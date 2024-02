UKRAJINSKA vojska je nastavila da se suočava sa sve većim deficitom vojnika na liniji fronta, prema brojnim oficirima koje je nedavno intervjuisao Vašington post, uz ozbiljnost pitanja koja povećava mogućnost da bi se linije fronta uskoro urušile.

Nedostatak ljudstva uzrokuje „iscrpljenost i smanjen moral“ jer mnoge jedinice nisu u stanju da se rotiraju na frontu, navodi Vašington post, što je pogoršano sve ozbiljnijim nedostatkom municije. Zamenik komandanta jednog pešadijskog bataljona, koji se predstavlja kao Nikita, obavestio je Vašington post o ovom pitanju: „Imamo direktnih problema sa ljudstvom… Razgovaram sa svojim prijateljima, takođe sa oficirima u drugim jedinicama, i sa onima u pešadiji; svuda je skoro ista situacija.” 41-godišnji komandir voda koji se bori u Avdejevki, identifikovan kao Sergej, rekao je da je većina njegovih ljudi starija od 40 godina i da oseća sve veći napor. „Možete da osetite; ljudi su iscrpljeni i moralno i fizički“, rekao je on. „Skoro desetina“ oficira i vojnika koje je list intervjuisao sakrilo je svoj identitet, plašeći se odmazde kod kuće zbog razotkrivanja sve očajnijeg stanja oružanih snaga Ukrajine.

Najnovije izjave u kojima se ističe nedostatak vojnika prate izjave i ruskih i ukrajinskih zvaničnika u kojima se ističu ekstremne stope žrtava koje su pretrpele ukrajinske snage 2023. godine. Viši oficir za imenovanje u ukrajinskoj oblasti Poltava, potpukovnik Vitalij Berežnjon, na primer, izjavio je 15. septembra: „Od 100 ljudi koji su se pridružili jedinicama prošle jeseni, ostalo je 10-20, ostali su mrtvi, ranjeni ili invalidi”, što ukazuje na stopu žrtava od 80-90 posto u jedinicama regruta. Neimenovani komandant bataljona u mehanizovanoj brigadi obavestio je Post da je njegova jedinica smanjena za 80 odsto i smanjena na manje od 40 pešadinaca u odnosu na 200. Drugi komandant bataljona, identifikovan kao Aleksandar, rekao je da su njegove pešadijske čete bile popunjene oko 35 odsto, a njegov kolega iz jurišne brigade je izjavio da je ova situacija „tipična“ za borbene jedinice.

Volstrit džornal u maju prošle godine je bio jedan od više izvora koji su izvestili da je ukrajinska vojska slala regrute u borbe visokog intenziteta sa malo ili bez obuke, što je dodatno povećavalo stopu žrtava. Nedavno se komandant bataljona Aleksandar žalio da je nedostatak vojnika primarni problem na linijama fronta, ističući da je njegovom bataljonu u proteklih pet meseci poslato pet zamena koje su bile toliko loše obučene da su oficiri postavljali pitanje da li bi mogli da budu poslati u borbu. To je sprečilo rotaciju jedinica, a komandant je primetio: „Nema ko da ih zameni, pa više sede, opada im moral, razbole se ili promrznu. Ponestaje im… Prednji deo fronta puca. Prednji deo se ruši.” Državni moral je značio „više niko ne dolazi u vojsku“, a oni koji su se dobrovoljno prijavili „već su svi istrošeni“. „Gde mi to idemo? Ne znam. Nema pozitivne perspektive. Apsolutno ništa… Završiće se sa mnogo smrti, globalnim neuspehom“, zaključio je on.

