednika da je BRIKS mrtav

AMERIČKI predsednik Donald Tramp minule sedmice je još jednom pokazao da će odnose sa drugim zemljama uspostavljati tako što će ih prisiljavati da rade onako kako žele u Vašingtonu, preteći im višim carinama i raznim sankcijama.

Foto AP/Eraldo Peres

On je zato poručio učesnicima samita BRIKS-a u Brazilu da će svakoj zemlji članici te organizacije uvesti 10 odsto carine, kao i onima koji tek žele da to postanu.

Slavodobitnički je kazao da je BRIKS već sahranila njegova pretnja da će uvesti carine sto odsto onima koji žele da naprave zamenu dolaru.

- Posle mog upozorenja da ne počinju da se igraju dolarom, jer će morati da plaćaju 100 odsto carine, BRIKS je mrtav - kazao je Tramp.

Na društvenim mrežama je objasnio da svaka zemlja koja pokuša da zameni dolar može da maše rukom Americi i oprosti se od nje. U februaru Tramp je rekao da su članice BRIKS-a planirale da naprave novu valutu ili da umesto dolara koriste kineski juan, ali su posle njegovog upozorenja odustali.

Bilo je reči oko plaćanja u svojim valutama što već rade Rusija i Kina, ali se nije došlo do rasprave o pravljenju nove valute. Protiv toga su kategorički bili Indija i Brazil. Tako da je Tramp požurio sa svojim zaključkom.

Na Trampove pretnje su već reagovali u Moskvi i Pekingu.

Foto: Tanjug

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da saradnja među zemljama BRIKS-a nije uperena protiv drugih. U Pekingu je portparolka ministarstva spoljnih poslova Mao Nin kazala da BRIKS ne učestvuje u blokovskim konfrontacijama, a da u trgovinskim ratovima nema pobednika.

Docent Finansijskog univerziteta u Moskvi Aleksej Martinov prognozira da zavrćući ruke i preteći drugima Tramp može da udalji mnoge zemlje od Amerike. Ruski parlamentarac Dmitrij Novikov smatra da će članice BRIKS-a bez obzira na pretnje ići svojim putem.

Na samitu se i nije govorilo o stvaranju nove svetske valute koja bi zamenila američki dolar. A njima niko ne može da zabrani ako žele da međusobnu trgovinu vode u nacionalnim valutama...

Više je razloga zbog kojih Tramp preti da će kažnjavati one koji prestanu da koriste dolar kao svetsku valutu. Prvo, na svim operacijama kad se koristi dolar Amerika zarađuje. Drugo, uvođenjem sakcija Vašington sebi raščišćava konkurenciju na svetskom tržištu. Zabranom prodaje energenata Rusiji u Evropu, Amerikanci su prodavali tečni gas po mnogo većoj ceni nego što su pre toga zapadnoevropske zemlje kupovale gas od Rusije.

Direktor Instituta novog društva ekonomista Vasilij Kotlašov kaže da u BRIKS-u postoje dve struje. Ona tvrđa u kojoj su Kina i Rusija, kao i mekša na čelu sa Brazilom i Južnoafričkom Republikom, a njima su se brzo pridružili Emirati. Na tu mekšu stranu Amerikanci i prave pritisak pretnjama. Vašington i dalje želi da pod kontrolom drži zemlje jugoistočne Azije, zatim Egipat, Sudan i Etiopiju, kao i jedan broj zemalja Južne Amerike. Ali mnogima od njih Tramp nema šta da predloži, smatra ekonomista Vasilij Kultlašov.

Foto AP/Eraldo Peres

Što se tiče velikih sila, Tramp je za pola godine smanjio carine Kini sa 145 posto na 55 odsto. Trampova samouverenost može da se osveti američkoj ekonomiji. Amerika ima naftu i gas, ali određene tipove nafte mora da uvozi. Osim toga, brojne retke metale koji su potrebni njenoj industriji mora takođe da uvozi. Jasno je da skuplje sirovine štete američkoj privredi.

Moskovski ekonomisti podsećaju da SAD, uprkos uvedenih sankcija Rusiji, uvoze od nje robe za 3,2 milijarde dolara.Trećina tog uvoza iz Rusije 2024. godine bila su veštačka đubriva, zatim platina i titan. Profesorka Arina Surkova kaže da ako na tu robu Tramp digne visoko carine to će više štetiti Amerikancima nego Rusima. Od ukupnih potreba veštačkog đubriva u SAD deset odsto je iz Rusije.

Za Rusiju je najvažnije da je ona uspostavila stabilnu trgovinu sa dve zemlje sa kojima ona ima decenijama dobre odnose.Trgovinska razmena Rusije sa Kinom je dostigla 244,8 milijardi dolara, a sa Indijom 70,6 milijardi dolara.

Rusija je zbog zapadnih sankcija povećala svoju proizvodnju, tako da nema nedostatka roba na ruskom tržištu. Direktiva Putina je da se do 2030. smanji uvoz do 17 odsto i da se na tržištu pojavljuju domaći proizvodi.

Trampu i njegovim saradnicima smeta što su zemlje BRIKS predstavile celu paletu ekonomskih inicijativa, u kojima nema američkog učešća. U novoj deklaraciji iz Rija je strategija ekonomskog partnerstva od 2025. do 2030. koja pojačava ulogu Nove banke razvoja i inicijativa po imenu Nova investiciona platforma, koja predviđa širenje plaćanja u nacionalnim valutama.Napravljena je i nova koncepcija berze žitarica. Naravno, sve je to na početku, ali želja je da se stvori ekonomska nezavisnost od Zapada.

Foto AP/Alex Brandon

Potpredsednik Saveta federacije Rusije Konstantin Kosačov kaže da reakcija Trampa i njegove pretnje pokazuju da bez obzira na promene predsedničke administracije Vašington ne menja svoj odnos prema svetu i neprestalno čini sve da zadrži svoju dominaciju.

- Trampova pretnja da će uvesti sankcije svima koji podržavaju antiameričku politiku BRIKS-a govori o politici Vašingtona koji je godinama optuživao Moskvu da ona koristi energetiku kao svoje oružje, mada je ona bila i ostala pouzdani partner - kaže Kosačov.

Pritisak na Rijad NA 17. samitu BRIKS-a koji je održan 6. i 7. jula u Rio de Žaneiru pored stalnih članica osnivača organizacije Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike kao i novih članica Arapskih Emirata, Indonezije, Irana, Etiopije i Egipta učestvovale su i zemlje partneri: Belorusija, Bolivija, Vijetnam, Kazahstan, Kuba, Malezija, Tajland, Uganda i Uzbekistan. Saudijska Arabija je takođe htela biti članica BRIKS-a, ali posle pritiska iz Vašingtona ostala je u statusu "pozvanog člana organizacije". U tako širokom formatu BRIKS je održan prvi put. Bez preterivanja se može reći da su na skupu u Riju učestvovali predstavnici trećine svetskog stanovništva. Te zemlje čine 40 odsto svetske ekonomije.

On podseća da su gasovode "Severnog toka" onesposobili diverzanti iz savezničkih zemalja SAD.

- Trampov carinski rat protiv BRIKS-a je cinično oružje američke konkurencije protiv svih drugih zemalja koje im smetaju na tržištu - objašnjava Kosačov.

Međutim, čak i na Zapadu upozoravaju da sankcije mogu imati i kontraefekt u Americi. Na to upozorava britanski "Telegraf", jer će novi trgovinski rat pokvariti imidž SAD.

Politikolozi ocenjuju da je Tramp posebno nezadovoljan što je BRIKS pokazao solidarnost sa Iranom, koga su nedavno zajednički napali Izrael i SAD.

Rusija i Kina ne skrivaju da žele da nastave da trguju u nacionalnim valutama i da ne budu zavisni od dolara. To Moskva nudi i drugim partnerima. Sergej Lavrov je u Brazilu istakao da je državni dug SAD dostigao 37.000 milijardi dolara i on stalno raste.

- Sankcije su smanjile reputaciju dolara. Amerikanci zloupotrebljavaju ulogu dolara u svetskoj ekonomiji i finansijskom sistemu - kazao je Lavrov. On je istakao da je 90 odsto trgovine Rusije sa saveznicima u nacionalnim valutama.

Svetska trgovina 60 odsto u dolarima MOSKOVSKI ekonomisti kažu da se zajednička valuta BRIKS-a možda pojavi tek za deset godina. Ona je potrebna da zemlje ne budu zavisne od dolara. BRIKS-u je potreban i finansijski suverenitet. Ekonomist Maksim Čirkov kaže da je BRIKS sada lider kupovne sposobnosti i sa njima se mora računati. Tramp im uvodi više carine da bi na pregovorima nastupio sa pozicije sile. - Jednopolarnog sveta sigurno neće biti, a gradnja novog svetskog poretka će biti sve brža - slažu se mnogi politikolozi. Moskovski ekonomista Anton Ljubič objašnjava da Amerika zarađuje dva posto od svetske trgovine na tome što je dolar vodeća svetska valuta. Inače, 60 odsto svetske trgovine se obavlja u dolarima. Ljubič kaže da je nezavisnost od Zapada korisna većini u svetu, a u tom procesu BRIKS ima ulogu lokomotive. Putinova ocena da BRIKS ima ogroman, politički, ekonomski i ljudski potencijal je tačna, ali te zemlje u strategiji nastupa imaju različite prilaze, jer jedan broj zemalja, među kojima su Brazil i Indija, ne žele da se zameraju Vašingtonu.

Nesporno je da već postojanje BRIKS-a Tramp doživljava kao antiameričku organizaciju.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je rekao "ako se Tramp ljuti, to znači da je Rusija na dobrom putu". Trampova ocena da je BRIKS mrtav posle njegove pretnje je ipak preterana. Ako Tramp nastavi carinski rat sve više zemalja će tražiti spas upravo u saradnji sa članicama BRIKS-a.

Putinova ocena u video-obraćanju da u zemljama BRIKS živi polovina stanovnika sveta i da je u njima 40 odsto svetske ekonomije zaista je tačna, ali među vodećim članicama nema dovoljno jedinstva i postoje razlike u stavovima.

Dve velike zemlje i članice BRIKS Kina i Indija zahladnele su odnose. Indusi okrivljuju Kinu da je naoružavala Pakistan u nedavnom ratu protiv Indije i da im je davala obaveštajne informacije. Osim toga, zbog Trampovih pretnji jedan broj članica BRIKS-a, na čelu sa Indijom i Brazilom, odbio je da se i dalje raspravlja o uvođenju zajedničke valute.

Što se tiče plaćanja u nacionalnim valutama, to je stvar međusobnih dogovora zemalja. Rusija i Kina to već uveliko koriste i Vašington im to ne može zabraniti. Mnogi ugledni ekonomisti se slažu da vreme radi za članice BRIKS-a i da Amerika ne može doveka da im preti.