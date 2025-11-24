Region

DONETA ODLUKA O VJESNIKU: Ruši se zgrada uništena u požaru

Новости онлине

24. 11. 2025. u 14:27

MINISTAR prostornog uređenja, gređevinarstva i državne imovine Republike Hrvatske, Branko Bačić rekao je da će biti potrebno da se zgrada Vjesnika ukloni.

ДОНЕТА ОДЛУКА О ВЈЕСНИКУ: Руши се зграда уништена у пожару

Foto: Profimedia

- Izveštaje koje smo dobili možemo prezentovati kroz zaključak Centra za potresno inženjerstvo. Definitivno je potrebno krenuti s uklanjanjem konstrukcije Vjesnika -rekao je ministar Bačić.

Ministar je naveo kako je potrebno izraditi projekat rušenja, nakon čega će krenuti proces javne nabavke, a zatim i rušenje.

- Kako bismo kao Ministarstvo mogli da priđemo tom uklanjanju već danas smo sazvali sastanak sa stručnjacima da bismo videli predlog i model na koji način ćemo Vjesnikov neboder ukloniti sa sigurnosnog i stručnog stajališta. Sastaćemo se sa mogućim izvođačima, projektantima kako bismo krenuli u proces javne nabavke - rekao je ministar.

Ministar Bačić rekao je da će struka reći kako treba rušiti neboder, a stručnjaci smatraju da ceo proces treba početi - što pre, to bolje.

- Odmah danas krećemo s aktivnostima. Potrebno je vreme za izradu projekta i pripremu rušenja, o rokovima ćemo više znati sledećih dana - dodao je Bačić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki