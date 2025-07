NETANJAHU IZ VAŠINGTONA: Velike stvari se dešavaju u saradnji SAD i Izraela, uništićemo Hamas

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas u Vašingtonu da se "velike stvari" dešavaju kada Izrael i Amerika sarađuju, a da Tel Aviv ne odustaje od cilja uništenja Hamasa.

Foto: Printscreen

On je uoči sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom rekao da "nikada nije postojao stepen koordinacije, saradnje i poverenja između Amerike i Izraela kao što je danas".

-Zasluge za ovo izuzetno dostignuće pripisujem predsedniku Trampu i mislim da narod Izraela, i ako smem da kažem, jevrejski narod, to ceni, naveo je Netanjahu.

Istakao je da je Izrael posvećen ispunjenju svih ratnih ciljeva u Gazi, uključujući oslobođenje talaca, uništenje vojnih i upravnih kapaciteta Hamasa i osiguranje da Gaza više neće biti pretnja Izraelu, prenosi Tajms of Izrael.

-To znači da nema Hamasa. Ovo se mora razumeti. To zahteva određenu strategiju. To zahteva neke poteze koji su veoma bolni (za Izrael) i neke koji su veoma bolni za Hamas, rekao je on.

Netanjahu je istakao da Izrael traži primirje pod sopstvenim uslovima, nakon što je prihvatio najnoviji predlog američkog izaslanika stiva Vitkofa.

-Takođe smo spremni da okončamo rat pod uslovima da Hamas više ne može da deluje, da više nema upravljačke ili vojne kapacitete i da Gaza ne može biti pretnja Izraelu, rekao je Netanjahu.

On je napomenuo da postoji plan oko toga kako da se to postigne, o kojem se, kako je rekao, slaže sa Trampom.

Na pitanje da li Izrael namerava da kontroliše Gazu, on je rekao da je plan da enklavu ne kontroliše Hamas.

-Uradićemo šta je potrebno da se to desi. Neće biti više invazija, silovanja, ubistava, pogubljenja iz Gaze - neće biti Hamasa, ponovio je Netanjahu.

Dodao je da Hamas mora da položi oružje, a Gaza demilitarizovana.

(Tanjug)

