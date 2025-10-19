Region

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Poginuo mladić, devojka teško povređena

Novosti online

19. 10. 2025. u 17:28

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći u mestu Suha Katalena kod Đurđevca poginuo je 25-godišnji suvozač u automobilu sa bjelovarskim tablicama, dok je 27-godišnja žena za volanom, koja je bila pod uticajem alkohola, zadobila teške povrede, saopštila je u nedelju policija Koprivničko-križevačke županije.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА: Погинуо младић, девојка тешко повређена

Foto: Shutterstock

Nesreća se dogodila sinoć oko 21:10 sati.

Automobil je zbog neprilagođene brzine sleteo s puta i prevrnio se na bok.

