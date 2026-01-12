TELO MUŠKARCA PRONAĐENO U LETNJOJ KUHINJI: Policija odmah reagovala

SPLITSKA policija izvestila je danas popodne da uviđajem nisu utvrđeni elementi krivičnog dela nad 76-godišnjim muškarcem čije je telo pronađeno u letnjoj kuhinji (pušnici) pored porodične kuće u Poljicima na Hvaru nakon što je u objektu izbio požar.

Telo preminulog biće prevezeno u splitsku bolnicu radi obavljanja obdukcije, saopštili su iz policije.

Dojavu da je na ostrvu Hvaru, u mestu Poljica, izbio požar u letnjoj kuhinji pored porodične kuće, te da se u njoj najverovatnije nalazi jedna osoba, policija je dobila oko 11 časova.

Na mesto požara upućene su sve hitne službe, a nakon gašenja vatre u unutrašnjosti prostorije uočeno je mrtvo telo.

