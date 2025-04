PESKOV PORUČIO: Rusija mora da ostane na oprezu uprkos mirovnim pregovorima o Ukrajini

I PORED nastavka diplomatskih napora u cilju rešavanja ukrajinske krize, Rusija mora ostati budna i svesna stvarne prirode kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u razgovoru za televiziju „Rusija 1“.

-Uprkos mirovnim pregovorima, moramo biti na oprezu i razumeti suštinu tog režima, istakao je Peskov u intervjuu sa novinarom Pavlom Zarubinom.

Peskov je takođe potvrdio da specijalni izaslanik predsednika SAD, Stiven Uitkof, redovno prenosi lične poruke između predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa. „Naravno, on je specijalni izaslanik. On upravo to i radi“, rekao je Peskov.

ŠATL-DIPLOMATIJA U PUNOM JEKU

Najnovija runda razgovora Putina i Uitkofa održana je u Kremlju u petak i trajala je oko tri sata. Prethodni susret dvojice zvaničnika održan je 11. aprila u Sankt Peterburgu. Prema rečima Peskova, ovakva dinamika susreta predstavlja oblik takozvane „šatl-diplomatije“, u okviru koje Sjedinjene Države deluju kao posrednik u pregovorima o rešavanju ukrajinskog konflikta.

-To je upravo šatl-diplomatija. To su posredničke usluge koje pružaju Sjedinjene Države, naveo je Peskov.

PRILIKA DA SE AMERICI PRENESU RUSKI STAVOVI

Format ličnih susreta između predsednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, Stivena Uitkofa, predstavlja najefikasniji način da se američkoj strani prenese zvaničan ruski stav, rekao je Peskov.

-U ličnoj konverzaciji uvek je lakše izložiti sve nijanse. Ako vidite da komunikacija sa Uitkofom traje više sati, to je upravo zato što je to dobra prilika da američkoj strani što preciznije prenesemo našu poziciju, istakao je Peskov, odgovarajući na pitanje zašto se Kremlj odlučuje za susrete sa izaslanikom umesto telefonskih razgovora.

Prema rečima Peskova, ovakvi direktni sastanci omogućavaju otvoreniji dijalog, bolje međusobno razumevanje i izbegavanje pogrešnih tumačenja koje često prate zvaničnu diplomatsku prepisku ili kratke telefonske konsultacije.

