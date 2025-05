"TO NIJE BIO POTPUN GUBITAK VREMENA" Oglasio se Rubio o prvim razgovorima između Rusije i Ukrajine

PRVI razgovori između Rusije i Ukrajine za skoro tri godine održani u petak u Turskoj nisu bili potpuni gubitak vremena, na primer, postoji 1.000 zarobljenika koji će biti razmenjeni, što je sa humanitarnog aspekta veoma pozitivno, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

Kako je Rubio rekao u intervjuu za Si-Bi-Es, predsednik Rusije Vladimir Putin mu je objasnio da će pripremiti dokument u kojem će biti navedeni njihovi zahtevi za prekid vatre, što bi zatim trebalo da vodi ka širim pregovorima.

- Dakle, očigledno je da će i ukrajinska strana raditi na svom predlogu i nadamo se da će uskoro biti spreman - kazao je Rubio.

On je rekao da sa jedne strane, "pokušavamo da postignemo mir i okončamo veoma krvav, skup i razoran rat, pa je određena doza strpljenja neophodna, dok sa druge strane, nemamo vremena za gubljenje".

Kako je naglasio, SAD ne žele da budu deo procesa koji se svodi na beskonačne razgovore, već mora da postoji neki napredak, neko kretanje napred.

- Na kraju, jedna od stvari koja bi mogla da pomogne da se probije ovaj zastoj, a možda i jedina, jeste direktan razgovor između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i Vladimira Putina. Tramp je već otvoreno izrazio želju i uverenje da do tog razgovora mora da dođe i nadamo se da će uskoro i biti ostvaren - rekao je Rubio.

Prema njegovim rečima, organizacija takvog sastanka zahteva određene pripreme.

O ratu u Gazi

Kada je reč o ratu u Gazi, Rubio je rekao da se SAD zalažu za uništavanje Hamasa.

- Podržavamo budućnost za ljude Gaze koja je oslobođena od Hamasa i puna prilika. To je ono što podržavamo. A ovo je grupa koja je 7. oktobra (2023) izvršila jednu od najgnusnijih serija napada, otmica, silovanja, ubistava i uzimanja taoaca koje smo ikada videli - istakao je on. Rubio je rekao da SAD, takođe, ''podržavaju okončanje sukoba, prekid vatre''.

- Ne želimo da ljudi pate, očigledno, kao što su to činili i za to krivimo Hamas, ali ipak, postoji patnja. Zbog toga smo aktivno angažovani. Čak i dok razgovaram sa vama, aktivno radimo na tome da otkrijemo postoji li način da se više taoaca oslobodi kroz neki mehanizam prekida vatre - kazao je on.

Prema njegovim rečima, Stiv Vitkof specijalni izaslanik američkog predsednika za Bliski istok radi na tome na dnevnoj bazi.

- To je nešto na čemu smo svi vrlo fokusirani i i dalje snažno podržavamo. Nadam se da ćemo uskoro imati dobre vesti u tom pogledu, ali mislim da postoje određene prepreke - dodao je on.

Rubio je kazao da bi sukob mogao odmah da se završi ako bi Hamas predao oružje, demilitarizovao se i oslobodio sve taoce, uključujući i one koji su preminuli.

- Ako bi to učinili, ovaj sukob bi odmah prestao. To je tačno od samog početka. Tačno je već mesecima. Oni su ti koji su odlučili da ne prihvate tu ponudu - naglasio je on.

Kada je reč o Iranu, Rubio je kazao da ako ste u mogućnosti da obogatite uranijum na bilo kom nivou, to znači da možete vrlo brzo da obogatite uranijum do nivoa pogodnog za proizvodnju oružja.

- To je jednostavna činjenica i svi to znaju, a to je bio problem sa (bivši predsednik SAD Barak) Obaminim dogovorom. Ali krajnji cilj je jednostavan: Iran nikada neće imati nuklearno oružje - rekao je on. Prema njegovim rečima, predsednikova preferencija, ''jer on ne voli rat'', jeste da se to postigne kroz mirnu pregovaračku opciju.

- On je graditelj, a ne bombarder. Tako se vidi i to je ono što on jeste. On je predsednik koji želi mir i ponudio je tu opciju i to je ona koju se nadamo da će Iranci prihvatiti. Ali on je bio veoma jasan: Iran nikada neće imati sposobnost, nikada neće imati nuklearno oružje. To se neće desiti - naglasio je Rubio.

