TRAMP RAZGOVARAO SA TRUDOOM Predsednik SAD: "Razgovor je završen na "donekle” prijateljski način"

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp razgovarao je danas telefonom sa kanadskim premijerom Džastinom Trudoom, javio je CNN, pozivajući se na dvojicu neimenovanih zvaničnika Bele kuće.

Razgovor između lidera vođen je nakon što je Tramp u utorak nametnuo Kanadi opšte carine od 25 odsto.

Kao odgovor, Trudo je rekao da će odmah primeniti carinu od 25 odsto na robu u vrednosti 20,7 milijardi dolara, a zatim dodatnih 86,2 milijarde dolara za 21 dan.

- Džastin Trudo iz Kanade me je pozvao da pita šta bi moglo da se uradi u vezi sa tarifama. Rekao sam mu da je mnogo ljudi umrlo od fentanila koji je došao preko granica Kanade i Meksika, i ništa me nije uverilo da je to prestalo. Rekao je da je situacija bolja, ali ja sam rekao: "To nije dovoljno dobro." Razgovor je završen na "donekle” prijateljski način! Nije mogao da mi kaže kada se održavaju izbori u Kanadi, što me je zainteresovalo, kao, šta se ovde dešava? Tada sam shvatio da pokušava da iskoristi ovo pitanje da ostane na vlasti. Srećno Džastine - rekao je.

Tramp je u utorak na svojoj društvenoj mreži Trut Sošal takođe poručio Trudou da će dodatno povećati američke carine Kanadi.

- Molimo vas da objasnite guverneru Trudou iz Kanade da kada uvede uzvratnu tarifu za SAD, naša recipročna tarifa će se odmah povećati za isti iznos - naveo je Tramp.

