"OVAKO NEŠTO NIJE VIĐENO OD HLADNOG RATA" Putin usred sve većih tenzija sa Zapadom raspoređuje opasno oružje

RUSIJA u svoj inventar oružja dodaje rakete vazduh-vazduh s nuklearnim glavama, javlja Pentagonova odbrambena obaveštajna agencija (DIA).

Taj novi projektil podseća na oružje koje je koristio Sovjetski Savez tokom ranog Hladnog rata, a ova najnovija verzija je napravljena za upotrebu u ruskim borbenim avionima MiG i Sukhoi.

Ovakav razvoj događaja dolazi u trenucima kad su napetosti između Rusije i Zapada na najvišem nivou od Hladnog rata zbog Putinove invazije na Ukrajinu.

Onlajn vojni časopis The War Zone piše da su takve rakete vazduh-vazduh s nuklearnim naoružanjem bile deo arsenala Sovjetskog Saveza tokom Hladnog rata, no sada se malo zna o njihovom statusu unutar ruskih Vazdušno-svemirskih snaga.

U proceni svetske pretnje za 2025., koja je objavljena 11. maja, navodi se da Rusija proširuje svoje nuklearne snage dodavanjem novih sposobnosti, što uključuje i rakete vazduh-vazduh, te nove nuklearne sisteme, prenosi Newsweek.

Projektili vazduh-vazduh s nuklearnim naoružanjem izvorno su bili namenjeni za upotrebu protiv formacija bombardera tokom Hladnog rata. Takve formacije sada nisu toliko relevantne, no prednošću se može smatrati to što ne moraju biti u dometu eksplozije bojeve glave projektila da bi se oborila meta, navodi The War Zone.

Druga opcija u kojoj se takve rakete mogu koristiti je za suzbijanje rojeva dronova.

U proceni se navodi da Rusija drži nuklearne zalihe od oko 1.550 raspoređenih strateških bojevih glava i do 2.000 nestrateških bojevih glava.

Najnovije upozorenje stiglo je u aprilu od Sergeja Šojgua, sekretara Saveta bezbednosti Rusije.

- Rusija zadržava pravo da upotrebi nuklearno oružje ako se suoči s agresijom zapadnih zemalja - rekao je Šojgu za Tass.

Dodao je da amandmani uneseni u rusku nuklearnu doktrinu u novembru dopuštaju Rusiji upotrebu nuklearnog oružja u slučaju agresije na nju ili na Belorusiju, što uključuje korišćenje i konvencionalnog oružja.

- U slučaju da strane države počine neprijateljske radnje ili predstavljaju pretnju suverenitetu i celovitosti teritorija Ruske Federacija, smatramo legitimnim da preduzmemo mere potrebne za suzbijanje takvih akcija i sprečavanje njihovog ponavljanja - rekao je tada Šojgu.

Ipak, izveštaj Pentagonov procenjuje da je vrlo malo verovatno da će Rusija upotrebiti nuklearno oružje u ratu s Ukrajinom, osim ako rusko vođstvo ne proceni da se režim suočava s egzistencijalnom pretnjom.

Newsweek piše da bi ovakav razvoj događaja mogao sugerisati da bi se Moskva mogla spremati za potencijalno suočavanje s NATO-om. Rusija proširuje svoju vojnu prisutnost duž delova svoje zapadne granice, povećavajući svoju vojnu potrošnju rekordnom brzinom i intenzivirajući tajne operacije protiv Zapada.

U međuvremenu, obaveštajni i vojni službenici upozorili su da zemlje članice NATO-a moraju biti spremne na potencijalni sukob s Rusijom, prenosi Jutarnji.