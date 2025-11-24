SIJARTO O MIROVNOM PLANU ZA UKRAJINU: Neki lideri zapadne Evrope pokušavaju da ga blokiraju

PLAN o okončanju rata u Ukrajini u 28 tačaka treba bezuslovno da podrže svi evropski političari, poručio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Taj plan predstavlja veliku šansu da se okonča rat. Ipak, pojedini lideri zapadne Evrope pokušavaju da ga blokiraju. Naša pozicija je jasna: svaki evropski političar dužan je da bezuslovno i u potpunosti podrži ovaj plan, zato što on predstavlja razuman i ljudski izbor - napisao je Sijarto na svom nalogu na platformi Iks.

Delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja juče su u Ženevi razgovarale o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji.

U međuvremenu, pojavio se i evropski kontrapredlog koji su pripremile Velika Britanija, Francuska i Nemačka.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful danas je izjavio da su razgovori predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u Ženevi o izmeni plana doveli do ''odlučujućeg uspeha'' za Evropu.

- Sva pitanja koja se tiču Evrope, uključujući i ona koja se tiču NATO-a, uklonjena su iz ovog plana, to je ključan uspeh koji smo juče postigli - rekao je Vadeful.

Nakon razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, finski predsednik Aleksandar Stub je rekao da su pregovori u Ženevi korak ka pravednom i trajnom miru, ocenivši da je jasno da će Evropa i NATO odlučivati o pitanjima koja se njih tiču.

Evropski predlog za okončanje rata u Ukrajini uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim analizira tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjem pojedinih delova.

Između ostalog, veličina ukrajinske vojske se ograničava na 800.000 pripadnika u mirnodopskim uslovima.

Pored toga, SAD daju garanciju koja odražava Član 5 NATO-a, prema kojoj sve članice Alijanse imaju obavezu da reaguju ako je jedna od članica napadnuta.

Tačka 21 obavezuje Ukrajinu da ne pokušava da povrati okupiranu suverenu teritoriju silom i da pregovori o teritorijalnim razmenama počnu od linije kontakta.

