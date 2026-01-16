POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
Pilot je nedugo nakon uzletanja odlučio da vrati avion i sleti u vojnu bazu na zagrebačkom Plesu, javlja Dnevnik Nove TV.
Problem sa uvlačenjem zadnjih točkova, bez zvaničnih objašnjenja
Prema nezvaničnim informacijama, pilot je imao problem sa uvlačenjem zadnjih točkova.
O razlozima koji su doveli do prizemljenja aviona, koji je pre sletanja kružio na nebu, zasada nema zvaničnih izjava. Iz Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva i Ministarstva odbrane potvrdili su tek da je avion bezbedno sleteo i da je sve odrađeno u skladu sa procedurom.
Pitanja o tome da li je ovo bio prvi takav slučaj, šta je pokazao tehnički pregled i kako se avioni održavaju, MORH je ostavio bez odgovora.
Događaj nakon preuzimanja nadzora nad vazdušnim prostorom
Incident se dogodio nedugo nakon što je HRZ preuzeo nadzor vazdušnog prostora od italijanskih i mađarskih snaga.
Tim povodom zapovednik ratnog vazduhoplovstva Krešimir Ražov nedavno je izjavio:
- Menjaće se timovi pilota, tehničara, inženjera i vazduhoplovnih tehničara i oružara i bićemo spremni 24 sata.
Podsetimo, Hrvatska je kupila 12 polovnih višenamenskih lovaca "Rafal" od Francuske, a poslednji avion je isporučen krajem aprila 2025. godine, čime je u potpunosti preuzela odgovornost za zaštitu vazdušnog prostora i integrisala ih u NATO sistem.
Milanović: Uvalili su nam polovne avione, a Srbiji nove
Zoran Milanović, predsednik Hrvatske, nikako nije mogao da preboli to što je Francuska i Srbiji prodala borbene avione "rafale". Pre nekolio dana je kritikovao da su Francuzi Hrvatskoj "uvalili korišćene avione", a "Srbiji prodali nove", zbog čega sada, kako tvrdi, moraju da "kupe novu opremu".
- To je savezništvo, partnerstvo? To se ne radi - izjavio je Milanović.
Milanović se i krajem novembra osvrnuo na Francusku, od koje je Hrvatska kupila 12 borbenih aviona, a koja je iste avione prodala i Srbiji, koja nije članica NATO-a.
- Naš strateški saveznik prodao nam je 12 aviona, a onda je isto prodao našim susedima koji nisu članica NATO-a. Nisu nas pitali kada su to radili. I onda moramo ići u dogradnju tih sastava, a to će još koštati. Da li se tako ponaša saveznik? - upitao je Zoran Milanović.
- Možda da, ali činjenica je da je Francuska vodila računa isključivo o svojim interesima. Zapamtimo to i razmišljajmo o tome, isključivo o svojim interesima, nas se za mišljenje nije pitalo - nastavio je.
