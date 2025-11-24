POLNO ZLOSTAVLJAO PASTORKU (8) DOK JOJ SE MAJKA PORAĐALA! Evo koliko će da robija

VISOKI krivični sud potvrdio je osmogodišnju zatvorsku kaznu za 45-godišnjeg muškarca koji je krajem prošle godine u Splitu osuđen za više teških krivičnih dela seksualnog zlostavljanja osmogodišnje pastorke.

Državno tužilaštvo se žalilo, tražeći dužu zatvorsku kaznu, kao i okrivljeni, koji je smatrao da je prestrogo kažnjen.

Visoki krivični sud je odbio žalbe i prihvatio ocenu svih olakšavajućih i otežavajućih okolnosti Županijskog suda u Splitu. Olakšavajuće okolnosti su bile da okrivljeni u vreme izvršenja krivičnih dela nije imao krivične osude i da u postupku nije podnet zahtev za imovinskom odgovornošću.

Postojalo je nekoliko otežavajućih okolnosti: upornost i istrajnost, broj krivičnih dela počinjenih u kratkom vremenskom periodu, starost žrtve i činjenica da su se krivična dela dogodila dok su majka žrtve i supruga okrivljenog bile u porodilištu očekujući rođenje svog deteta.

Otežavajuća je bila i činjenica da okrivljeni nije štitio i brinuo se o detetu, već je zloupotrebljavao odnos poverenja i zavisnost deteta za sopstveno seksualno zadovoljstvo. Takođe su cenjene posledice koje su krivična dela prouzrokovala za žrtvu, piše Dalmatinski portal.

Po mišljenju Višeg krivičnog suda, ova vrsta kazne će ispuniti svrhu opšte i specijalne prevencije i uticaće na učinioca da u budućnosti ne čini krivična dela i omogućiće mu da se na društveno prihvatljiv način reintegriše u društvo. Istovremeno, uticaće na sve ostale da ne čine krivična dela, kao i podići svest o opasnostima od činjenja krivičnih dela i pravednosti kažnjavanja učinioca.

