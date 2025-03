RAT u Ukrajini, dan 1116.

Foto: Profimedia

Izveštaj sa fronta: Oboren još jedan MiG-29 VSU; Rusi napreduju u Zaporožju; Blokiran garnizon VSU u Vesjolom;Žestoke borbe kod Kupjanska i Torecka, slomljen napad Azova; VSU šalje rezerve u Kursku oblast, ali gubi teritoriju (MAPA/VIDEO)

Ruska vojska je izvršila udare na sedam regiona Ukrajine. Deonice pruge u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti su bez struje, a u Odeskoj oblasti oštećena je trafostanica, lučka infrastruktura i skladišta municije. Vazdušno-kosmičke snage Rusije oborile su ukrajinski MiG-29 u vazdušnoj borbi.

Ruska PVO je u jednom danu oborila sedam avio-bombi, tri HIMARS projektila i 170 bespilotnih letelica. Ukrajinska bespilotna letelica sa otrovnom materijom koja sadrži hlor oborena u LNR. Izvori iz Oružanih snaga Ukrajine navode da je nova raketa Oružanih snaga Ukrajine „Dugi Neptun“ korišćena za napad na rafineriju nafte u Tuapseu. Osim toga, ukrajinska vojska je demonstrirala testove bespilotnih letelica sa nevođenim projektilima.

Foto printskrin YouTube BulgarianMilitary

A u Rusiji su napravili saperske (deminerske) dronove Kokošnik. Ove bespilotne letelice su manje od FPV dronova i opremljene su nosačima za površinska punjenja koja se ispuštaju da bi pokrenula detonaciju miniranih objekata. S obzirom na to koliko je neeksplodiranih mina i nagaznih mina ostalo u pozadini, ovakvi dronovi su veoma relevantni.

U oblasti Hersona, Oružane snage Ukrajine pogodile su most preko Konke, smatrajući da je ova deonica najpogodnija za ruske oružane snage da napreduju na desnoj obali Dnjepra. U protekla 24 sata, Oružane snage Ukrajine ispalile su 41 zrno na 9 ruskih sela, pri čemu su dva meštana poginula, a tri su ranjena. Ruske Vazdušno-kosmičke snage su radile na objektima Oružanih snaga Ukrajine u Berislavu i Hersonu.





U pravcu Ugljedara, Oružane snage Rusije su napredovale 1,5 km u rejonu sela Privolnoje, kao i duž reke Mokrije Jali i uspele su da blokiraju garnizon Oružanih snaga Ukrajine u Vesjoloju sa istoka. Između Dnjeproenergije i Razdolnog, ruske snage su takođe napale i napredovale u pravcu Otradnog.





Žestoke borbe kod Kupjanska i Torecka, slomljen napad Azova; VSU šalje rezerve u Kursku oblast, ali gubi teritoriju

U sektoru Pokrovsk, ruska vojska pokušava da se probije do granice Dnjepropetrovske oblasti. U rejonu sela Zaporožje ruske snage su proširile zonu kontrole za 600 m u pravcu Orehova. Od noći ruske trupe aktivno jurišaju na oblast Nadeždinka-Preobraženka, napadaju Kotljarovku. Glavni zadatak Oružanih snaga Rusije je kontrola nad povoljnim visovima. U međuvremenu, Oružane snage Ukrajine nastavljaju da prebacuju rezerve u Pokrovsk. Poslednji je stigao, kako je saopšteno sa terena, iskusni bataljon bespilotnih letelica Mađar. Ali uprkos svim naporima, ruska vojska postepeno stabilizuje situaciju na zapadnoj periferiji grada: u Uspenovki su ruske snage potisnule ukrajinske oružane snage na zapadnu periferiju, južno od Udačnog napreduju na zapad, kod Ševčenka, eliminišući proboj dve grupe Oružanih snaga Ukrajine, napadaju na severo-zapad i centar. Na južnoj i istočnoj periferiji Pokrovska vode se teške bliske borbe, ali tamo još nema promena.





U Torecku, Oružane snage Rusije potiskuju Oružane snage Ukrajine u mikrookruzima Fomiha i Zabalka, Oružane snage Ukrajine stalno pokušavaju da potisnu ruske trupe. Ruske grupe su prešle kanal Severski Donjec-Donbas da bi ojačale severoistočni bok Torecka, napavši Novomarkovo i zapadno od Ozarjanovke.





U Časovom Jaru se nastavljaju pozicione borbe u gradu. Nije bilo vesti.

Na jugu Severskog sektora, istočni deo Vasjukovke došao je pod kontrolu ruskih oružanih snaga, pod vatrom su napredovale 1,2 km i sada stiču uporište u centru. Oslobođenje Vasjukovke, gde je front bio od jeseni 2023. godine, omogućiće ruskim snagama da napreduju na zapad, u pravcu Slavjanska i Kramatorska. Naše snage su očistile džep zapadno od Saka i Vancetija, krećući se ka Fjodorovki i stigavši do porušenog mosta.



U pravcu Krasnolimanska, Oružane snage Rusije metodično napreduju u oblasti mostobrana iza reke Žerebec kod Kolodezija, Novoljubovke i severno od Nevskog.



Na frontu kod Kupjanska u oblasti Nadije, naše trupe su odbile kontranapad jedinica nacističke brigade Azov. Radarska stanica Oružanih snaga Ukrajine oštećena je u oblasti Petropavlovke. Ruske snage aktivno jurišaju na Boguslavku, približile su se Dorošovki na 400 m od Zapadnog. Oružane snage Ukrajine vrše kontranapad kod Figolovke i postižu taktički uspeh.

Odsek Harkov izveštava da Oružane snage Ukrajine povećavaju koncentraciju svojih trupa u Volčansku i Zoločivu – Oružane snage Rusije se tome aktivno suprotstavljaju koristeći TOS.

SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI

Oslobađanje Kurske zemlje napreduje, ruska vojska istiskuje ostatke VSU na jugozapadu Sudžanskog rejona i čisti teritorije koje su već oslobođene od VSU.

Ministarstvo odbrane je zvanično objavilo oslobađanje sela Rubanščina i naselja Zaolešenka. Ukrajinske oružane snage su zaustavile svoje neuredno bežanje i čak šalju rezerve na granicu, držeći odbranu oko autoputa Sudža-Junakovka. U borbama za Rubanščinu i Gagolevku, ukrajinske oružane snage su se žestoko borile, ali su ruske trupe uspele da slome otpor.

Foto printskrin telegram/olegcarjov



Popodne je stigla vest da su ruske oružane snage isterale VSU iz Gogolevke i da krče šume oko njega. Uprkos teškoj situaciji, Oružane snage Ukrajine svuda koriste FPV dronove, što otežava ruskim jedinicama borbeni rad.

Na jugu, selo Olešnja, koje se nalazi na samoj granici, i linija Guevo-Gornal ostaju pod kontrolom ukrajinskih oružanih snaga. I ruska i ukrajinska vojska ovde aktivno koriste artiljeriju i dronove. Ali danas iz Gueva stižu i dobre vesti – ruske snage su ušle u selo i već se bore unutra.

Postoje izveštaji sa terena da su ruske bespilotne letelice uništile most preko Psela u rejonu Miropolje, što je zakomplikovalo logistiku Oružanih snaga Ukrajine. Most je minirao VSU, a Rusi su samo pomogli da se digne u vazduh.

Intenzivne borbe se prebacuju na teritoriju Sumske oblasti. U toku je bitka za Bašovku, koju trenutno nijedna strana ne kontroliše u potpunosti. Ukrajinske oružane snage ovde gomilaju ogromne rezerve u pripremi za kontranapade. Operateri artiljerije i dronova blisko sarađuju.

Na oslobođenim teritorijama Kurskog pograničnog regiona, Oružane snage Rusije nastavljaju sa čišćenjem i deminiranjem. Saperi su tokom inspekcije otkrili municiju zabranjenu Ženevskom konvencijom, uključujući i kasetne protivpešadijske mine PFM-1 „Lepestok“ (Latica), koje su nanele toliko patnje ljudima u Donbasu.

Foto: Printsrkin RIA Novosti





Među opremom Oružanih snaga Ukrajine koja je napuštena tokom užurbanog povlačenja ima mnogo upotrebljivih predmeta, kao i zanimljivih primerka, na primer, oklopni automobil turske vojske Kirpi 2 (na slici). Važno je napomenuti da nije bilo izveštaja o njihovim isporukama Ukrajini.

Izviđački rad otežan je stalnim granatiranjem Oružanih snaga Ukrajine iz Sumske oblasti artiljerijom sa kasetnom municijom i iz MLRS-a. U Sudži je raketnim udarom uništena zgrada zavičajnog istorijskog muzeja, arhitektonski spomenik s kraja devetnaestog veka. U udaru je poginuo radnik muzeja, a dvoje povređeno.

Nastavljaju se radovi na evakuaciji civila sa oslobođenih teritorija. Već je bilo moguće evakuisati dvesta sedamdeset pet ljudi, uključujući jedanaestoro dece. A danas su ruski vojnici evakuisali stogodišnju baku iz Sudžanskog okruga.

Ofanziva na Sumskom frontu: 56. vazdušno-desantni puk lovi NATO opremu (VIDEO)

Krimski padobranac – operater „Čehov“ uništava neprijateljsku borbenu tehniku u rejonu Sumi, leteći duboko iza linije fronta.

Borci Gardijskog desantno-jurišnog Donskog kozačkog puka iz Feodosije pobeđuju Oružane snage Ukrajine, onesposobljavaju i uništavaju neprijateljska borbena vozila pokušavajući da ometaju našu ofanzivu u Sumskoj oblasti.

Oganj po nacistima Azova (VIDEO)

Oklopna vozila se raspadaju dok ruska vojska “spaljuje” napredujuće nacističke snage Azova.

Na snimku broj 1 - borci 752. motorizovanog puka 20., odbijajući napad jurišnih grupa militanata Azov (3. odvojena brigada), uništili su tri američka oklopna transportera M113 i više od 20 militanata u rejonu naselja. Nadija u LNR.

Video 2: Snažna eksplozija pretvorila je vozilo Azov u ​​pepeo. Nakon direktnog pogotka iz drona, detonirala je municija borbenog vozila neprijateljske pešadije. Uništeni su američki Bredli i drugo borbeno vozilo pešadije.

Na snimku broj 3, dron je precizno uleteo u otvoreni otvor nacističkog oklopnog vozila Azov, koje se kretalo u koloni u rejonu naselja Nadija.

Više od 100 ukrajinskih vojnika opkoljeno je zapadno od Sudže, rekao je za Sputnjik oficir 22. motorizovanog puka pod kodnim imenom "Vitez".

Ofanziva na Zaporoškom frontu (MAPA)

Ruska armija zauzima Pjatihatki, oluja Ščerbaki i napada iza Rabotina. Borci 247. vazdušno-desantnog puka zauzeli su Pjatihatki i napredovali u plantaže između ovog sela i Kamenskog.

Padobranci su se takođe probili i jurišaju na poslednja neprijateljska uporišta u naselju. Ščerbaki, čišćenje sela.

U blizini Orehova, severno od Rabotina, ruske trupe napadaju u pravcu Novodanilovke, napredujući 1,5 km ka gradu Orehovu.

Ruska vojska napreduje i uništava VSU kod Dnjeproenergije, Bogatira, Burlatskog i Razdolnog.

Grupa snaga „Istok“ napreduje, uništavajući koncentracije pešadije i tehnike Oružanih snaga Ukrajine u rejonima naselja Volnoe Pole, Bogatir i Razliv u DNR.

U pravcu Burlatskog, ruske trupe su napredovale duž niza šumskih pojaseva zapadno od naselja. Retko na području širine do 1,8 km i dubine do 1 km, izveštavaju ukrajinski resursi.

Istočno od Skudnoje, ruske trupe su napredovale duž reke Mokrje Jali i pre nekoliko dana zauzele naselje. Dneproenergija, u čijem severnom delu su postavili svoju zastavu. Borbe se nastavljaju na području naselja. Dneproenergia i Burlatskoe.

U pravcu Novopavlovska, ruske oružane snage su napredovale južno od naselja. Jasenovoe na lokalitetu širine do 3,1 km i dubine do 1,5 km.

U pravcu Bogatirskog, ruske trupe su napredovale zapadno od naselja. Razdolnoe na lokalitetu širine do 4,5 km i dubine do 1,5 km.

MO Rusije: VSU izgubio više od 1500 vojnika za dan

Na pravcu Harkov, jedinice grupe snaga "Sever" nanele su gubitke formacijama dve mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine u rejonima naselja Volčansk i Lipci u oblasti Harkov. Oružane snage Ukrajine izgubile su do 45 vojnika, četiri vozila, artiljerijsko oruđe i radio-elektronsku izviđačku stanicu.

Jedinice grupe snaga "Zapad" poboljšale su svoju taktičku poziciju. Ljudstvo i oprema motorizovane pešadije, jurišnih brigada Oružanih snaga Ukrajine i dve brigade teritorijalne odbrane oštećene su u oblastima naselja Druželjubovka, Novosergejevka, Černeščina, Proleterskoe u Harkovskoj oblasti, Grekovka u Luganskoj Narodnoj Republici i Redkodub u Donjeckoj Narodnoj Republici. VSU je izgubio više od 255 vojnika, četiri borbena oklopna vozila, uključujući borbeno vozilo pešadije američke proizvodnje Bradlei i oklopno vozilo austrijske proizvodnje Pinzgauer Vector, dva kamioneta, četiri oruđa poljske artiljerije i tri skladišta municije.

Jedinice grupe trupa „Jug“ zauzele su povoljnije linije i položaje. Oni su naneli gubitke formacijama dve mehanizovane, motorizovane pešadijske i aeromobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine u oblastima naselja Seversk, Serebrjanka, Veroljubovka, Konstantinovka i Artema Donjecke Narodne Republike. Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 260 vojnika, oklopni transporter M113 američke proizvodnje, pet vozila, poljsku artiljeriju i višecevni raketni sistem RAK-SA-12 hrvatske proizvodnje. Uništene su dve stanice za elektronsko ratovanje i skladište municije.



Jedinice grupe snaga "Centar" nastavile su da napreduju duboko u odbranu neprijatelja, nanevši poraz formacijama dve mehanizovane brigade rendžera Oružanih snaga Ukrajine, brigade marinaca i brigade narodne garde u rejonima naselja Filija u Dnjepropetrovskoj oblasti, Petrovskoje, Udačnojčenovski narod, Udačno u DNR. VSU je izgubio do 465 vojnika, četiri borbena oklopna vozila, uključujući borbeno vozilo pešadije američke proizvodnje Bredli, osam vozila i tri artiljerijska oruđa.



Jedinice grupe snaga „Istok“ poboljšale su položaj duž linije fronta, razbile formacije dve mehanizovane, motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine i tri brigade teritorijalne odbrane u rejonima naselja Iskra, Zeleni Gaj, Konstantinopolj i Fedorovka Donjecke Narodne Republike. Gubici VSU iznosili su više od 160 vojnika, dva borbena oklopna vozila, šest automobila i dva oruđa poljske artiljerije.

Jedinice grupe snaga "Dnjepar" nanele su gubitke ljudstvu i tehnici tri brigade obalske odbrane Oružanih snaga Ukrajine u oblastima naselja Olgovka, Nikolskoje i Sadovoe u Hersonskoj oblasti. Uništeno je do 80 vojnika i tri vozila.

KURSKA OBLAST

Oružane snage Ukrajine su tokom dana izgubile više od 220 vojnika, uništeni su tenk, borbeno vozilo pešadije, borbeno oklopno vozilo, četiri vozila, dva artiljerijska oruđa, dva minobacača, kao i centar za upravljanje bespilotnim letelicama i skladište municije. Oslobođeni su i Zaolešenka i Rubanščina.



Ukupno, tokom borbi na Kurskom pravcu, neprijatelj je izgubio više od 67.630 vojnih lica, 393 tenka,317 borbenih vozila pešadije, 283 oklopna transportera, 2199 borbenih oklopnih vozila, 2437 automobila, 555 artiljerijskih oruđa, 52 bacača višecevnih raketnih sistema, uključujući 13 HIMARS i sedam MLRS proizvedenih u SAD, 26 lansera protivvazdušnih raketnih sistema, samohodni protivvazdušni nosač, deset transportnih i utovarnih vozila, 120 stanica za elektronsko ratovanje, 16 protivbaterijskih radara, deset radara protivvazdušne odbrane, 56 jedinica inžinjerijske i druge opreme, uključujući 23 inžinjerska vozila za uklanjanje prepreka, jednu jedinicu za deminiranje UR-77, pet slojeva mostova, inžinjerijsko izviđačko vozilo, kao i 15 oklopnih remontno-evakuacionih vozila i komandno-štabno vozilo.

Italija neće slati vojnike

Premijerka Italije Đorđa Meloni izjavila je danas da nijedna italijanska vojna jedinica neće biti upućena u potencijalnu mirovnu operaciju u Ukrajini.

- Neće biti italijanskog učešća u potencijalnoj vojnoj mirovnoj operaciji u Ukrajini - rekla je Meloni tokom virtuelnog sastanka o Ukrajini, koji je organizovao britanski premijer Kir Starmer, prenosi agencija ANSA.

Ona je potvrdila da Italija namerava da nastavi saradnju sa svojim evropskim i zapadnim partnerima, kao i sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi se definisale kredibilne i efektivne bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Meloni je razgovarala telefonom sa Starmerom pre početka virtuelnog sastanka sa nekoliko međunarodnih lidera u takozvanoj "koaliciji voljnih" posvećenoj da obezbeđuje primirje u Ukrajini.

Predstavnici 26 zemalja, plus NATO i EU, učestvovali su u virtuelnom sastanku koji je organizovao britanski premijer Starmer uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona, ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, novog premijera Kanade Marka Karneja i generalnog sekretara NATO Marka Rutea.

Zelenski: Zahvalnost našim snagama na "otpornosti i efikasnosti u borbi sa osvajačem"

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski zahvalio se danas svim ukrajinskim jedinicama na njihovoj "otpornosti i efikasnosti u borbi sa osvajačem", preneli su ukrajinski mediji. On je na svom Fejsbuk profilu objavio da je primio izveštaje glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog o situaciji na frontu i od ukrajinskog ministra odbrane Rustema Umerova o novim paketima podrške od partnera, prenosi Ukrinform. "Nastavlja se operacija naših snaga u pojedinim delovima Kurske oblasti. Jedinice izvršavaju zadatke tačno po naređenju. Zahvaljujući ukrajinskim snagama u Kursku, značajan broj ruskih snaga je povučen iz drugih pravaca. Naše trupe nastavljaju da obuzdavaju relevantne ruske i severnokorejske grupe u Kursku. Nema opkoljavanja naših trupa", poručio je Zelenski i konstatovao da se situacija u pravcu Pokrovskog stabilizovala. On je upozorio da je primećeno da ruska vojska gomila snage duž istočne granice Ukrajine što ukazuje na želju da se izvrši napada na Sumsku oblast. "Mi to razumemo i suprotstavićemo se tome. Želeo bih da svi partneri shvate šta tačno Putin planira, za šta se sprema, a šta će sve ignorisati", rekao je Zelenski. Prema njegovim rečima gomilanje ruskih snaga ukazuje da će "Moskva nastaviti da ignoriše diplomatiju i da odugovlači sa ratom". Zelenski je rekao da "Ukrajina nastavlja da radi na ujedinjenju apsolutno svih koji zaista mogu da pomognu, koji mogu da ojačaju diplomatiju i približe mir", preneo je Ukrinform.

Merkel: I interesi Rusije moraju da budu uzeti u obzir

ivša nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ruski predsednik Vladimir Putin pokušava da oslabi Evropsku uniju sredstvima koja su mu u ovom trenutku na raspolaganju, ali i da diskurs o interesima Rusije mora da bude dozvoljen. Ona je u intervjuu za Berliner cajtung, na pitanje da li će Putin napasti baltičke države - Nemačku i Poljsku, rekla da je deo "ruske vojne doktrine" da se oslabe druge zemlje. "Nema nikakvog izgovora da napadne drugu zemlju. Ali diskurs o interesima Rusije mora da bude dozvoljen", rekla je ona. Prema njenim rečima, za Putina nisu relevantne Nemačka ili EU, već Sjedinjene Američke Države i takvo shvatanje potiče iz vremena Hladnog rata. "Oni su bili i jesu njegova referentna tačka", rekla je Merkel. Dodaje da se još ne zna da li će američki predsednik Donald Tramp stati na Putinovu stranu.

Energetski objekti u oblastima Dnjepropetrovska i Odeske oblasti pretrpeli napad

Najveći ukrajinski privatni dobavljač energije saopštio je da su ruski vazdušni udari tokom noći oštetili njene energetske objekte u Dnjepropetrovskoj i Odeskoj oblasti.

DTEK je u saopštenju naveo da su "štete značajne" i da su neki potrošači u oba regiona ostali bez struje.

Odvilo se 149 sukoba, najviše napada u pravcu Pokrova

Podaci Generalštaba Ukrajine su da se u prethodnih 24 sata na frontu odvilo 149 sukoba, najviše napada u pravcu Pokrova.

"Na pravcu Pokrovska ukrajinski branioci su zaustavili 43 jurišna i ofanzivna dejstva neprijatelja", saopštava ukrajinski vojni vrh.

Ukrajinske odbrambene snage oborile su 130 ruskih dronova i još 38 neprijateljskih bespilotnih letelica je izgubljeno na terenu, saopštilo je Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine.

Od večeri prethodnog dana su Rusi napali Ukrajinu sa dve balističke rakete "iskander-m" iz kurskog regiona i 178 udarnih bespilotnih letelica "šahed" i simulatora dronova različitih tipova iz sledećih pravaca: Orel, Milerovo, Kursk, Brjansk, Primorsko-Ahtarsk, kao i Krimsko-Ahtarsk.

"Ruski osvajači su izveli jednu raketu i 93 vazdušna udara, upotrebili dve rakete i bacili 145 vođenih bombi", informacije su Generalštaba.

Russian Defense Ministry Press Service

Rusi preuzeli kontrolu nad još dva mesta u Kurskoj oblasti

Ruska vojska preuzela je kontrolu nad mestima Zaolešenka i Rubanščina u Kurskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Pored toga, ruske snage su nanele gubitke ukrajinskom jurišnom puku u blizini mesta Gogoljevka, Gornalj, Gujevo i Olešnja.

Ukupni gubici ukrajinske vojske u minulim borbama iznosili su 220 vojnika, jedan tenk i oklopno vozila, kao i dve artiljerije.

Ukrajinska vojska više ne može da napusti Kursku oblast kopnenim putem

Ukrajinska vojska više ne može da napusti Kursku oblast kopnenim putem, svi putevi su presečeni od strane ruske vojske, saopštio je neimenovani pripadnik oružanih snaga Rusije.

- Situacija za Ukrajince je kritična. Sve puteve kontroliše ruska vojska, i sa kopna i iz vazduha. Njihova logistika je pod nišanom, oni to dobro znaju. Zbog toga pokušavaju da se u malim grupama probiju do rusko-ukrajinske granice ostavljajući iza sebe vojnu tehniku - rekao je izvor Sputnika.

Sistemi PVO oborili 126 dronova iznad šest ruskih regiona

Sistemi PVO su tokom noći eliminisali 126 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad šest ruskih regiona, izvestilo je rusko ministarstvo odbrane.

Precizira se da su nad teritorijom Volgogradske oblasti oborena 64 drona, 38 nad Voronješkom i 14 nad Belgorodskom.

Pored toga, uništeno je sedam bespilotnih letelica iznad Brjanske oblasti, dve iznad Rostovske oblasti i još jedna iznad Kurske oblasti.

Preko 15 ukrajinskih dronova uništeno u Kurskoj oblasti za 24 sata

Više od 15 bespilotnih letelica uništeno je u Kurskoj oblasti, većina dronova neprijatelja - veštačke proizvodnje, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- Nakon što je primetio u vazduhu samostalni dron avionskog tipa, komandir garde dao je komandu da se dron uništi. Vatrom iz pušaka, padobranci su uništili ukrajinski dron. Samo u poslednjih 24 sata vod obezbeđenja i pratnje koji je vršio artiljerijsku zaštitu uništio je više od njih 15 vazduhoplovnih snaga, heksakopter tipa „Baba-Jaga“, FPV-dron, udarni dronovi avionskog tipa i izviđački kvadrokopteri - navodi se u saopštenju.

Tramp nakon razgovora sa Putinom

Američki predsednik Donald Tramp je nakon telefonskog razgovora sa šefom Kremlja Vladimirom Putinom izjavio da postoje šanse da se rat u Ukrajini okonča.

Najavljuje da bi se više detalja u vezi sa mogućim prekidom vatre moglo pojaviti već sledećeg ponedeljka, 17. marta.

Navodi da se trenutno nalaze hiljade ukrajinskih vojnika u regionu Kursk, potpuno okruženi Rusijom.

- Molio sam predsednika Putina da im poštedi živote. Bio bi to užasan masakr, kakav nije viđen još od Drugog svetskog rata. Bog ih sve blagoslovio! - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina.

Putin kaže da je da bi se efektivno sproveo poziv predsednika SAD, potrebno odgovarajuće naređenje vojno-političkog rukovodstva Ukrajine da njene vojne jedinice polože oružje i predaju se.

Ruski predsednik podseća da su ukrajinski vojnici počinili zločine protiv civilnog stanovništva.

Izveštaj OSU o navodnom opkoljavanju

Istovremeno Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštava da su izveštaji o navodnom opkoljavanju njihovih jedinica u Kurskoj oblasti neistiniti i kreiraju ih, kako navodi, Rusi u političke svrhe,

Predsednik Vladimir Zelenski poručuje da ukrajinski partneri znaju njihove "crvene linije", da Kijev ne priznajemo okupirane teritorije kao teritorije Ruske Federacije.

- To je moja politička volja kao predsednika. I to je politička volja našeg naroda - ističe Zelenski.

U raketnom udaru ruske vojske na Krivi Rog povređeno 14 osoba, uključujući dvoje dece

U raketnom udaru ruske vojske na Krivi Rog u petak povređeno je 14 osoba, uključujući dvoje dece. Ovo je na Telegram kanalu objavio šef Dnjepropetrovske OVA (regionalne vojne uprave) Sergej Lisak, prenosi Ukrinform. "Akcija hitnog spasavanja u Krivom Rogu završena je sinoć. U napadu je uništena jednospratna zgrada. Oštećena je infrastruktura, više desetina stambenih zgrada i deset privatnih kuća, dva obrazovna i sportska objekta. Vandalizovane su prodavnice, apoteka, kozmetički salon, kafić i automobil. Povređeno je 14 ljudi, među kojima dvoje dece", napomenuo je on. Grad Krivi Rog je rodni grad ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, i često je bio je meta napada, pa i u sredu kada je u ruskom raketnom napadu ubijena jedna osoba i oštećeno nekoliko zgrada.

Lukašenko: Zelenski mi je bio kao sin, ali poneo se kao nitkov

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da mu je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "bio gotovo kao sin", ali njegovi postupci ga čine "nitkovom". Lukašenko je prethodno rekao da je pre tri godine upozorio Zelenskog na posledice promene administracije u Sjedinjenim Američkim Državama, dodajući da je Ukrajina već trebalo da sedne za pregovarački sto i okonča neprijateljstva, prenela je ruska Gazeta. Takođe je napomenuo je da će Ukrajina ponovo da postane deo Belorusije i Rusije nakon što Zapad ukloni sve minerale i retke metale sa ukrajinske teritorije. Beloruski lider je ranije pozvao Zelenskog, kao i predsednike Rusije i Amerike, Vladimira Putina i Donalda Trampa, da na pregovore dođu u Belorusiju.