Region

TELO MUŠKARCA PRONAĐENO U LETNJOJ KUHINJI: Policija odmah reagovala

Ana Đokić

12. 01. 2026. u 21:20

SPLITSKA policija izvestila je danas popodne da uviđajem nisu utvrđeni elementi krivičnog dela nad 76-godišnjim muškarcem čije je telo pronađeno u letnjoj kuhinji (pušnici) pored porodične kuće u Poljicima na Hvaru nakon što je u objektu izbio požar.

ТЕЛО МУШКАРЦА ПРОНАЂЕНО У ЛЕТЊОЈ КУХИЊИ: Полиција одмах реаговала

Foto: Arhiva VN

Telo preminulog biće prevezeno u splitsku bolnicu radi obavljanja obdukcije, saopštili su iz policije.

Dojavu da je na ostrvu Hvaru, u mestu Poljica, izbio požar u letnjoj kuhinji pored porodične kuće, te da se u njoj najverovatnije nalazi jedna osoba, policija je dobila oko 11 časova.

Na mesto požara upućene su sve hitne službe, a nakon gašenja vatre u unutrašnjosti prostorije uočeno je mrtvo telo.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!

TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!