TELO MUŠKARCA PRONAĐENO U LETNJOJ KUHINJI: Policija odmah reagovala
SPLITSKA policija izvestila je danas popodne da uviđajem nisu utvrđeni elementi krivičnog dela nad 76-godišnjim muškarcem čije je telo pronađeno u letnjoj kuhinji (pušnici) pored porodične kuće u Poljicima na Hvaru nakon što je u objektu izbio požar.
Telo preminulog biće prevezeno u splitsku bolnicu radi obavljanja obdukcije, saopštili su iz policije.
Dojavu da je na ostrvu Hvaru, u mestu Poljica, izbio požar u letnjoj kuhinji pored porodične kuće, te da se u njoj najverovatnije nalazi jedna osoba, policija je dobila oko 11 časova.
Na mesto požara upućene su sve hitne službe, a nakon gašenja vatre u unutrašnjosti prostorije uočeno je mrtvo telo.
(Indeks.hr)
BONUS VIDEO:
Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu
Preporučujemo
TELO MUŠKARCA IZVUČENO IZ DUNAVA: Stravičan prizor u Novom Sadu
04. 01. 2026. u 15:45
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)