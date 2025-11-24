SIJARTO O MIROVNOM PLANU ZA UKRAJINU: Neki lideri zapadne Evrope pokušavaju da ga blokiraju
PLAN o okončanju rata u Ukrajini u 28 tačaka treba bezuslovno da podrže svi evropski političari, poručio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
- Taj plan predstavlja veliku šansu da se okonča rat. Ipak, pojedini lideri zapadne Evrope pokušavaju da ga blokiraju. Naša pozicija je jasna: svaki evropski političar dužan je da bezuslovno i u potpunosti podrži ovaj plan, zato što on predstavlja razuman i ljudski izbor - napisao je Sijarto na svom nalogu na platformi Iks.
Delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja juče su u Ženevi razgovarale o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji.
Delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja juče su u Ženevi razgovarale o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji.
U međuvremenu, pojavio se i evropski kontrapredlog koji su pripremile Velika Britanija, Francuska i Nemačka.
Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful danas je izjavio da su razgovori predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u Ženevi o izmeni plana doveli do ''odlučujućeg uspeha'' za Evropu.
- Sva pitanja koja se tiču Evrope, uključujući i ona koja se tiču NATO-a, uklonjena su iz ovog plana, to je ključan uspeh koji smo juče postigli - rekao je Vadeful.
Nakon razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, finski predsednik Aleksandar Stub je rekao da su pregovori u Ženevi korak ka pravednom i trajnom miru, ocenivši da je jasno da će Evropa i NATO odlučivati o pitanjima koja se njih tiču.
Evropski predlog za okončanje rata u Ukrajini uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim analizira tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjem pojedinih delova.
Između ostalog, veličina ukrajinske vojske se ograničava na 800.000 pripadnika u mirnodopskim uslovima.
Pored toga, SAD daju garanciju koja odražava Član 5 NATO-a, prema kojoj sve članice Alijanse imaju obavezu da reaguju ako je jedna od članica napadnuta.
Tačka 21 obavezuje Ukrajinu da ne pokušava da povrati okupiranu suverenu teritoriju silom i da pregovori o teritorijalnim razmenama počnu od linije kontakta.
(Tanjug)
Preporučujemo
PRVA REAKCIJA KREMLjA: Oglasila se Moskva o pregovorima u Ženevi
24. 11. 2025. u 10:46
20 BRODOVA I 5.000 VOJNIKA: U Baltičkom moru velika vežba NATO "Ledeni vetrovi 25"
24. 11. 2025. u 10:05
MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
24. 11. 2025. u 09:04
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)