"U NEMAČKOJ SE PROMALJAJU GENETSKI NACISTIČKI INSTINKTI" Lavrov: Verovatno žele da povrate svoju nekadašnju veličinu

U NEMAČKOJ se trenutno promaljaju stari genetski nacistički instinkti, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za ruske medije.

Foto AP

- Nemačka verovatno želi da povrati svoju nekadašnju veličinu i genetski, u tu svrhu, probijaju se stari instinkti, nacistički nagoni - primetio je Lavrov.

Ministar je istakao da je trenutno je u porastu antiruski talas.

- Pokušaji koji se sa novom snagom za početak rata optuži Sovjetski Savez, ne samo da se izjednače krivica Hitlera i Staljina, već da se Staljin učini glavnim krivcem za ono što se dogodilo, sada, naravno, izazivaju veliku zabrinutost - primetio je ministar.

Prema njegovim rečima, Nemačka je krenula putem militarizacije i zadužiće se kako bi u naredne četiri godine sprovela plan za prenaoružavanje EU za 800 milijardi evra.

- Sada vidimo kako je ta ista Nemačka otvoreno proklamovala slogan remilitarizacije, u tu svrhu promenila ustav, zaduživaće se da bi za 3-4 godine sprovela program naoružanja u vrednosti od 800 milijardi evra, kada u Nemačkoj ideologija nacizma već počinje da sve više izlazi na površinu, uprkos ustavnim zabranama, uprkos presudama Nirnberškog suda. To je veoma uznemirujuće - ocenio je Lavrov.

O prekrajanju istorije i glorifikaciji nacizma

Rusija već nekoliko godina pokušava da „uzdrma“ Zapad u borbi protiv njegovih pokušaja da preda istoriju zaboravu.

- Već nekoliko godina pokušavamo da ih uzdrmamo. Zaista, mnogo pre Specijalne vojne operacije, ta težnja da se istorija preda zaboravu, pokušaji da se pobednici i pobeđeni stave u istu ravan, pokušaji da se potkopa i ocrni uloga Sovjetskog Saveza, preduzimani su prilično intenzivno i dugo - naglasio je šef ruske diplomatije.

On je dodao da se u kontaktima Rusije sa nemačkim diplomatama najmanje poslednjih 7-8 godina „sve češće se provlači pomisao – ne tim rečima, ne citiram, već prenosim ono što su nam govorili – a smisao je bio sledeći: ‘Drage kolege, za sve smo svima platili. Nikome više ništa ne dugujemo’. To je bio veoma alarmantan poziv“.

Govoreći o borbi protiv glorifikacije nacizma, Lavrov je podsetio da je Zapad pokušao da podlo pobije rusku rezoluciju koju je usvojila Generalna skupština UN.

- Već odavno u UN svake godine promovišemo rezoluciju Generalne skupštine o neprihvatljivosti veličanja nacizma. Za nju glasa ogromna većina država. A poslednjih nekoliko godina Zapad pokušava da ubije ovu rezoluciju, prilično podlo, rekao bih, uvođenjem amandmana koji izjednačavaju nacizam i zločine nacizma sa onim što se dešava u okviru Specijalne vojne operacije - primetio je Lavrov.

Međutim, to nije sprečilo da rezolucija ostane na dnevnom redu Generalne skupštine, dodao je on.

- Ponovo je usvojena sa impresivnim brojem glasova i tako će biti i dalje. Isti posao radimo i u Unesku, u okviru drugih međunarodnih organizacija i u okviru ODKB, ZND, ŠOS - rekao je ministar.

On je objasnio da su sve te stvari, koje se na prvi pogled ne odnose na današnje zadatke i planove ovih struktura, „zapravo veoma važne kako bi se sprečilo da se još jednom pod zastavom nacizma i neonacizma, pola Evrope, pa čak i cela Evropa, okupi protiv naše zemlje, kao što se zapravo dešava“, zaključio je Lavrov.

On je istakao da je Rusija ubeđena u svoju moralnu, istorijsku i ljudsku ispravnost.

- Naše opredeljenje da to sveto sećanje nikada ne bude zaboravljeno, da zauvek ostane u sećanju svih generacija, uključujući i buduća pokolenja, je nepromenjeno. I mi smo uvereni u našu istorijsku, moralnu i ljudsku ispravnost - rekao je Lavrov, odgovarajući na pitanje o pokušajima Zapada da revidira istoriju i želji Evrope da pobedi Rusiju na frontu.



- Počeli su od toga da će snabdevati oružjem Vladimira Zelenskog sve do pobede, do strateškog poraza Rusije na frontu. A sada, kada shvataju od toga nema ništa govore o tome da bi poslali i svoje vojnike. Pre svega su Francuzi, Englezi opsednuti tom idejom - rekao je on.

Prema njegovim rečima, Evropa se ponovo spremila za rat, prosto „zarežala“ ponovo na Rusiju. Kako je rekao, sve svetske tragedije su počinjale agresivnim postupcima Evropljana: i Napoleonovi ratovi i Prvi svetski rat i Drugi svetski rat.

Tek nakon Drugog svetskog rata, kada je Evropa bila oslabljena Amerikanci su postali lideri tzv. slobodnog sveta i onda su oni inicirali većinu sukoba u svetu.

- A do tada sve tragedije su dolazile isključivo iz Evrope - rekao je ministar.

On je dodao i da je dolazak na vlast kijevskog režima posledica toga što je narod Ukrajine dozvolio da istorija i duhovno-moralne vrednost padnu u zaborav.

To je jedan od glavnih uzroka onoga što se sada dešava u Ukrajini, zaključio je ruski ministar.

(Sputnjik)