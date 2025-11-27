STOTINE KILOGRAMA EKSPLOZIVA ZA RUŠENJE SPALJENE VJESNIKOVE ZGRADE Dobrilović: Miniranje najbolje rešenje za sanaciju štete

JOŠ nije poznat tačan datum rušenja Vjesnikovog nebodera, ali će najverovatnije biti izvedeno miniranjem za šta će, prema rečima profesora s hrvatskog Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Marija Dobrilovića biti potrebne na stotine kilograma eksploziva.

Foto: Profimedia

Profesor Dobrilović, koji je u sredu bio na terenu, za Hinu je potvrdio da će se rušenje obaviti za nekoliko sedmica, a preciznog datuma još nema jer se pre toga mora da izradi projekat. On je u svakodnevnom je kontaktu s Ministarstvom prostornog uređenja, građevine i državne imovine, i kaže da još nisu dobili konačnu odluku kojom metodom će se neboder rušiti, ali je nakon pregleda stanja istakao da je miniranje najbolje rešenje. O tome će, kaže, odlučiti nadležne institucije.

- Za potrebe miniranja govorimo o nekoliko stotina kilograma eksploziva, ne o tonama- rekao je Dobrilović, dodajući da samo rušenje traje nekoliko desetaka sekundi, najviše pola minute.

Dobrilović je naveo da je potrebno preduzeti sve mere bezbednosti, ali da evakuacija stanovništva najverovatnije neće biti potrebna, već će MUP dati jasna uputstva stanarima u susedstvu.

- Jedna je varijanta da ljudi koji žive u zgradama najbližim neboderu napuste na pola sata svoje stanove, a druga je da spuste roletne i otvore prozore kako bi se uticaj neke buke, vazdušnog udara i prašine sveo na minimum - pojasnio je Dobrilović.

Takođe je potrebno, dodao je, na pola sata, sat zatvoriti sav saobraćaj i sprečiti bilo kakvu fizičku prisutnost ljudi u tom delu grada. Samo miniranje izvodi se na način da se buše minske bušotine koje se pune malim nabojima i raspoređuju po onim nosivim elementima za koje se proceni da ih je potrebno minirati. Dakle, objašnjava profesor, minira se beton, ne minira se cela zgrada, nego određeni elementi u donjem delu zgrade. Samo punjenje najčešće traje jedan dan, nakon čega se pristupa miniranju.

Pravilnim postavljanjem mina objekat se ruši tamo gde želimo, kaže.

- I onda naš gospodin Njutn, koga svi poznaju, odradi posao, odnosno majka zemlja gravitacija - slikovit je profesor Dobrilović. On je rekao da u ovom trenutku nema procenu koliko bi cela akcija rušenja mogla da košta.

Što se tiče štete na ostalim objektima unutar kompleksa Vjesnika, Dobrilović kaže da će deo aneksa stradati, a deo ostati sačuvan kao što je Press centar, štamparija. Ukratko nastradaće deo objekata na zapadnoj strani na koje će se Vjesnikov neboder srušiti, ali to su te, kaže, "kolateralne žrtve".

(Tanjug)

BONUS VIDEO