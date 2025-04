OVO JE PRVI RAT ROBOTA: Rusi šalju stotine kopnenih dronova protiv VSU, Zelenski odgovara armijom od 15.000 robota ubica (VIDEO)

DOK Ukrajina razvija 15.000 robotskih vojnika – “tihih ubica” – na ratištima, Ruske oružane snage sve aktivnije uvode kopnene robotske platforme u borbene operacije.

Foto MO Rusije

Ova vozila su naoružana puškomitraljezima, protivtenkovskim raketama, minama i elektronskim sistemima ratovanja (EW).

Ove tehnologije, koje su se razvijale još od početka 2000-ih, postaju ključni element modernih borbi, pokazujući efikasnost i u napadu i u podršci.

ISTORIJAT I RAZVOJ ROBOTSKIH BORBENIH SISTEMA

Jedan od prvih takvih sistema bio je “Kapetan”, razvijen za specijalne službe i prilagođen za urbane uslove. Njegovi savremeniji pandani se i dalje koriste u policijskim i bezbednosnim operacijama.

Na ukrajinskom ratištu, najpoznatiji sistem postao je Uran-6, daljinski upravljivo vozilo za čišćenje mina, čija cena iznosi oko 500.000 dolara. Može se kontrolisati s udaljenosti do 8 km i otporno je na metke kalibra 5,45 i 7,62 mm.

Uočen je u blizini grada Sudža tokom čišćenja terena nakon povlačenja ukrajinskih snaga.

URAN-9 I NOVA GENERACIJA BORBENIH DRONOVA

Tokom 2010-ih razvijeni su moćniji borbeni sistemi. Uran-9, testiran u Siriji 2018. godine, opremljen je automatskim bacačem granata, mitraljezom i protivoklopnim raketama. Njegova cena premašuje 3 miliona dolara. Iako je bio uspešan u Siriji, još nije korišćen u Ukrajini.

Početkom specijalne vojne operacije, fokus je preusmeren na kompaktne, višenamenske platforme. Sistemi kao što su “Tarik”, “Krtica” i “Škorpion” obavljaju zadatke transporta municije, evakuacije ranjenika i postavljanja mina.

Rade autonomno do 6 sati, nose do 200 kg tereta i kontrolišu se na daljini od 3 do 5 km. Cena im se kreće od 500.000 do 2 miliona rubalja. Aktivno se koriste na pravcima Donjecka i Zaporožja, pokazujući efikasnost u žestokim borbama.

ELEKTRONSKI RAT I BORBA PROTIV DRONOVA

Za neutralisanje ukrajinskih dronova, razvijen je sistem “Varan” sa EW sistemom “Triton” za ometanje signala bespilotnih letelica. U eri visokotehnološkog sukoba, elektronsko ratovanje postaje ključna komponenta.

Od aprila 2025, ruska vojska nastavlja s intenzivnim razvojem i upotrebom kopnenih dronova. Beleži se povećanje za 30% u odnosu na 2024. godinu, zahvaljujući povećanoj proizvodnji i prilagođavanju stvarnim borbenim uslovima.

U martu 2025. rusko Ministarstvo odbrane najavilo je početak serijske proizvodnje modernizovanih Uran-6 sa unapređenim sistemima zaštite i daljinskog upravljanja.

Pored toga, u razvoju je nova AI-platforma sposobna da samostalno detektuje i bira ciljeve – sledeći korak u robotizaciji vojske.

UKRAJINA ODGOVARA – 15.000 “TIHIH UBICA” NA RATIŠTU

Ukrajina planira raspoređivanje 15.000 borbenih robota duž istočnog fronta u cilju odbrane od ruskih napada. Roboti su namenjeni da pomognu trupama na prvoj liniji i budu tehnološki odgovor na rusku invaziju.

Ukrajinski vojni komandanti se nadaju da će ovi roboti ponovo preokrenuti tok rata u njihovu korist.

Proizvođači oružja u Ukrajini intenzivirali su proizvodnju električnih borbenih sistema, dok Rusija pojačava ofanzive. Već nekoliko meseci koriste se naoružani izviđački roboti, ali planirana masovna upotreba označava novu fazu visoko-tehnološkog ratovanja.

RAT BUDUĆNOSTI JE VEĆ TU

Svi ovi razvoji ukazuju da će bespilotna kopnena i vazdušna vozila dominirati savremenim ratištem. Na bojnom polju će opstajati samo elitne, specijalizovane jedinice sa naprednom opremom i elektromagnetnim oružjem.

Ono što smo nekad gledali u holivudskim filmovima – postaje stvarnost na linijama fronta današnjeg rata.

oruzjeonline.com

