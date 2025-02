RAT u Ukrajini 1.085 dan.

Izveštaj sa fronta: Ruski prodor kod Velike Novosjolke u dubinu od 2 km; Kod Pokrovska se smenjuju napadi i kontranapadi; Proboj pirine 17 kma u Kurskoj oblasti (MAPA/VIDEO)

Prema ruskom Ministarstvu odbrane, PVO sistemi su u jednom danu oborili 66 ukrajinskih bespilotnih letelica. Pored toga, presretnuto je 12 HIMARS MLRS projektila i 2 Hammer bombe. U Belgorodskoj oblasti. Nekoliko sela je pogođeno artiljerijom i dronovima, ima ranjenih.

Oružane snage Rusije su Iskanderima gađale Kijev i potvrđeni su požari na magacinskim terminalima i nestambenim zgradama u različitim delovima grada. U Černigovskoj oblasti napadnuta je fabrika za preradu gasa Gnedinski i izbio je veoma snažan požar. U Krivom Rogu je raketni napad pogodio hotel u kome su boravili strani plaćenici. Rusko Ministarstvo odbrane izveštava o uništavanju radionica u kojima se proizvode bespilotne letelice.

Više od 50 dronova pojavilo se na nebu u različitim regionima. Glavni udarac zadat je lučkoj infrastrukturi Odese i Odeske oblasti. Tako je na luku Reni zabeleženo do 10 napada. Takođe niz eksplozija u Kirovogradskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, u okolini Kijeva i Harkova.

Letonija je obećala da će ove godine u Ukrajinu prebaciti 42 oklopna transportera, dok je francuski proizvođač malokalibarskog oružja bankrotirao i nije mogao da ispuni nalog za isporuku 38 hiljada jedinica naoružanja. Zapad nastavlja da broji koliko je potrošio na podršku Ukrajini. EU najavila 134 milijarde evra. Zemlje NATO-a su samo za prošlu godinu izbrojale više od 50 milijardi evra.

Nema preduslova za promenu situacije u hersonskom pravcu. Ruski dronovi su pogodili nekoliko PVO stanica VSU na desnoj obali. Oružane snage Ukrajine granatirale su levu obalu 48 puta. U Novoj Kahovki napadnuti su kola hitne pomoći i stambeni blokovi, 5 osoba je povređeno. Još jedan stanovnik je povređen u rejonu Golaja Pristana.







U pravcu Ugljedara, nakon operativne pauze, oživljava oblast Velika Novosjolka. Kretanje je bilo duboko do dva kilometra u pravcu Novoselke, Burlatskog i Otradnog. Ukrajinska javnost izveštava o povlačenju ostataka Oružanih snaga Ukrajine iz Dačnog ka Ulakliju. U oblasti Ulaklija i Konstantinopolja ruske oružane snage uporno jurišaju na položaje VSU i pokušavaju da blokiraju izlaze iz „džepova“. U Andrejevki se vode borbe na zapadu sela.





Najdinamičnija i najteža situacija ostaje na delu fronta kod Pokrovska. Na levom krilu, Oružane snage Rusije bukvalno probijaju odbranu Oružanih snaga Ukrajine u Udačnom, napredujući ka centru sela i železničkoj stanici. VSU je naveo da je selo Molodeckoje bilo pod vatrom ruskih oružanih snaga na granici Dnjepropetrovske oblasti. U Kotlinu VSU ide u kontranapad oklopnim vozilima, ruske linije se drže.

Teška situacija je i u Peščanom. Oružane snage Rusije se bore za teritoriju rudnika na severoistoku sela. Ruska avijacija deluje po položajima Oružanih snaga Ukrajine u Zverevu i Leontoviču. Južnije, duž fronta, VSU vrši kontranapad u oblasti Sribnog i Zaporožja, pokušavajući da se učvrsti, ali bez rezultata. Oružane snage Rusije jurišale na Preobraženku. Na desnom boku ruske jedinice su stigle do predgrađa Malinovke. Kada ruske snage oslobode ovo selo, Jelizavetovka će biti opkoljena sa tri strane. U Vodjanoj Vtoroj, ruski jurišnici vraćaju pozicije u zoni industrijske zone i takođe se pripremaju za juriš na Tarasovku.

Ilustracija telegram rybar



U Torecku se nastavljaju borbe duž perimetra grada, u severnom delu se vode borbe sa pojedinačnim diverzantskim i izviđačkim grupama Oružanih snaga Ukrajine;

U Časovom Jaru se vode uporne borbe za svaku kuću i sklonište. Nije bilo vesti o nekim značajnijim promenama na frontu.

Na severskom pravcu vode se pozicione borbe u oblasti Verhnjekamenskoje. I takođe bez promene.

Izveštava se o intenzivnim borbama sa pravca kod Krasnog Limana u oblasti Jampolovke, Oružane snage Rusije su tu postigle taktičke uspehe. Malo je napredovanja ruskih snaga zapadno od Makejevke na zapadnoj obali reke Žerebec.

U poslednja 24 sata praktično nije bilo vesti sa sektora kod Kupjanska. Pozicione borbe se vode u oblasti Zagrizova, Nove Krugljakovke i Zelenog Gaja. U vazdušnom napadu uništen je most preko reke Oskol u oblasti Kupjansk-Uzlovaja. Na severnom krilu Oružane snage Rusije proširuju svoje mostobrane u oblasti Dvurečne i Topolja.

U pravcu Harkova situacija je stabilno teška, bez promena.



SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI

U pograničnoj oblasti Kursk, ruske oružane snage su napravile značajan napredak duž širokog fronta severozapadno od Sudže.

Posle čišćenja područja oko Nikolajevo-Darjina i uspeha u Sverdlikovu, ruske trupe konsoliduju svoje napredovanje u sektoru do 17 km širine i do 2 km dubine između Nikolajevo-Darjino, Sverdlikovo i od Aleksandrije do farme Nikolski i Viktorovke.

U samom Sverdlikovu i njegovoj okolini borbe su još uvek u toku, ali ruske oružane snage već kontrolišu oko 80% sela, napredujući sa zapadne i severne strane.

Takođe, jedinice Oružanih snaga Rusije jurišaju na farmu Nikolski i okolinu, napredujući ka železničkoj pruzi. Oni izveštavaju o raketnom udaru na jedinice Oružanih snaga Ukrajine koje su se sklonile u farme svinja Miratorg u blizini Nikolskog.

Približavajući se putu Sudža-Sumi, ruski UAV operateri su započeli pravi lov na transport Oružanih snaga Ukrajine, i to na velikoj površini. Sinoć su ruski dronovi zapalili mnoga vozila Oružanih snaga Ukrajine.

U oblasti Čerkaske Konopelke nastavlja se otklanjanje posledica pokušaja proboja Oružanih snaga Ukrajine 6. februara. U selu su još ostale grupe ukrajinskih oružanih snaga koje pružaju uporni otpor. Takođe, nekoliko grupa Oružanih snaga Ukrajine pokušalo je da se probije u rejon Čerkaska Konopelka radi evakuacije i rotacije, ali su ih ruski operateri dronova uništili.

Za dan je prijavljeno pet kontranapada VSU iz rejona Kurilovke, koje su ruski vojnici sve odbili. I na ovom području se nastavljaju teške borbe, pri čemu ruske jedinice šire svoj mostobran.

Zelenski: Ukrajinci su umorni od rata sa Rusima

Ukrajinci su umorni od dugotrajnog oružanog sukoba sa Rusijom, saopštio je Vladimir Zelenski u intervjuu Ekonomistu.

-Ljudi su umorni. Ovo raspoloženje dolazi u talasima. Dug rat, naravno. „Energija bledi, priznao je političar. Zelenski je ukazao na umor ukrajinskih građana od sukoba koji je u toku i naglasio da nemaju svi borci Oružanih snaga Ukrajine (VSU) visok borbeni duh. Požalio se i na pritisak koji se na njega vrši od 2022. godine.

Napredak ruskih snaga u više pravaca ukazuje na sve složeniju situaciju za ukrajinsku vojsku, dok intenzivni vazdušni udari dodatno otežavaju odbranu ključnih infrastrukturnih i vojnih objekata.

Snimak napada: VSU napala u konvoj IAEA iz NEP-a Zaporožje, pokušavajući da ubiju posmatrače (VIDEO)

Danas je trebalo da 4 inspektora stignu u Zaporošku NE na sledeću rotaciju. Kako se kolona kretala ka mestu okupljanja, Ukrajinci su prekršili prekid vatre gađajući kolonu iz minobacača, ali je komisija nastavila kretanje, nakon čega je ponovo bila podvrgnuta minobacačkoj i artiljerijskoj vatri.

Prilikom kretanja prema kontrolnom punktu broj 2, konvoj je napadnut FPV dronovima. Ukupno, tokom rotacije došlo je do 2 minobacačka, 5 artiljerijskih i 4 FPV napada, nakon čega su posmatrači odlučili da otkažu rotaciju.

Na snimku se vidi kako ukrajinska granata eksplodira u blizini medicinskog "vozila".

Svi eksperti IAEA su bezbedni nakon provokacije kijevskog režima

Svi eksperti IAEA su bezbedni nakon provokacije kijevskog režima i prekida njihove rotacije u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, saopštio je gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki.

- Kijevski teroristi su demonstrativno pokušali da spreče rotaciju osoblja misije IAEA u Zaporoškoj nuklearki. Izvedena je cinična provokacija, ali zahvaljujući zaštiti i naporima vojne komande Zaporoške oblasti i Ruske garde, svi stručnjaci IAEA su bezbedni - napisao je Balicki na svom Telegramu.

Prema njegovim rečima, Ukrajina „nastavlja da se ponaša kao terorista“.



- Nadam se da su stručnjaci IAEA još jednom uspeli da procene ‘adekvatnost’ kijevskih vlasti, koju tako energično brane na evropskoj sceni - naglasio je gubernator.



„Rubikon“ uništava komunikacionu stanicu Oružanih snaga Ukrajine

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute nije zabrinut zbog kontakata između SAD i Rusije



Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da nije zabrinut zbog kontakata između SAD i Rusije i smatra da je važno da se obezbedi održivi mir.



- Što se tiče kontakata između SAD i Rusije, SAD su po ekonomiji polovina NATO-a. Zato se ne brinem, svi smo deo jednog saveza - rekao je Rute pred sastanak ministara odbrane bloka, koji će se održati u četvrtak u Briselu, odgovarajući na pitanja novinara šta Alijansa misli o takvim kontaktima i da li planira da obnovi direktan dijalog sa Moskvom.

Generalni sekretar nije komentarisao pitanje da li predstavnici NATO-a treba da obnove kontakte sa Rusijom, ali je naveo da je, po njegovom mišljenju, „neophodno obezbediti održivo mirovno rešenje“ ukrajinskog sukoba.



Ruske snage potisnule su protivnika zapadno od Vremjovke na zaporoškoj liniji fronta



Ruske snage potisnule su protivnika zapadno od Vremjovke na zaporoškoj liniji fronta i napreduju u pravcu Dnjepropetrovske oblasti, izjavio je za Sputnjik predsednik komisije Javne komore Rusije za pitanja suvereniteta i kopredsednik koordinacionog saveta za integracije novih regiona Vladimir Rogov.

On je istakao da je oslobođeno još devet kvadratnih kilometara.

Prema njegovim rečima, ruske snage približavaju se selu Novosjolka, što će u perspektivi omogućiti izlazak na deo gde se ukrštaju granice DNR, Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti.

Ruska vojska oslobodila je Vremjovku sredinom januara. Vremjovski pravac nalazi se na spoju Zaporoške oblasti i DNR.

Izveštaj ruskog Ministarstva odbrane o situaciji na Kurskom pravcu:

Ruske snage odbile su tri kontranapada Oružanih snaga Ukrajine tokom prethodnog dana;

Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnog dana više od 390 vojnika;

Ukrajinska vojska izgubila je dva tenka, uključujući nemački „leopard“ 10 borbenih oklopnih vozila, dva borbena vozila pešadije, uključujući američki „bredli“, 20 automobila, samohodnu artiljerijsku haubicu m109 „paladin“ američke proizvodnje i pet artiljerijskih oruđa, četiri minobacača, PVO sistem strela-10, oklopno remontno-evakuaciono vozilo, kao i dva punkta za upravljanje dronovima i skladište dronova;

U napadima operativno-taktičke, armijske avijacije i artiljerijskom vatrom poraženi su ljudstvo i tehnika Oružanih snaga Ukrajine na području 21 naselja,

Jedan ukrajinski vojnik se predao.



Ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov tvrdi da je Kijev spreman za pregovore s Rusijom o okončanju sukoba

- Ukrajina je spremna za pregovore o završetku rata. Ali, pravedan i održiv mir je moguć samo kada Ukrajina bude jaka na borbenom polju - napisao je on na društvenim mrežama.

Šef kijevskog režima je ranije rekao da Ukrajina želi da dobije od SAD garancije bezbednosti i da okonča sukob sa Rusijom u 2025. godini.

Zaporoška nuklearna elektrana ​​radi u istom režimu nakon napada Oružanih snaga Ukrajine

Zaporoška nuklearna elektrana ​​radi u istom režimu nakon napada Oružanih snaga

Ukrajine na Energodar, navodi se u saopštenju stanice na Telegramu.

- U ovom trenutku stanica radi u prethodnom režimu rada. Svih šest blokova su u stanju "hladnog isključenja". Nije zabeleženo narušavanje granica i uslova bezbednosti. Radijacioni fon u stanici i zoni nadzora je normalan i ne prelazi prirodne vrednosti - navodi se u saopštenju.

Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

Ruske snage izvele su grupni raketni napad na pogone vojno-odbrambene industrije Ukrajine, u kojima se proizvode dronovi, ciljevi su uništeni;

Oružane snage Rusije uništile su aerodrome ukrajinske vojske i skladišta goriva;

PVO sredstva tokom prethodnog dana oborila su 12 raketa „hajmars“, dve bombe „hamer“ i 66 dronova;

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovornosti grupe „Centar“ tokom prethodnog dana više od 510 vojnika i četiri borbena oklopna vozila;

Ukrajinska vojska izgubila je gotovo 215 vojnika u zoni grupe „Jug“;

Ukrajinska vojska izgubila je više od 210 vojnika u zoni grupe „Zapad“;

Oružane snage Ukrajine usled dejstava grupe „Sever“ i „Dnjepar“ izgubile su gotovo 95 vojnika,

Oružane snage Ukrajine usled dejstava grupe „Istok“ i izgubile su do 150 vojnika,

Ukrajinska vojska izgubila je tokom prethodnog dana ukupno gotovo 1180 vojnika.

Ukrajinske snage napale su dronom parking u Energodaru, 300 metara od reaktora Zaporoške nuklearke

Ukrajinske snage napale su dronom parking u Energodaru, 300 metara od reaktora Zaporoške nuklearke, saopštio je gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki.

- Kijevski teroristi napali su pomoću drona parking u gradu Energodaru i oblasti u blizini Zaporoške nuklearke. Udaljenost do prvog reaktora nije veća od 300 metara - napisao je Balicki na svom Telegramu.

Švajcarska prvi put potvrdila pogibiju švajcarskog državljanina koji se borio na strani Ukrajine



Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske prvi put je potvrdilo pogibiju jednog švajcarskog državljanina među plaćenicima koji se bore na strani Oružanih snaga Ukrajine u Ukrajini, prenosi portal Švajcarske radio-televizije (SRF).

Kako se navodi, ukrajinske oružane snage su početkom 2025. godine obavestile ambasadu Švajcarske u Kijevu o pogibiji jednog švajcarskog državljanina u borbi.

Nisu date nikakve informacije o okolnostima njegove smrti, njegovoj jedinici ili području gde je bio stacioniran. Napominje se da je Ministarstvo spoljnih poslova zemlje u kontaktu sa porodicom poginulog.

Švajcarsko vojno pravosuđe saopštilo je da ne znaju za incident.

Aktuelni švajcarski zakon zabranjuje građanima ove zemlje da budu plaćenici u vojskama drugih zemalja. U domovini im preti krivično gonjenje i kazna zatvora do tri godine. Prema pisanju švajcarskih medija, vojno pravosuđe konfederacije trenutno vodi krivičnu istragu protiv 13 švajcarskih državljana za koje se sumnja da su plaćenici u Ukrajini.



Ukrajinska vojska: Tokom noći oboren 71 dron i šest projektila

Ukrajinska vojska saopštila je da je tokom noći oborila šest od sedam balističkih projektila i 71 dron koji je Rusija lansirala, preneo je Rojters.

Dodali su da je 40 od ukupno 123 drona koji su lansirani najverovatnije oboreno elektronskim putem.

Zelenski o raketnom napadu: Putin se ne priprema za mir

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da samo snažni koraci i pritisak na Moskvu mogu zaustaviti Rusiju, i pozvao na jedinstvo i podršku svih partnera Ukrajine u suprotstavljanju ruskoj agresiji.

"Ovaj ruski teror protiv Ukrajine neće prestati sam od sebe. Putin se ne priprema za mir - on nastavlja da ubija Ukrajince i uništava gradove. Samo snažni koraci i pritisak na Rusiju mogu zaustaviti ovaj teror. Trenutno nam je potrebno jedinstvo i podrška svih naših partnera u borbi za pravedan završetak ovog rata", naveo je Zelenski na Telegramu.

Olobođeni stanovnici sela Nikolajevo-Darjino u Kurskoj oblasti, držani kao taoci ukrajinske vojske



Nakon oslobađanja sela Nikolajevo-Darjino u Kurskoj oblasti od ukrajinskih oružanih snaga 27. januara, ispostavilo se da su ukrajinske snage držale stanovnike sela kao taoce i pobile skoro sve muškarce, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U selu su pre oslobađanja živeli oni koji nisu uspeli da se evakuišu nakon upada ukrajinske vojske u avgustu 2024. godine. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, nakon ulaska ruskih snaga, u selu se nalazio jedan muškarac koji je čudom preživeo, dok su ostale ubili ukrajinski vojnici.

Više od šest meseci meštani su bili taoci ukrajinskih oružanih snaga, koji su ih koristili kao živi štit, nisu im pružali pomoć, iživljavali se nad njima i ubijali ih, potvrdili su stanovnici sela.

Kada su u selo ušli ruski vojnici, stanovnici su ih dočekali sa radošću i tražili da budu evakuisani. Vojnici su organizovali premeštanje ljudi u pozadinske delove Kurske oblasti, gde im je pružena lekarska pomoć.



Ruske snage zauzele važno uporište ukrajinske vojske

Jurišna grupa od četiri vojnika ruskih snaga „Jug“ je uz podršku bespilotnih letelica koje su gađale neprijateljsku zemunicu, zauzela važno uporište Oružanih snaga Ukrajine i sedam dana branila zauzete položaje od ukrajinskih napada, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ruske snage su identifikovale i uništile privremenu bazu Oružanih snaga Ukrajine zajedno sa tehnikom i ljudstvom na kupjanskom delu fronta, izjavio je za Sputnjik vojni ekspert Andrej Maročko, pozivajući se na izvore.

Odred sistema BM-21 „grad“ ruske grupe „Dnjepar“ uništio je punktove za upravljanje dronovima

Odred sistema BM-21 „grad“ ruske grupe „Dnjepar“ uništio je mesto koncentrisanja ukrajinskih snaga, kao i punktove za upravljanje dronovima na desnoj obali Dnjepra u Hersonskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ruska artiljerijska grupa habica „msta S“ grupe „Zapad“ uništila je ukrajinsku haubicu M777, radarsku stanicu, oklopnu tehniku i ljudstvo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kličko: Raketni napad na Kijev, poginula najmanje jedna osoba

Najmanje jedna osoba je poginula, a više njih je povređeno u ruskom raketnom napadu na Kijev, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

On je naveo da požari bukte u nekoliko delova grada.

"Prema preliminarnim podacima, jedna osoba je poginula u Podoljskom rejonu, a u Darnjičkom je izbio požar na teritoriji privatnog preduzeća... U rejonu Obolon povređena je devetogodišnja devojčica i ona je hospitalizovana", napisao je Kličko na Telegramu.

Požari su izbili u pet gradskih četvrti Kijeva - Solomjanskoj, Svjatošinskoj, Golosijevskoj, Podoljskoj i Obolonskoj. U Kijevu i nizu oblasti proglašena je vazdušna uzbuna zbog opasnosti od raketnog udara.