Region

IMA POVREĐENIH U STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali

Ana Đokić

20. 01. 2026. u 17:03

DVE osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mestu Golubinja.

ИМА ПОВРЕЂЕНИХ У СТРАВИЧНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ: Полиција и Хитна помоћ одмах реаговали

Foto: Printskrin/Tviter/@radiosarajevo

Kako je potvrđeno za portal "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u 12:30 sati na putu M-17, u mestu Golubinja, opština Žepče, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

- Dva lica, odnosno oba vozača, zadobila su vidne povrede i kolima Hitne pomoći su prebačena u Kantonalnu bolnicu Zenica na utvrđivanje stepena povreda — rečeno je za "Avaz".

Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom. U toku su uviđajne radnje, dodaju iz policije.

(Avaz)

BONUS VIDEO:

Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...