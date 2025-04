NAPAD U KAŠMIRU OKIDAČ ZA SUKOB? Posle smrtonosne pucnjave u Pahalgamu zaoštrava se između Indije i Pakistana

UTIHNULE tenzije između Indije i Pakistana, dve nuklearne sile, ponovo su se probudile samo nekoliko dana posle terorističkog napada u Pahalgamu, gde je nastradalo 26 turista, kada su vojnici dveju zemalja razmenili vatru preko granične linije u Kašmiru.

Foto: Tanjug/AP

Do poslednjeg sukoba došlo je pošto je indijska policija saopštila da je identifikovala trojicu napadača za koje se sumnja da su povezani sa palestinskom militantnom grupom Laškar-e-Taiba.

Dan posle napada u Kašmiru Nju Delhi je suspendovao učešće u sporazumu o vodama Inda, važnom paktu o podeli vode između Indije i Pakistana koji je na snazi od 1960, zatim najavio zatvaranje graničnog prelaza sa Pakistanom, umanjio diplomatske odnose i povukao vize Pakistancima.

Islamabad je uzvratio kontramerama i naredio proterivanje indijskih diplomata i vojnih savetnika, ukinuo vize indijskim državljanima - sa izuzetkom hodočasnika Sika - i zatvorio glavni granični prelaz. Pakistan je, takođe, upozorio da bi svaki pokušaj Indije da zaustavi snabdevanje vodom iz reke Ind bio "čin rata".

Nju Delhi je optužio Islamabad da podržava prekogranični terorizam posle stravičnog napada ekstremista na popularnoj turističkoj destinaciji. Pakistan je negirao umešanost, istakavši da Indija nema dokaze za optužbe, koje je nazvao neozbiljnim.

- Svaka pretnja suverenitetu Pakistana i bezbednosti njegovog naroda biće suočena sa čvrstim recipročnim merama u svim domenima - upozorili su pakistanski zvaničnici.

Odgovornost za smrtonosnu pucnjavu preuzela je malo poznata militantna grupa "Kašmirski otpor", za koju indijski zvaničnici tvrde da je zastupnik palestinskog pokreta Laškar-e-Taiba.

Podeljeni region KAŠMIR je sporna tačka u odnosima Indije i Pakistana otkako su obe zemlje stekle nezavisnost od Velike Britanije 1947. Nasilje militantnih grupa u himalajskom regionu traje još od 1989, kada je počela pobuna protiv indijske vlasti. U tom periodu poginulo su desetine hiljada ljudi. Indija je 2019. oduzela specijalan status Kašmiru, podelivši državu na dva dela - Džamu i Kašmir i Ladak. Ta odluka dovela je do pogoršanja odnosa sa Pakistanom, koji takođe polaže pravo na taj region. Podeljeni region je sada jedno od najmilitarizovanijih mesta na svetu.

Visoki zvaničnik vlade u pakistanskom Kašmiru Sajed Ašfak Gilani izjavio je za agenciju "Frans pres" da su vojnici razmenili vatru duž kontrolne linije koja razdvaja dve zemlje.

- U dolini Lepa se tokom noći puca sa jedne na drugu stranu. Ne puca se na civilno stanovništvo. Život je normalan. Škole su otvorene - rekao je Gilani.

Indijska vojska potvrdila je da je došlo do ograničenog ispaljivanja malokalibarskog oružja, optuživši Pakistan da je prvi otvorio vatru. Indijski vojnici su "uzvratili udarac", dok žrtava nije bilo. Pakistan zasad nije komentarisao ove navode. Rivali su ranije redovno optuživali jedni druge za otpočinjanje graničnih sukoba u Kašmiru.

Indija je započela i velike vazdušne i pomorske vežbe, za koje poznavaoci prilika smatraju da bi mogle da otvore put ka vojnoj akciji. UN pozvale su obe strane da se uzdrže od eskalacije.

- Svako pitanje između Pakistana i Indije verujemo da može i treba da se reši mirnim putem kroz smisleno zajedničko angažovanje - rekao je portparol UN Stefan Dižarik novinarima u Njujorku.

U međuvremenu, indijska vojska i dalje traga za trojicom napadača, jednim državljaninom Indije i dvojicom Pakistanaca. Vlasti u Kašmiru su juče ujutro srušile kuće za koje se veruje da pripadaju dvojici osumnjičenih militanata.

Indijski premijer Narendra Modi je prethodno poručio da će uhvatiti odgovorne za ubistvo 26 civila, 25 Indijaca i jednog državljanina Nepala:

- Poručujem celom svetu da će Indija identifikovati, pratiti i kazniti svakog teroristu i one koje ih podržavaju. Gonićemo ih do kraja sveta - zaključio je on.