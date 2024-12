"RAT U UKRAJINI BIH ZAPOČEO I RANIJE": Putin završio izlaganje o rezultatima za 2024. godinu (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin sumirao je rezultate za 2024. godinu.

FOTO: Tanjug/AP

14:50 O Orbanovom mirovnom rešenju za Ukrajinu

Putin je podsetio da je mađarski premijer Viktor Orban nedavno predložio da se objavi božićno primirje u Ukrajini na više dana.

- Što se tiče kratkoročnih primirja. Sa ovim predlogom mi se obratio premijer Mađarske, gospodin Orban. Mislim da se Viktor neće naljutiti na mene ako otkrijem bar deo našeg razgovora. On je rekao: Pa šta vas košta za dan-dva, to je božićno primirje. Za ova dva-tri dana protivnik ništa ne može da uradi - rekao je ruski lider.

14:38 O Borisu Jeljcinu

Putin je podsetio i kako je i zašto Boris Jeljcin prestao da bude omiljen na Zapadu:

"Bio je omiljen u zapadnim prestonicama, svi su ga tapšali po ramenu, niko nije primećivao kada se prihvati čašice, ali čim je podigao glas protiv bombardovanja Beograda, odmah su počeli da progone i da ga nazivaju alkoholičarom. Zar se ne sećate toga?"

14:36 O Drugom svetskom ratu

Druge zemlje pokušavaju da zaborave podvig Rusije u borbi protiv nacizma, ali u Rusiji to neće zaboraviti, izjavio je ruski predsednik.

- Nikada nećemo zaboraviti žrtve koje je narod podneo na oltaru pobede nad nacizmom. Najvažnije je da se ovo ne zaboravi. Činjenica da druge zemlje to pokušavaju da zaborave je prirodno za njih, za današnje lidere. Za njih je to politika napada na Rusiju: zaboraviti, skrajnuti, ne pamtiti - rekao je šef države.

Putin je takođe napomenuo da pozivi zapadnih zemalja na komemorativne događaje, uključujući proslavu Velike pobede, nisu važni za Rusiju.

- Što se tiče poziva koje nam upućuju: mi ne težimo nigde da idemo, nama je i kod kuće dobro, treba da se ojačamo – to je cela poenta našeg rada - ocenio je ruski lider i dodao da će Rusiji biti drago da vidi sve koji žele da dođu u Moskvu na proslavu 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

14:35 O sankcijama

Putin je naglasio da ne broji sankcije koje su zapadne zemlje uvele Rusiji.

"Već smo na četrdeset (hiljada sankcija), čini mi se. Ali, iskreno govoreći, ne brojim. Neka im je Bog upomoć", rekao je ruski lider.

Foto: Profimedia

14:30 Da li bi Putin promenio odluku o osnivanju SVO da se vratio 2022. godine?

- Smatram da je tu odluku trebalo doneti ranije. Počeli smo događaje iz 2022. godine bez mnogo priprema; Trebalo bi da sprovodimo sistematičniju obuku. Kada bih mogao da pogledam situaciju, znajući šta se dešava sada, na situaciju 2022. godine, odluka koja je doneta početkom 2022. godine trebalo je da bude doneta ranije – ovo je prva stvar. I drugo: znajući to, morali smo samo da počnemo da se pripremamo za ove događaje, uključujući i Severni vojni okrug - rekao je predsednik.

Odluka da se pokrene specijalna vojna operacija u Ukrajini je bila iznuđena da je bilo nemoguće ostaviti situaciju kakva je bila, rekao je Putin i dodao:

- Nije bilo više moguće ostati u stanju u kakvom smo bili. Naterali su nas da preduzmemo te radnje, a da smo unapred znali šta će se desiti, bilo bi potrebno da se sistematski pripremamo rekao je šef ruske države.

14:08 O Bajdenovom pomilovanju sina

Komentarišući odluku američkog predsednika Džozefa Bajdena da pomiluje sina, Putin je rekao da u Bajdenu prevagnuo čovek a ne političar.

"Ne bih ga zbog toga osuđivao", rekao je on.

14:11 Putin o otkrio kako je SVO uticala na njega

Upitan koliko su godine otkako je počela SVO promenile njega, Putin je odgovorio da su to godine ozbiljnih iskušenja i za zemlju i za njega samog.

Kako je dodao, manje se šali i i skoro je prestao da se smeje.

Na pitanje da li bi danas promenio odluku iz 2022. on je rekao da je takva odluka trebalo samo da bude doneta još ranije.

13:36 Putin o odnosu sa Erdoganom

Putin je naglasio da je sa turskim liderom Redžepom Tajipom Erdoganom u stalnom kontaktu i da su poslednji put razgovarali o situaciji u regionu, kao i na Bliskom istoku.

On je još dodao da je stav turskog lidera o događajima na Bliskom istoku svima dobro poznat, isto kao i stav Rusije.

- Naše gledište nije podložno nikakvoj trenutnoj situaciji. Uvek smo smatrali i sada to smatramo, da se palestinski problem može rešiti samo otklanjanjem uzroka njenog nastanka - naglasio je ruski predsednik.

On je podsetio da je Savet bezbednosti UN svojevremeno doneo odluku da moraju biti formirane dve države: Izrael i Palestina.

„Izrael je stvoren, Palestina do danas faktički nije. U tome je ceo problem - zaključio je Putin.

13:16 O Siriji i Izraelu

Najveću korist od događaja u Siriji ima Izrael, rekao je Putin.

Rusija osuđuje svako zauzimanje sirijske teritorije, pa i od strane Izraela.

Prema njegovim rečima, izraelska vojska prodrla 20-25 kilometara u dubinu sirijske teritorije i zauzeli utvrđenja koja su dizali još sovjetski stručnjaci, nešto poput "Mažino linije".

11:47 "U Ukrajini je u toku rušenje Ukrajinske pravoslavne crkve"

U Ukrajini je u toku rušenje Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC), ali svet se pravi da to ne primećuje, ali će to imati svoj odjek, uveren je Putin.

- Ukrajinske vlasti koje progone crkvu u Ukrajini su ljudi bez roda i plemena, oni ne idu ni u crkvu, ni u sinagogu, ni u džamiju - istakao je Putin.

Oni koji progone crkvu u Ukrajini čak nisu ni ateisti, nego bezbožnici.

12:36 Putin o Zelenskom

Putin je podsetio da je Zelenski nelegitiman: sada je, prema ukrajinskom ustavu, legitimna samo Vrhovna rada.

Sve dok Ukrajina ima nelegitimnog predsednika, sve druge vlasti postaju saučesnici u njegovim zločinima.

12:13 O ondosu Srbije i Kine

U poslednjoj deceniji nivo odnosa dve zemlje dostigao je visine koje nikada ranije nisu viđene, primetio je Putin. Sve što Rusija i Kina rade u odnosu jedna na drugu zasniva se na potpunom poverenju.

Odvojeno, šef ruske države je istakao nivo ekonomske i humanitarne saradnje.

Rusija i Kina su zemlje koje su najviše pogođene Drugim svetskim ratom. U Rusiji, prema različitim procenama, ima 27 miliona žrtava, u Kini - više od 30 miliona.

Bili smo zajedno tada, zajedno smo i sada. To je glavni faktor stabilnosti u svetskim poslovima.

Putin je preneo pozdrave predsedavajućem Si Đinpingu, koga je nazvao svojim prijateljem.

11:55 O BRIKS-u

Mnogo zemalja se zanima za razvoj BRIKS-a, jer se sve odluke ove organizacije donose konsenzusom, rekao je Putin.

On je naglasio da BRIKS ne radi ni protiv koga i ne predstavlja instrument protiv Zapada.

- BRIKS nije sredstvo za suprotstavljanje Zapadu, mi ne radimo ni protiv koga, radimo za svoje interese, za interese zemalja-članica ove organizacije. Ne gradimo nikakvu agendu konfrontacije u okviru BRIKS-a - istakao je ruski lider.

11:53 O Borisu Džonsonu i dogovoru sa Ukrajinom

Šef države je podsetio da su krajem 2022. već postignuti dogovori sa Kijevom, ali je Boris Džonson, „čovek sa čudnom frizurom“, zabranio Ukrajini da sklopi mir.



11:50 O kompromisima

Na pitanje da li je spreman za kompromise i šta je spreman da ponudi kao ustupak, Putin je rekao da politika i jeste umetnost kompromisa.

- Uvek smo govorili da smo spremni na pregovore i kompromise, ali je suprotna strana odbacila pregovore. A rezultati pregovora su uvek kompromisi", rekao je Putin i podsetio da je dogovor svojevremeno već bio postignut u Istambulu te da je ukrajinska strana to parafirala a onda odustala od toga nakon što je došao Boris Džonson, čovek sa čudnom frizurom, i rekao im da treba da ratuju do poslednjeg Ukrajinca - rekao je on.

Evo uskoro će se i to desiti, konstatovao je Putin.

11:48 O ubistvu generala Kirilova koje je pomenuo američki novinar

- Pomenuli ste da je reč o atentatu što posredno znači da je reč o terorističkom aktu. Nijednom nismo čuli iz zapadnog novinarskog korpusa osudu terorističkih akata."

11: 42 O susretu sa Trampom

Odgovarajući na prvu, Putin je primetio da sa Trampom nije razgovarao više od četiri godine, ali da je spreman za sastanak.

- Zaista biste voleli da je Rusija u oslabljenoj poziciji, ali ja zauzimam drugačiju tačku gledišta - naglasio je on.

11:41 Putin o Siriji

Glavni zadatak Rusije bio je da se spreči stvaranje terorističke enklave i taj cilj je bio ostvaren.

Iz baze Hmejmim smo prebacili 4.000 iranskih boraca u Teheran, dodao je on.

11:38 O vanrednom stanju u Kerčkom moreuzu.

U emisiji je prikazana priča o situaciji na obali Crnog mora, gde je na obalu izašlo mazut iz razbijenih tankera.

Predsednik Putin je primetio da, prema nekim izveštajima, kapetani nisu sklonili brodove.

Putin je nagovestio da oluja i dalje traje. Do vikenda se očekuje smirivanje mora, pa mogu da počnu radovi na čišćenju.

Foto: Tviter printskrin/nexta_tv

11:37 Putin o građevinskom bumu u Mariupolju

Putin je govorio o građevinskom bumu u Mariupolju. Predsednik Putin je naglasio da prilikom obnavljanja kuća u novim regionima, stanovnici koji su ostali bez stambenog prostora treba da dobiju novi u istom kraju gde su živeli.

Dobiće je svako ko ima pravo na obeštećenje, uverio je on.

11: 36 Pitanje En-Bi-Si o susretu sa Asadom

Rusija nije ispunila ciljeva SVO, ubijen je general nedavno u Moskvi, sudbina američkog novinara nestalog u Siriji, o susretu sa Asadom.

- Nisam se video sa Bašarom Asadom otkako je u Rusiji ali ću to uraditi - rekao je Putin.

11:33 O zakonu o računanju radnog staža

Penzioner iz DNR rekao je da zbog gubitka radne knjižice tokom granatiranja nije mogao da potvrdi 45 godina radnog staža.

Putin je podsetio da je nedavno usvojen zakon o uračunavanju celukpnog staža. Čak i ako nema dokumenata, pitanje se može zatvoriti uz pomoć svedoka ili u međuresornim regionalnim komisijama. Putin je obećao da će na ovo pitanje skrenuti pažnju šefa DNR Denisa Pušilina.

Predsednik je naložio rukovodstvu DNR da bez birokratije reši pitanja potvrđivanja radnog staža za obračun penzija.

- Zaista molim rukovodstvo republike da organizuje svoj rad na način da se pitanja ove vrste rešavaju bez nepotrebne birokratije rekao je Putin.

11:10 O obnovljanju objekata i teritorijama

Rusija će imati snage i sredstava da obnovi sve svoje istorijske teritorije, poručio je ruski predsednik.

Najavio je plan izgradnje saobraćajnice sa četiri trake oko Azovskog mora.

Takođe, Putin je rekao da je do sada obnovljena 21.000 objekata, dok je u Donjecku izgrađen perinatalni centar svetske klase.

11:07 Putin o obnavljanju nuklearne doktrine



Time se povećava odgovornost neprijateljskih nenuklearnih država i osigurava bezbednost Belorusije.

10:50 Putin o "Orešniku"

"Orešnik" je savremeno oružje, proizvedeno na osnovu prethodnih projekata koji su bili dorađeni, rekao je ruski predsednik.

Potvrdio da je učestvovao u donošenju odluke o proizvodnji orešnika.

Nema nikakve šanse da se "orešnik" obori. Ako zapadni eksperti tako misle nek obezbede da organizujemo visokotehnološki dvoboj. Mi smo spremni za takav eksperiment. Pa da vidimo šta će biti, istakao je Putin.

Na pitanje otkud takav naziv, odgovorio je: Pošteno govoreći, ne znam.

10:43 Putin o sitaciji u Kursku

Ruski predsednik je na pitanje stanovnice Kurske oblasti o situaciju u tom regionu odgovorio da će ruska vojska proterati snage protivnika, ali nije navodio konkretne datume kako se vojnicima ne bi stvarao pritisak.

On je dodao da Ukrajina šalje svoje najbolje jurišne jedinice u Kursku oblast.

Obećao je da će svi razrušeni objekti biti obnovljeni.

10:37 Putin o SVO

Situacija u zoni SVO se menja kardinalno, ruska vojska napreduje duže cele linije fronta, svaki dan ruski borci vraćaju kontrolu nad teritorijom.

On je istakao da se svi vojnici na SVO bore herojski i poželeo im sreću, pobedu i povratak kući.

10:36 Putinu predata zastava Tihookeanske flote

Tokom konferencije pripadnici 155. brigade Tihookeanske flote predali su Putinu zastavu na kojoj piše:

"Tamo gde smo mi tamo je pobeda."

10:34 O stranim kompanijama

Odlazak stranih kompanija iz Rusije podstakao je razvoj domaćeg biznisa, izjavio je ruski predsednik.

- Mnogi (strani) proizvođači su napustili naše tržište. Do čega je to dovelo? Naši preduzetnici su sami počeli da proizvode ovu robu. To je stvorilo potrebu da se sprovedu neka dodatna istraživanja, da se uključe instituti, uključujući i razvojne. Sve je to jačanje tehnološkog suvereniteta - rekao je šef države.

10:29 O budućnosti

O budućnosti uvek treba razmišljati, poručio je ruski predsednik.

Vlada Rusije razmišlja o budućnosti i formuliše ciljeve razvoja, naglasio je on.

10:23 "Suverenitet je vrlo važna stvar, on treba da bude u srcu"

On se prisetio kako su svojevremeno na proslavi rođendana Gerharda Šredera svi muzičari pevali na engleskom, a jedini ko je pevao na nemačkom bio je - hor ruskih kozaka. Tada sam rekao nemačkim domaćinima koliko je važan suverenitet, dodao je Putin.

Za Rusiju je suverenitet posebno važan, jer se u slučaju njegovog gubitka gubi i državnost. Rast ruske ekonomije je umnogome uslovljen jačanjem suvereniteta, dodao je on.

10:17 Prvo pitanje za Putina o ekonimiji

Svet gubi razum ili ga je već izgubio, konfliktni potencijal je sve veći, kako vi vidite situaciju i kako da Rusija održi svoj rast?

Putin je odgovorio da je sve u ekonomiji. Kako je naglasio, za dve godine Rusija je ostvarila rast od osam odsto, u Americi je pet-šest, u evrozoni - jedan, a u Nemačkoj - nula.

"Kada je sve mirno onda nam je dosadno", ocenio je Putin.

Međunarodne finansijske i ekonomske institucije stavile su Rusiju na prvo mesto po ekonomskom rastu među evropskim zemljama, a četvrto na svetu, ali se ne sme „zaspati“ kada je u pitanju ovaj pokazatelj, istakao je on.

Prema njegovim rečima, jedan od ključnih ekonomskih pokazatelja je stopa nezaposlenosti a ona je u Rusiji na rekordno niskom nivou - 2,3 odsto.

Industrijski rast u Rusiji je 4,4 odsto, rekao je on.

Putin stigao

Počinje pres konferencija i direktna linija s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Efekat proširene stvarnosti

Ovogodišnju direktnu liniju pratiće efekat proširene stvarnosti – u sali će biti prikazani statistički podaci i fotografije video poziva Rusa.

Format obraćanja Putina kroz godine

Od 2001. Putin je, na pozicijama predsednika i premijera, skoro svake godine održavao direktne linije (18 puta) i velike konferencije za štampu (16 puta). 2020. odlučeno je se kombinuju formati. Pošto je eksperiment bio uspešan, počev od 2023. zajednički se naziva „Rezultati godine sa Vladimirom Putinom“.

Korišćenje veštačke inteligencije "Gičet"

Ove godine za obradu pitanja koristi se veštačka inteligencija "Gigačet", tako što klasifikuje pitanja po temama, podtemama i regionima. To omogućava da se stekne uvid u to kakvi problemi postoje u određenim delovima zemlje.

Top teme u Rusiji, prema tome kako ih je razvrstala veštačka inteligencija, su komunalne usluge, stambena pitanja, zdravstvena zaštita, cene hrane i drugih proizvoda.

Šta se sve sme poneti?

Spisak predmeta koje možete poneti sa sobom je regulisan na sajtu. Tako predstavnici štampe imaju pravo da ponesu postere formata A4, džepne upaljače i registrovane lekove u originalnom pakovanju. Hrana, e-cigarete, vape i životinje moraće da se ostave kod kuće. Zabranjene su sve vrste oružja, predmeti za pirsing i rezanje, narkotične i otrovne materije, pirotehnička sredstva. Takođe su zabranjene zastave i transparenti.

Pitanja koja će biti na dnevnom redu

Rusi takođe šalju pitanja na međunarodnom dnevnom redu, uključujući i mnoge zainteresovane za interakciju sa budućim predsednikom SAD Donaldom Trampom. Ostale teme su BRIKS, nezavisnost od dolara, saradnja sa Kinom.

Testiranje akreditovanih na Covid-19

Dan ranije svi akreditovani predstavnici medija prošli su PCR test na COVID-19, ARVI i grip. Možete prisustvovati događaju samo sa negativnim rezultatom. Novinari su od organizatora dobili tradicionalni poklon set: aktovku sa logom 80. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu, kalendar, olovku i blok za beleženje.

Stiglo 2,8 miliona pitanja

Pitanja za ruskog lidera i dalje pristužu, sada ih ukupno dva miliona i osamsto hiljada.

Kako je konferencija izgledala prethodne godine

Prošle godine konferencija je trajala nešto više od četiri sata kada je Putin odgovorio na 80 pitanja, a najduža je bila 2013. godine - četiri sata i 47 minuta.

Za konferenciju vlada veliko interesovanje domaćih i stranih medija.

Oko Kremlja i na Crvenom trgu su na snazi pojačane mere bezbednosti.

Poslednje pripreme pred konferenciju

Posluženje za novinare.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je saopštio da će pres-konferenciji prisustvovati i novinari iz neprijateljskih zemalja koji su akreditovani i koji rade u Rusiji.

Takođe, jedan broj predstavnika stranih medija je doputovao specijalno zbog sutrašnjeg događaja.

Tako su u Moskvu doputovali reporteri francuske TV stanice TF1, američke En-Bi-Si, britanske Bi-Bi-So, kao i grupa novinara iz Kine, između ostalog ekipa agencije Sinhua.

Pitanje planira da postavi i izveštač američke TV Si-En-En.

I nezavisni italijanski ratni reporter Andrea Lućidi, koj izveštava iz Donbasa, učestvuje na konferenciji.