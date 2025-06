ITALIJA "ČISTI" ILEGALCE: Vlada u Rimu suočena sa masovnim bespravnim useljavanjem u stambene objekte širom zemlje

VLADA u Rimu odlučila je da stane na put ilegalnom useljavanju u kuće i stanove, koje je u Italiji toliko uzelo maha da već ima 50.000 bespravno zauzetih stanova.

Foto: EPA

Od toga je 20.000 u privatnom vlasništvu, a osam procenata vlasništvo je prestonice. U skuštini je, po hitnom postupku, usvojen Dekret za bezbednost, a ako mu i Senat bude dao zeleno svetlo, postaće zakon.

U Palermu se bespravno uselilo 3.000 porodica, a u Ređo Kalabriji, najviše je romskih. Primat u ilegalnom zaposedanju drže migrantske porodice, ali ima i italijanskih. Ali, partije levice koje su protestvovale u Skupštini organizuju proteste i na ulici, staju na stranu nasilnika i ilegalaca, pod parolom "To je nehumano" i to je "Dekret straha". Sa nasilnim iseljavanjem već se započelo, najpre u Rimu, došlo je do sukoba sa policijskim snagama, ali država ide dalje.

Uvedeno je više tačaka sa urgentnim sprovođenjem, novih 14 definicija krivičnih dela i devet sa otežavajućim okolnostima, kao što su blokiranje puteva ili pruga, nasilno zauzimanje prostorija u državnim zgradama koje su bile zatvorene, kao i privatnih stanova. Ko nasilno zauzme tuđi stan, ili sprečava da se vlasnik vrati u svoj posed, preti mu od dve do sedam godina robije.

Jedna od mera je protiv kradljivaca, ili otimanja tašni, a počinioci tog kriminalnog dela su najaktivniji u metroima, protiv ilegalnih migranata koji počine krivična dela, protiv neautorizovanih defilea i protesta. I najvažnija stavka jeste pooštravanje mera u zaštiti policijskih snaga, koje su često na udaru nasilnika.

Strogo sa demonstrantima DEKRET podrazumeva da će oni koji svojim protestima blokiraju ulice ili železničke pruge biti prisilno uklonjeni. U slučaju da su to pojedinci, rizikuju do dve godine zatvora, ako je protest organizovan, kazne će biti veće. Takva odluka se odnosi i na one koji nasilno probiju zaštitnu ogradu ili upadnu u zaštićene prolaze tokom odvijanja nekih javnih događaja i slede hapšenja na licu mesta.

Ko su ti koji obaveštavaju gde se nalaze neuseljeni stanovi, ili oni gde je vlasnik nakratko otputovao? To su razne kriminalne grupe koje organizuju svoje agencije za iznajmljivanje tuđih stanova i tamo smeštaju one koji se potom bave prometom droge za njihov račun. Rekord u tome je grad Bari, sa 900 ilegalno zaposednutih stanova koje drže kriminalne organizacije.

Sada je omogućeno više instrumenata u bezbednosti policijskih snaga, ko napadne pripadnike javnog reda u vršenju službene dužnosti kazne će se kretati i do tri godine zatvora, a formira se i Fond za sudske troškove za agente koji su napadnuti na službenoj dužnosti.

Italijanski statistički institut je izračunao da oko trećine popisanih društvenih stanova stoji prazno, na jugu čak 36 odsto, što je pravi raj za kriminalne grupe i nasilno useljavanje. Dosadašnji propisi bili su neefikasni, a procedura nasilnog izbacivanja porodica sa maloletnicima, mogla je da traje i do sedam godina.