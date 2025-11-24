DONETA ODLUKA O VJESNIKU: Ruši se zgrada uništena u požaru
MINISTAR prostornog uređenja, gređevinarstva i državne imovine Republike Hrvatske, Branko Bačić rekao je da će biti potrebno da se zgrada Vjesnika ukloni.
- Izveštaje koje smo dobili možemo prezentovati kroz zaključak Centra za potresno inženjerstvo. Definitivno je potrebno krenuti s uklanjanjem konstrukcije Vjesnika -rekao je ministar Bačić.
Ministar je naveo kako je potrebno izraditi projekat rušenja, nakon čega će krenuti proces javne nabavke, a zatim i rušenje.
- Kako bismo kao Ministarstvo mogli da priđemo tom uklanjanju već danas smo sazvali sastanak sa stručnjacima da bismo videli predlog i model na koji način ćemo Vjesnikov neboder ukloniti sa sigurnosnog i stručnog stajališta. Sastaćemo se sa mogućim izvođačima, projektantima kako bismo krenuli u proces javne nabavke - rekao je ministar.
Ministar Bačić rekao je da će struka reći kako treba rušiti neboder, a stručnjaci smatraju da ceo proces treba početi - što pre, to bolje.
- Odmah danas krećemo s aktivnostima. Potrebno je vreme za izradu projekta i pripremu rušenja, o rokovima ćemo više znati sledećih dana - dodao je Bačić.
