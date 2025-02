AGENCIJE za "pomoć" zemalja NATO-a su u šoku usled Trampove obustave USAID-a i dosadašnjem otkriću ove agencije u globalnom mešanju i velikodušnosti. Istraživane su sumnjive aktivnosti britanskih i francuskih rođaka USAID-a. Sada je na redu Nemačka.

Foto: Printskrin Youtube

Nemačka korporacija za međunarodnu saradnju (nemački akronim GIZ) dobija većinu svojih 4 milijarde evra (4,1 milijardu dolara) direktno iz saveznog budžeta, plus „sufinansiranje“ EU, za podršku do 1.700 projekata u 120 zemalja.

Mnogi od GIZ-ovih projekata se vrte oko „klimatske akcije“ i „održivosti“. Od organske poljoprivrede u Africi do solarne/vetarske energije u Latinskoj Americi, GIZ je uključen u guranje zemalja koje pokušavaju da se izvuku iz siromaštva da se pridržavaju razvojnih ciljeva koje je postavio Zapad.

Foto: Printskrin Youtube

GIZ takođe podržava stvari poput digitalizacije upravljanja, lokalnih medija, afričke filmske industrije i reintegracije izbeglica. U Ukrajini su obezbedili preko 1.100 mikrokredita za mala preduzeća, od plesnih studija do modnih ateljea.



Prokleta ekspoze časopisa Focus iz 2024. otkrila je desetine miliona upitne potrošnje GIZ-a, od „nejasnih“ višemilionskih grantova za „klimatsku svest“ i projekte monitoringa na Tajlandu i Turskoj, do 5 miliona evra potrošeno da se džamije učine „zelenim“ u Maroku, do 44 miliona evra za bilima od 44 miliona evra za bilanse i razvojno partnerstvo. Foto: Printskrin Youtube



U aprilu 2023, Federalna revizorska služba otkrila je, parafrazirajući Fokus, da „niko ne zna šta GIZ zapravo radi“, sa nedostatkom kriterijuma ekonomskog uspeha za projekte, raskošnim platama do 240 hiljada evra, letovima prve klase i flotom luksuznih automobila za najviše zvaničnike koji naglašavaju ekstravaganciju agencije.

Otpad, u kombinaciji sa sve tužnijim stanjem sopstvene infrastrukture u Nemačkoj usred ekonomske krize bez presedana, naterao je opozicione ličnosti, uključujući Alis Vajdel iz AfD-a, da osudi vladu zbog „rasipanja“ miliona poreza na projekte GIZ-a u zemljama u razvoju „dok je transportna infrastruktura u sopstvenoj zemlji u ruševinama“.

Saradnja GIZ-a i USAID-a je bila opsežna, u rasponu od projekata „klimatskog finansiranja“ u zemljama u razvoju do projekata razvoja malih preduzeća u Gruziji za Istočno partnerstvo EU (koji ima za cilj da potakne susede Rusije ka konačnom članstvu u EU).

U Ukrajini, GIZ je pružio „savetodavnu“ pomoć u primeni sporazuma o pridruživanju EU-Ukrajina – sudbonosnog pakta koji je pokrenuo državni udar 2014. i sadašnju evropsku krizu.

(Sputnik)

BONUS VIDEO:

Narod u Nemačkoj ne toleriše incidente koje izazivaju lažni ekolozi