IMA POVREĐENIH U STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali

DVE osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mestu Golubinja.

Kako je potvrđeno za portal "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u 12:30 sati na putu M-17, u mestu Golubinja, opština Žepče, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

- Dva lica, odnosno oba vozača, zadobila su vidne povrede i kolima Hitne pomoći su prebačena u Kantonalnu bolnicu Zenica na utvrđivanje stepena povreda — rečeno je za "Avaz".

Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom. U toku su uviđajne radnje, dodaju iz policije.

