TRAMP TVRDI: Bajden nije lično potpisivao dokumente – zemljom upravljali „radikalni levičarski ludaci“

AKTUELNI predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da njegov prethodnik Džo Bajden tokom svog mandata nije samostalno potpisivao zvanična dokumenta, već je koristio faksimil.

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

-Saznao sam da to nije bio on... Ko je bio nadležan da stavlja faksimile? To je veoma ozbiljno pitanje. Imali smo predsednika koji ništa nije potpisivao lično. Skoro sve je potpisano faksimilom, izjavio je Tramp novinarima u Kapitolu.

On je optužio „radikalne levičarske ludake“ da su zapravo bili ti koji su upravljali državom u vreme Bajdenovog mandata, koristeći ujedno ipristup sistemu koji je omogućavao elektronsko potpisivanje umesto predsednika.

Prema pisanju „Volstrit džurnala“, najbliži saradnici Džoa Bajdena aktivno su kontrolisali informacije u javnosti i nastojali da spreče zvaničnike i pomoćnike da javno govore o mentalnom stanju tadašnjeg predsednika – barem do okončanja izbora.

Inače, Džo Bajden je najstariji predsednik u istoriji SAD, a tokom svog mandata često je kritikovan zbog verbalnih lapsusa, nesigurnog držanja i poteškoća u komunikaciji.

(sputnikportal.rs)

