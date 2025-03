"DA SAM NA MESTU BEOGRADA NASTAVIO BIH TIM PUTEM" DŽefri Saks: Saradnja Srbije sa Kinom prilika da odskoči u novim tehnologijama

AMERIČKI ekonomista, analitičar javnih politika i profesor na Univerzitetu Kolumbija Džefri Saks izjavio je večeras da smatra da Srbija, koja je veoma cenjeni sagovornik u regionu i svetu, može da pogura sve svoje susede i ocenio da bi za Beograd bilo najbolje da Kina i EU nastave otvorenu trgovinu i konstruktivne odnose, a Srbija evropski put.

Foto: Printscreen

Saks je obraćajući se putem video-linka na skupu "Budućnost Beogradske berze" ocenio da Beograd neće doći u poziciju da mora da bira na koju će se stranu okrenuti i dodao da je za Srbiju, gledano iz ekonomskog ugla najvažnija EU, dok je Kina važna, a SAD umereno važne.

- Mislim da Srbija i dalje ima dobre ekonomske odnose sa Kinom i puno investicija. Da sam na mestu Srbije nastavio bih da idem tim putem. Kineske direktne strane investicije poželjne su u Srbiji bilo da je reč o električnim vozilima, akumulatorima, energetskoj tehnologiji, vodoniku, veštačkoj inteligenciji, digitalnoj povezanosti, Huawei ili drugim kompanijama - rekao je Saks.

Sve je to, kako je ocenio, dobar način da Srbija odskoči u novim oblastima.

DeepSeek je, dodao je, apsolutno šampion kada je u pitanju veštačka inteligencija i ono što Kinezi prave munjevitom brzinom, mnogo jeftinije i kvalitetnije nego američke kompanije.

Podsetio je da Srbija ima dobre ekonomske odonse sa Kinom i ocenio da bi za EU bilo samoubistvo da prekine trgovniske odnose sa Pekingom.

- Čak mislim da ni evropska politika, iako suluda, neće otići toliko daleko da prekine odnose sa Kinom - kazao je Saks.

Profesor je naveo da je uveren da prave prilike za razvoj i investicije predstavljaju glavni pokretač, glavnu mašinu za prosperitet i promene.

- Finansijski sistem prvi je korak da se postignu promene i verujem da, ako možemo da uspostavimo mir koji je zaista nadohvat ruke, onda ono što Srbija radi sa finansijskim tržištem zaista može da bude u prvom planu jer će se desiti bum po pitanju infrastrukture, transformacije energetskog sistema, zelene i digitalne tehnologije, nove tehnologije zasnovane na vodoniku, transportnih usluga i usluge uopšte između Bliskog Istoka, Evrope, Azije i Afrike i Srbija ćete biti bukvalno u centru svega toga - kazao je on.

Naglasio je da bi Srbija mogla da igra ulogu mosta u dijalogu i da, ukoliko se to desi, "mnogi problemi mogu postati prilike za ogroman rast".

Dodao je da kada se govori o tržištu kapitala Srbija ima puno prepreka, ali i mogućnosti.

Na pitanje šta bi države, koje bi možda morale da donesu odluku, trebalo da urade, Saks kaže da su za Srbiju neke stvari očigledne.

- Sa ekonomske tačke gledišta, nećete morati da birate. Odnosi sa Kinom su veoma dobri, produktivni, konstruktivni. Trenutno svakako ne želite da raskinete odnose sa SAD i ne morate to da činite. Geografski položaj vam je takav da ne želite sukobe sa susedima. To znači da Srbija neće preduzeti nikave radikalne korake protiv EU neće. Možda bi mogla biti primorana na to, ali to nije poželjno - rekao je Saks.

Za Beograd bi, kako kaže, bilo najbolje da Kina i Evropa, odnosno EU nastave otvoren trgovinu i konstruktivne odnose, a Srbija da nastavi da ide evropskim putem jer nema logike da američko tržište, u ekonomskom smislu, bude rešenje za Srbiju.

- To ne može biti rešenje zbog koga mora da raskine odnose sa Kinom - kazao je Saks i naveo da Srbija zaista ne može da priušti da prekida odnose sa EU i sa susedima takođe.

Prema njegovim rečima, najbolji stav bi bio da se nastave ekonomski, politički odnosi da oni budu otvoreni, da se američki protekcionizam zanemari i da ni Evropa, ni Srbija ne dođu u priliku da biraju između Amerike i Kine.

Naglasio je da je tržište kapitala bitno, kao i pozicija i uloga koju igra Srbija u regionu.

- Srbija predstavlja most između različitih regiona - EU, Bliskog Istoka, Rusije, Afrike. Srbija je veoma dobro pozicionirana i predstavlja mesto spajanja nekoliko potencijalno dinamičnih mesta za svetsku privredu - ocenio je Saks i naveo da je Srbija glavni primalac tih veza i spojeva.

Prema njegovim rečima, najbolji momenat i sjajne vesti su te što predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin razgovaraju i što se ponovo priča o otvaranju ekonomskih odnosa Rusije i SAD.

(Tanjug)