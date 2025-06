KAKO JE “ISKANDER” UNIŠTIO NEMAČKI PVO SISTEM IRIS-T SLM: Veliki gubitak ukrajinskih snaga u Dnjepropetrovskoj oblasti (VIDEO)

RUSKI operativno-taktički raketni sistem Iskander izveo je snažan udar na nemački PVO sistem IRIS-T SLM koji su koristile Oružane snage Ukrajine (VSU), u blizini sela Želobok u Pavlogradskom okrugu Dnjepropetrovske oblasti. Lokaciju lansirne pozicije, koja se nalazila u šumskoj zoni, otkrio je operater bespilotne letelice (BPL).

Foto: Profimedia/Ilustracija

Pod udar su došle radarska stanica, lansirna jedinica, komandno-izviđačka kabina i dva vojna vozila. Prisutnost dodatnih vozila ukazuje da se nije radilo o maketi sistema, kako to često tvrde ukrajinski izvori nakon objave sličnih snimaka. Lokacija uništenja nalazi se 105 kilometara od linije fronta na kojoj se nalaze ruske trupe.

Poslednji put je ruska vojska uspela da uništi IRIS-T PVO sistem u oktobru 2024. godine, takođe u Dnjepropetrovskoj oblasti, kada mu je umesto očekivanog sistema Iskander, presudio dron tipa “Lancet”.

Nemačke vlasti su u proteklih godinu dana priznale da su Ukrajini isporučile znatan broj baterija PVO sistema IRIS-T, u verzijama SLM (Surface Launched Medium range, srednjeg dometa)) i SLS (Short range, kratkog dometa). Sistem koji je pogođen kod sela Želobok bio je IRIS-T SLM varijanta.

Udar raketnog sistema „Iskander“ na položaje PVO sistema „IRIS-T“ Oružanih snaga Ukrajine u blizini Želoboka, Dnjepropetrovsk. pic.twitter.com/JKXvoGUVKH — Oruzje Online (@oruzjeonline) June 3, 2025

Ova verzija IRIS-T sistema koristi rakete koje mogu gađati ciljeve na daljinama do 40 kilometara i visinama do 20 kilometara. Sastavni deo sistema je radarska stanica Hensoldt TRML-4D, koja može otkrivati vazdušne ciljeve na udaljenosti do 250 kilometara i istovremeno pratiti do 1.500 meta.

Uništenje ovako naprednog evropskog PVO sistema na tolikoj udaljenosti potvrđuje efikasnost ruskih izviđačko-udarnih sredstava i predstavlja još jedan udarac za zapadnu vojnu tehniku u zoni ukrajinskog sukoba.

Nemački PVO sistem IRIS-T smatra se najsavremenijim kompleksom srednjeg dometa u službi Oružanih snaga Ukrajine. Tokom specijalne operacije, Oružane snage Rusije uništile su desetak takve opreme.

Ranije se ukrajinska vojska žalila da raste efikasnost ruskih udara. Ruske izviđačke bespilotne letelice su uparene sa kamikaza dronovima Lancet. Kada se otkrije meta, poraz dolazi vrlo brzo.

Ovo je najmanje deveti potvrđeni uništeni nemački sistem IRIS-T.

Dok Zelenski moli za dodatne sisteme protivvazdušne odbrane od zapada, Oružane snage Rusije nastavljaju da identifikuju i uništavaju protivvazdušne raketne sisteme Oružanih snaga Ukrajine, a kraj ove igre mačke i miša se ne nazire.

KAKO SE PVO SISTEM IRIS-T POKAZAO U UKRAJINI?

Nemačka je dobavljač protivvazdušnog raketnog sistema za ukrajince. Još početkom 2023. godine, na mreži se pojavila prva fotografija PVO sistema IRIS-T SLM isporučenog Ukrajini. U februaru 2025. godine, pojavila se i prva slika koja potvrđuje i IRIS-T SLS u ukrajinskim oružanim snagama.

Prema proukrajinskom NMFTE Telegram nalogu, prvi IRIS-T SLM sistem je bio namenjen izvozu. Sudeći po kamuflaži, navodi NMFTE, „kompleksi su prvobitno bili namenjeni egipatskim potrebama“.

IRIS-T SLM (Surface Launched Medium-Range) je zemaljski lansirani srednjedometni raketni sistem koji koristi rakete vazduh-vazduh IRIS-T. IRIS-T je visoko manevrišuća raketa vazduh-vazduh koja se koristi za napade na vazdušne ciljeve.

IRIS-T SLM predstavlja mobilni raketni sistem koji omogućava lansiranje raketa IRIS-T sa zemlje. Sistem se sastoji od lansirnih rampi, vođenog upravljačkog sistema i transportno-lansirnih vozila.

Sposobnost zemaljskog lansiranja omogućava fleksibilnost u raspoređivanju sistema i pruža mogućnost za zaštitu ključnih tačaka, kao što su vojne baze ili infrastruktura, od vazdušnih pretnji.

Rakete IRIS-T su visoko agilne i imaju mogućnost napada na ciljeve u vazduhu velikog manevarskog kapaciteta. Ove rakete su opremljene termalno-vođenim sistemom za praćenje i vođenje ciljeva. To im omogućava da detektuju i prate ciljeve na osnovu njihove toplinske signaturne i samostalno ih ciljaju.

Još 2022. godine su se pojavili prvi izveštaji da je IRIS-T oborio rusku krstareću raketu H-101. To se dogodilo, kažu izvori, 19. oktobra u Černigovskoj oblasti, koja se nalazi 30 km od glavnog grada Kijeva.

Sistem IRIS-T SLM je pokazao svoju efikasnost u presretanju vazdušnih ciljeva na teritoriji Ukrajine, a upravo je to navodno navelo prethodno pobrojane evropske zemlje da naruče ove sisteme. Međutim, ruski izvori ipak periodično dele snimke svojih pogodaka u komponente nemačkog sistema.

