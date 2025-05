POZIVAO NA UBISTVO TRAMPA? TAJNA SLUŽBA SASLUŠALA BIVŠEG DIREKTORA FBI: Oglasio se predsednik SAD

AMERIČKA Tajna služba saslušala je bivšeg direktora FBI-ja Džejmsa Komija u vezi sa objavom na društvenim mrežama koju su republikanci protumačili kao poziv na ubistvo američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je izvor iz bezbednosnih službi.

Foto: AP

Tramp je juče rekao da će odluku o mogućim optužbama doneti državna tužiteljka Pem Bondi, preneo je AP.

Prema rečniku "Merriam-Webster", broj 86 je sleng izraz koji znači "izbaciti" ili "otarasiti se"a, kako je navedeno, među novijim značenjima tog broja je i "ubiti“, iako se to značenje ne koristi često.

Broj 47 mogao bi da se odnosi na Trampa, s obzirom na to da je on 47. predsednika SAD.

Mnogi zvaničnici Trampove administracije, uključujući sekretarku za unutrašnju bezbednost Kristi Noem, rekli su da je Komi pozvao na ubistvo Trampa.

Na pitanje tokom intervjua za "Foks njuz", Tramp je rekao da je Komi tačno znao šta to znači.

"To zna čak i dete. Ako ste direktor FBI-ja i ne znate šta to znači - to znači ubistvo. I to jasno piše", rekao je Tramp.

Komi je bio direktor FBI-ja kada je Tramp došao na vlast 2017. godine.

Njega je na tu funkciju postavio tadašnji predsednik SAD Barak Obama, a pre toga je bio viši zvaničnik u Ministarstvu pravde tokom mandata predsednika Džordža Buša.

Tramp je otpustio Komija u maju 2017. godine.