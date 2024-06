ŠVAJCARSKA „preuzima na sebe odgovornost“ zbog toga što nije pozvala Rusiju na konferenciju o Ukrajini nakon razmatranja ovog pitanja „sa mnogim zemljama“, izjavio je na konferenciji za novinare ministar spoljnih poslova zemlje Injacio Kasis.

- To je naš izbor i preuzimamo odgovornost za njega. Kao država domaćin, bili smo odgovorni za to da li ćemo uputiti poziv ili ne. Diskutovali smo o tome sa mnogim zemljama, ne samo zapadnim. Odvagali smo rizike - naglasio je on na molbu reportera Sputnjika da objasni zašto je Bern odlučio da ne pozove Moskvu.

Kasis je precizirao da su, sa jedne strane, neke države Globalnog juga, zahtevale prisustvo Rusije, ali da Švajcarska sa druge strane, nije htela da rizikuje da Kijev ne učestvuje, time što bi pozvala Moskvu.

Prethodno, najveća partija u švajcarskom parlamentu „Demokratski savez centra“ ranije je apelovala na vlasti da pozovu Rusiju na konferenciju o Ukrajini koja se održava u toj zemlji 15. i 16. juna, kako se taj događaj ne bi pretvorio u neobjektivnu, propagandističku konferenciju o naoružanju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da je Švajcarska izgubila svoju neutralnost solidarišući se manjinom država Zapada u vezi sa sukobom u Ukrajini.



Mirovna konferencija u Švajcarskoj

Švajcarska će 15-16. juna biti domaćin mirovne konferencije o Ukrajini, koja će biti održana u blizini grada Lucerna. Rusija neće biti prisutna na događaju. Portparol ambasade Rusije u Bernu Vladimir Hohlov ranije je rekao za Sputnjik da Švajcarska nije poslala Rusiji poziv za učešće na samitu o Ukrajini, ali da Moskva u svakom slučaju neće učestvovati.

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske, na mirovnu konferenciju će biti pozvano oko 120 zemalja na nivou lidera država i vlada.

Moskva je ranije više puta isticala da je spremna za pregovore, ali da je Kijev uveo zabranu na njih na zakonodavnom nivou. Zapad stalno poziva Rusiju na pregovore za koje Moskva pokazuje spremnost, ali istovremeno Zapad ignoriše stalna odbijanja Kijeva da se uključi u dijalog.

(Sputnjik)

