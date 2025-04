"PUTIN ME MOŽDA ZAMAJAVA" Tramp zabrinut: Verovatno neće da zaustavi rat u Ukrajini

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je danas da nije bilo razloga da ruski predsednik Vladimir Putin naredi ispaljivanje raketa na civilna područja u poslednjih nekoliko dana i da ga to navodi da pomisli "da možda on ne želi da zaustavi rat" i da ga možda "zamajava".

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

Tramp je upozorio da previše ljudi u Ukrajini gine i da bi zbog toga možda trebelo da uvede "sekundarne sankcije" Rusiji.

On je napisao na svojoj platformi Truth Social da će, bez obzira na to kakav mirovni dogovor bude sklopio sa Rusijom i Ukrajinom i bez obzira na to koliko on bude bio dobar, ili čak najveći dogovor ikada napravljen, "Njujork tajms" o tome loše govoriti.

Tramp je naveo da je novinar "Njujork tajmsa" Piter Bejker, koga je nazvao "veoma pristrasnim i netalentovanim", sledio zahteve svog urednika i napisao da Ukrajina treba da dobije natrag svoju teritoriju, uključujući Krim i "druge smešne zahteve".

- Zašto ovaj reporter ne kaže da je (bivši američki predsednik Barak) Obama taj koji je omogućio Rusiji da Ukrajini ukrade Krim bez ijednog ispaljenog metka - postavio je Tramp pitanje.

On je ponovio da nije imao nikakve veze sa tim "glupim ratom", ponavljajući da se rat u Ukrajini nikada ne bi dogodio da je on bio predsednik Sjedinjenih Američkih Država.



(Tanjug)