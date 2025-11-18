GORI SIMBOL ZAGREBA: Pogledajte snimak ogromnog požara - Vatra guta neboder (VIDEO)
VELIKI požar izbio je u neboderu novinske kuće Vjesnik u Zagrebu, javili su hrvatski mediji.
Požar je izbio sinoć oko 23 sata i još nije ugašen. Vatra je zahvatila više spratova, a prema trenutnim informacijama, u trenutku izbijanja vatre u zgradi nije bilo nikoga.
U celom objektu je zatvoren gas i isključena električna energija.
Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila.
Uzrok požara još nije poznat.
Vjesnikovom neboder na Slavonskoj aveniji u Zagrebu jedan je od simbola hrvatske prestonice.
